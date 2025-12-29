Australiana comparó el merengón con la pavlova, este fue el postre ganador

La turista australiana dejo ver cuál fue el postre ganador solo con probar el primer bocado de merengón - crédito @playdoughstreet / TikTok

La reacción de una turista extranjera ante un postre típico colombiano ha generado interés en redes sociales.

La viajera, identificada como Maddie, compartió con sus seguidores de Tiktok su sorpresa ante la variedad de dulces en el país, centrándose especialmente en el merengón, al que definió como una “pavlova colombiana”.

La joven utilizó expresiones directas como “wow” para marcar el impacto del primer bocado y detalló en su video: “Chicos, estoy en Colombia y hemos encontrado una pavlova colombiana, básicamente, y su nombre es... Merengue, creo. Merengue. Tiene merengue, crema, dulce de leche o arequipe, arequipe, fresas” así trato de explicar este particular postre nacional, aunque no pudo evitar la comparación con el postre australiano.

Luego de describir sus ingredientes, acompañada de su novio se sentó en la banca de un parque y continuó: “Estoy probando el merengue o pavlova colombiana. Me encanta la pavlova en cualquier momento y esto está increíble. Wow”.

La turista quedó impactada con la mezcla de sabores que tiene el merengón colombiano - crédito composición fotográfica

En el registro audiovisual, Maddie señaló la fuerte presencia de fruta, enfatizó la cantidad de arequipe y resaltó que la versión colombiana de un postre con merengue se convirtió en su favorita al no poder ocultar la emoción, como quedó en la grabación.

La comparación provocada por Maddie entre el merengón colombiano y la pavlova australiana puso de manifiesto los puntos en común y lo diferente que hay entre ambas recetas.

Ambas integran bases de merengue crujiente o esponjoso, combinando capas de crema batida y frutas frescas. Sin embargo, mientras la pavlova tiene una textura de merengue más ligera y aireada, el merengón se caracteriza por una textura más firme y crujiente.

Otro matiz diferencial radica en el papel de la crema chantilly. En la pavlova cumple la función de complemento, pero en el merengón es un ingrediente protagonista, al formar capas alternas junto al merengue que define la “experiencia sensorial única” asociada al postre colombiano.

Para el merengón la crema chantilly es un ingrediente que no debe faltar - crédito Alquería

Los seguidores de Maddie defendieron la receta local atribuyéndole una impronta propia y destacaron elementos esenciales en disputa, como el uso de ingredientes locales y europeos, así como la historia que vincula el plato con la migración y la apropiación cultural.

Es así que los comentarios fueron inmediatos. Varios usuarios aseguraron: “Cuál Pavlova, es un merengón” y “Ninguna pavlova ni ningún hello, es merengón” haciendo referencia a los memes de la popular serie Caso Cerrado.

Un comentario sumó matices sobre la diferencia en los ingredientes y su adaptación local, al indicar: “Amiga no es pavlova, aunque si tiene el mismo dulce usamos frutas tropicales que en Europa no tienen la mayoría de veces y es totalmente diferente, usamos chocolate o arequipe”.

Otros optaron por contextualizar el origen del postre de la invitada, afirmando: “Gente ella es de Australia, y la Pavlova es típica de allá, así que sí, el video es válido y la versión colombiana es merengón, dejemos de estar peleando por todo”.

La pavlova se caracteriza por tener un merengue mucho más suave - crédito log.scoolinary.com

Una anécdota aportada al debate sirvió para señalar la falta de reconocimiento de la pavlova, incluso en Colombia: “Yo solo había escuchado la pavlova en bluey, una vez vi ese plato en un restaurante aquí en Medellín y lo pedí, cuando me salen con un merengue”.

Desde la comparación directa entre los sabores y presentaciones, alguien destacó: “Esa cara de ‘la versión colombiana gana’”, mientras que una voz conciliadora resumió: “Wow, no sabía que eran prácticamente lo mismo, es delicioso”.

Respecto a estas mutaciones, varios aportaron detalles sobre las variantes regionales: “Otras versiones de pavlova tienen el merengue crujiente hueco por dentro, que se rellena con nata y se remata con frutas”.

También en internet se encuentran recetas de pavlova que se asemeja a la versión colombiana con variantes y otro tipo de toppings: frutas como mango o melocotón, trozos de chocolate o trufa, incluso con dulce de leche.