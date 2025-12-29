Colombia

Australiana comparó el merengón con la pavlova, este fue el postre ganador

A pesar de la similitud entre los postres, la turista no pudo evitar su reacción de sorpresa al probar lo que ella llamó: la “pavlova colombiana”

Guardar
La turista australiana dejo ver cuál fue el postre ganador solo con probar el primer bocado de merengón - crédito @playdoughstreet / TikTok

La reacción de una turista extranjera ante un postre típico colombiano ha generado interés en redes sociales.

La viajera, identificada como Maddie, compartió con sus seguidores de Tiktok su sorpresa ante la variedad de dulces en el país, centrándose especialmente en el merengón, al que definió como una “pavlova colombiana”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La joven utilizó expresiones directas como “wow” para marcar el impacto del primer bocado y detalló en su video: “Chicos, estoy en Colombia y hemos encontrado una pavlova colombiana, básicamente, y su nombre es... Merengue, creo. Merengue. Tiene merengue, crema, dulce de leche o arequipe, arequipe, fresas” así trato de explicar este particular postre nacional, aunque no pudo evitar la comparación con el postre australiano.

Luego de describir sus ingredientes, acompañada de su novio se sentó en la banca de un parque y continuó: “Estoy probando el merengue o pavlova colombiana. Me encanta la pavlova en cualquier momento y esto está increíble. Wow”.

La turista quedó impactada con
La turista quedó impactada con la mezcla de sabores que tiene el merengón colombiano - crédito composición fotográfica

En el registro audiovisual, Maddie señaló la fuerte presencia de fruta, enfatizó la cantidad de arequipe y resaltó que la versión colombiana de un postre con merengue se convirtió en su favorita al no poder ocultar la emoción, como quedó en la grabación.

La comparación provocada por Maddie entre el merengón colombiano y la pavlova australiana puso de manifiesto los puntos en común y lo diferente que hay entre ambas recetas.

Ambas integran bases de merengue crujiente o esponjoso, combinando capas de crema batida y frutas frescas. Sin embargo, mientras la pavlova tiene una textura de merengue más ligera y aireada, el merengón se caracteriza por una textura más firme y crujiente.

Otro matiz diferencial radica en el papel de la crema chantilly. En la pavlova cumple la función de complemento, pero en el merengón es un ingrediente protagonista, al formar capas alternas junto al merengue que define la “experiencia sensorial única” asociada al postre colombiano.

Para el merengón la crema
Para el merengón la crema chantilly es un ingrediente que no debe faltar - crédito Alquería

Los seguidores de Maddie defendieron la receta local atribuyéndole una impronta propia y destacaron elementos esenciales en disputa, como el uso de ingredientes locales y europeos, así como la historia que vincula el plato con la migración y la apropiación cultural.

Es así que los comentarios fueron inmediatos. Varios usuarios aseguraron: “Cuál Pavlova, es un merengón” y “Ninguna pavlova ni ningún hello, es merengón” haciendo referencia a los memes de la popular serie Caso Cerrado.

Un comentario sumó matices sobre la diferencia en los ingredientes y su adaptación local, al indicar: “Amiga no es pavlova, aunque si tiene el mismo dulce usamos frutas tropicales que en Europa no tienen la mayoría de veces y es totalmente diferente, usamos chocolate o arequipe”.

Otros optaron por contextualizar el origen del postre de la invitada, afirmando: “Gente ella es de Australia, y la Pavlova es típica de allá, así que sí, el video es válido y la versión colombiana es merengón, dejemos de estar peleando por todo”.

La pavlova se caracteriza por
La pavlova se caracteriza por tener un merengue mucho más suave - crédito log.scoolinary.com

Una anécdota aportada al debate sirvió para señalar la falta de reconocimiento de la pavlova, incluso en Colombia: “Yo solo había escuchado la pavlova en bluey, una vez vi ese plato en un restaurante aquí en Medellín y lo pedí, cuando me salen con un merengue”.

