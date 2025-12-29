Colombia

Fiscalía desarticuló a banda que cobraba millonadas por hacerle ‘conejo’ a la justicia alterando procesos judiciales

La trama descubierta involucra a empleados públicos y exagentes señalados por destruir pruebas, extorsionar con información y forzar testimonios

Guardar
Los implicados habrían borrado información
Los implicados habrían borrado información de procesos judiciales - crédito Fiscalía Colombia

La Fiscalía General de la Nación anunció en la mañana del 29 de diciembre que, gracias a las labores investigativas, lograron la captura de nueve personas señaladas de integrar una red de corrupción dedicada a manipular procesos judiciales y a comerciar información reservada.

Entre los implicados figuran funcionarios activos y exfuncionarios de organismos de investigación judicial.

Se estima que exigían entre cuatrocientos y mil millones de pesos a cambio de favorecer a investigados, lo que evidencia la penetración de la corrupción en entidades como la Dijín y el CTI de la Fiscalía, y plantea dudas sobre la transparencia del sistema de justicia en Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las investigaciones, encabezadas por el Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía General de la Nación, permitieron documentar hechos ocurridos en 2014, 2015, 2024 y 2025.

“En los casos detectados algunos de los implicados se habrían reunido con los afectados en Bogotá y Villavicencio (Meta) y exhibido información reservada sobre procedimientos que se realizarían para ejercer presión e intensificar los cobros ilícitos”, señaló el ente acusador.

En el operativo, realizado en Bogotá, Chiquinquirá (Boyacá), Pereira (Risaralda) y Granada (Meta), se detuvo a los nueve presuntos responsables de participar en el entramado delictivo.

Entre los arrestados se encuentran cuatro miembros activos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín): el capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez, los subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca, y el patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo; así como dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI): Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo.

La lista incluye también a tres particulares, exfuncionarios de la Policía Nacional y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec): Luis Eduardo Riveros García, Rosember Gil Ramírez y Jimmy Gerardo Casas Torres.

La red cobraba millonarias sumas para filtrar informes, entregar expedientes completos y facilitar información confidencial principalmente sobre casos de lavado de activos.

Los afectados eran, en su mayoría, personas con antecedentes penales internacionales o presuntos lazos con el narcotráfico.

“Estas personas presuntamente aprovecharon los cargos que desempeñaron e hicieron exigencias económicas que oscilaban entre los 400 y 1.000 millones de pesos a un ciudadano que cumplió condena en Estados Unidos y a sus familiares para evitar la imposición de medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre sus bienes, impedir que se ejecutaran órdenes de captura, entre otras acciones judiciales en su contra”, señaló el ente acusador.

Para ejercer presión y asegurar el pago, los implicados se reunían con los interesados en ciudades como Villavicencio y Bogotá; en algunos encuentros incluso habrían suministrado memorias USB con documentos reservados.

Los presuntos responsables no solo filtraban documentación judicial sino que, de acuerdo con el material probatorio, habrían ejecutado actos para obstaculizar las investigaciones: eliminaron pruebas, ocultaron bienes perseguidos por la justicia y buscaron intimidar tanto a víctimas y testigos como a funcionarios encargados de los procesos.

Las acciones ilegales incluyeron la inducción de declaraciones falsas y la exhibición de información sobre operativos planificados para aumentar sus exigencias económicas. El pago de los sobornos buscaba evitar la imposición de medidas cautelares, impedir órdenes de captura y modificar el curso de los procedimientos judiciales.

En las próximas horas, los capturados serán presentados ante la justicia, donde la Fiscalía les imputará delitos de concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistema informático, amenazas a servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario.

Estas actuaciones ponen a prueba la capacidad de las instituciones para responder ante casos de corrupción dentro de sus propias filas y proteger la confianza de la ciudadanía.

Algunos de los involucrados lograron destruir evidencia relevante y obstruir las pesquisas, llegando incluso a forzar declaraciones falsas de testigos contra familiares de investigados en el extranjero, como represalia cuando no se cumplían las exigencias económicas.

Temas Relacionados

Corrupción judicial en ColombiaFiscalía General de la NaciónDijínCTILavado de activosNarcotráficoBogotáCapturados agentes CTIColombia-noticias

Más Noticias

Atlético Nacional confirmará a campeón de la Copa Libertadores como su entrenador para el 2026

Diego Arias conquistó el título de la Copa Colombia 2025 con el verdolaga y lideró la campaña en los cuadrangulares semifinales del segundo semestre en la Liga Betplay 2025

Atlético Nacional confirmará a campeón

Detenida mujer que intentó ingresar drogas a una estación de Policía en Atlántico: la ocultaba en una ceña navideña

La pareja de un detenido en la estación del muncipio de Santo Tomás escondió en la comida de Navidad tanto marihuana como base de coca, pero fue descubierta

Detenida mujer que intentó ingresar

Políticos advirtieron de las consecuencias que traería el aumento del salario mínimo: “Es encarecer la vida, es destruir el empleo y golpear a las pequeñas empresas”

Voces como la de Enrique Peñalosa alertaron que una subida del 23 % podría aumentar la informalidad laboral y poner en dificultades a micro, pequeñas y medianas empresas

Políticos advirtieron de las consecuencias

Fico Gutiérrez dijo que Gustavo Petro “actúa como lo hacen los dictadores” e Isabel Zuleta le contestó: “El verdadero dictador es usted”

Las declaraciones del alcalde de Medellín sobre las implicaciones de la convocatoria a una asamblea constituyente promovida por el presidente intensificaron el debate político

Fico Gutiérrez dijo que Gustavo

Suscripción a ChatGPT, Rappi, Didi y más apps: estos fueron los gastos hormiga más comunes de los colombianos en 2025

El uso cotidiano de servicios en línea y aplicaciones móviles ha modificado los hábitos de consumo, llevando a que sumas aparentemente menores se conviertan en significativas

Suscripción a ChatGPT, Rappi, Didi
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre envió súplica a Gustavo

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano y Westcol

Aida Victoria Merlano y Westcol juntos de nuevo: harán un programa en ‘streaming’

Participante de ‘La casa de los famosos’ respondió a quienes la calificaron de ‘económica’: “Desde cuando verse humilde es malo”

El reconocido presentador de ‘La red’ Juan Carlos Giraldo a buscar trabajo: le confirmó a Infobae que grabó el último programa

Juanse Laverde respondió a las críticas por su ingreso a ‘La casa de los famosos’: “Soy famoso por mi trabajo”

Camilo Trujillo aclaró noticia sobre el embarazo de su novia: “No sabía que era el día de los inocentes”

Deportes

Del ‘Zurdo’ López a ‘Pajarito’

Del ‘Zurdo’ López a ‘Pajarito’ Buitrago: estos fueron los referentes del deporte colombiano que fallecieron en el 2025

Mercado de fichajes - EN VIVO: contrataciones, bajas y rumores en la bolsa de jugadores de los equipos del fútbol colombiano hoy 29 de diciembre

Así le fue a la selección Colombia en el 2025: del bache en Eliminatorias a la clasificación al Mundial 2026

El beisbolista colombiano de las Grandes Ligas Gio Urshela denunció que se metieron a su casa en Barranquilla: robaron joyas y objetos de valor

Miguel Borja llegó a México para firmar con el Cruz Azul: así fue la bienvenida al delantero