Desde la comparación directa entre los sabores y presentaciones, alguien destacó: “Esa cara de ‘la versión colombiana gana’”, mientras que una voz conciliadora resumió: “Wow, no sabía que eran prácticamente lo mismo, es delicioso”.

Respecto a estas mutaciones, varios aportaron detalles sobre las variantes regionales: “Otras versiones de pavlova tienen el merengue crujiente hueco por dentro, que se rellena con nata y se remata con frutas”.

También en internet se encuentran recetas de pavlova que se asemeja a la versión colombiana con variantes y otro tipo de toppings: frutas como mango o melocotón, trozos de chocolate o trufa, incluso con dulce de leche.

Temas Relacionados

MerengónPavlovaPostres colombianosTurismo en ColombiaTikTokComida colombianaColombia-Noticias

Más Noticias

Mercado de fichajes - EN VIVO: contrataciones, bajas y rumores en la bolsa de jugadores de los equipos del fútbol colombiano hoy 29 de diciembre

Internacional de Bogotá se mueve en medio de armar la nómina para su primera aparición en la Liga Betplay, mientras que Deportivo Cali diseña una robusta plantilla para el primer torneo bajo el mandato de IDC Group

Mercado de fichajes - EN

Vicky Dávila afirmó que la constituyente promovida por Gustavo Petro “es para perpetuarse en el poder”

La precandidata presidencial e integrante de la Gran Consulta por Colombia volvió a cuestionar la propuesta de una constituyente por el Gobierno nacional

Vicky Dávila afirmó que la

Corrupción, homicidios y extradiciones: estos son los casos de alto impacto que la Fiscalía deberá tramitar durante el 2026

Destituciones de altos funcionarios, conexiones internacionales y nuevos procesos judiciales configuran un ciclo turbulento para las instituciones del país

Corrupción, homicidios y extradiciones: estos

María José Pizarro le dejó claro a la derecha por qué la izquierda ganará la Presidencia en 2026: “Cuando el progresismo se organiza, Colombia avanza”

La senadora subrayó avances en representación política, reducción de la pobreza y mejoras económicas como argumentos que refuerzan la confianza de la izquierda en lograr una victoria electoral el próximo año

María José Pizarro le dejó

Indepaz denunció que líder indígena fue asesinado en La Guajira: sicarios lo atacaron en una fiesta familiar

Según la organización social, más de 180 líderes o defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia durante el 2025

Indepaz denunció que líder indígena
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre envió súplica a Gustavo

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

ENTRETENIMIENTO

‘Beba’, ex Desafío XX, es

‘Beba’, ex Desafío XX, es la nueva participante confirmada por ‘el Jefe’ para ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Silvestre Dangond suspende su concierto en la Feria de Cali: “La verdad no puedo seguir. Gracias, Cali”

En video: Ana del Castillo fue acosada por un fan en pleno concierto y reaccionó de inmediato

Sara Corrales celebró sus 40 años y recibió una sorpresa especial de su esposo

Bob Moses anunció su regreso a Colombia en 2026 para presentar su LP ‘Blink’: “Estamos mejorando en decir las cosas como son”

Deportes

Mercado de fichajes - EN

Mercado de fichajes - EN VIVO: contrataciones, bajas y rumores en la bolsa de jugadores de los equipos del fútbol colombiano hoy 29 de diciembre

Dimayor confirmó fecha y hora del primer título del 2026: así se jugará la Superliga de Colombia entre Junior y Santa Fe

En 2025 las barras bravas se tomaron los estadios de Colombia: estos fueron algunos de los disturbios protagonizados por los hinchas

Luis Suárez continúa en racha goleadora y se perfila para ser uno de los inamovibles de Néstor Lorenzo para el mundial: marcó triplete

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama pasa el fin de año en Turquía: así celebró doblete de su yerno, Daniel Moreno