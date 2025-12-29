Aida Victoria Merlano y Westcol juntos de nuevo: harán un programa en ‘streaming’

La pareja de creadores de contenido se reencontrarán en una transmisión en vivo en Kick - crédito @aidavictoriam/IG

La expectativa en torno a la transmisión conjunta de Westcol y Aida Victoria Merlano se ha intensificado tras la reciente publicación en sus perfiles en redes sociales.

El mensaje, acompañado de la frase “Todo tiene una explicación”, ha generado dudas y especulaciones entre sus seguidores, quienes se mantienen atentos a la fecha y hora exacta del evento.

Ambos creadores de contenido, que fueron pareja y cuya relación ha sido ampliamente seguida por el público, confirmaron que el reencuentro será transmitido en vivo a través del canal oficial de Westcol en Kick, el jueves 1 de enero de 2026 a las 6:00 p. m. (hora de Colombia).

La noticia del streaming en conjunto llega después de un largo período en el que los dos se mostraron distanciados, tras una ruptura definitiva en junio de 2024, causada por un presunto caso de infidelidad del paisa.

Su historia inició a finales de 2022, cuando comenzaron a relacionarse y, poco después, confirmaron su romance públicamente. Luego de una breve separación, volvieron a reconciliarse a finales de 2023, etapa en la que se presentaron como una pareja más sólida y madura ante su comunidad digital.

Desde su separación, ambos han enfocado sus esfuerzos en proyectos personales, evitando coincidir en público. Por ese motivo, el anuncio de su próxima aparición juntos ha captado la atención de sus seguidores, que buscan descubrir si existe una motivación especial detrás de este encuentro.

La frase utilizada en la invitación ha sido interpretada como una promesa de respuestas o revelaciones durante la transmisión, alimentando aún más la curiosidad.

El anuncio fue realizado el 28 de diciembre, coincidiendo con el Día de los Inocentes, lo que ha llevado a una parte de la audiencia a cuestionar la veracidad del evento.

Hasta el momento, ni el streamer ni Merlano Manzaneda han aclarado si se trata de una broma, por lo que la incertidumbre se mantiene entre sus comunidades digitales.

La transmisión podrá ser vista en tiempo real desde cualquier lugar, según la información publicada en sus redes sociales, aunque persiste la duda sobre la autenticidad del encuentro debido a la fecha elegida para el anuncio.

Las reacciones por este reencuentro no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron mensajes como: “Bueno esperemos que todo lo que se han dicho en indirectas lo puedan decir cara a cara”; “esperemos a ver cómo evoluciona, habrá reconciliación?”, entre otros.

Esto dijo Aida Victoria sobre la relación con Westcol

Tras finalizar su relación con el streamer Westcol por una presunta infidelidad en 2024, Merlano inició un nuevo vínculo con el empresario Juan David Tejada, conocido como el Agropecuario, con quien tuvo un hijo en julio de 2025.

La relación con Tejada concluyó meses después, y desde entonces surgieron rumores sobre la situación personal de la creadora de contenido.

Durante una aparición en el canal del creador estadounidense Lebriah, la barranquillera compartió detalles sobre sus experiencias amorosas y la manera en que afronta las rupturas.

Merlano aseguró que, en la mayoría de los casos, logra superar rápidamente los finales de sus relaciones: “Hay gente que ni fu ni fa. Yo te voy a aclarar una cosa, a mí las tusas me duran muy poquito, yo termino hoy y a los tres días ya chao”, declaró.

No obstante, reconoció que la separación con Westcol resultó especialmente difícil, ya que consideraba que la relación atravesaba un buen momento antes de la ruptura.

“La persona por la que yo más he sufrido en mi vida es por West. Sí, porque yo lo amé muchísimo”, afirmó Merlano en el canal de Lebriah, según detalló en la publicación recogida por cuentas de entretenimiento. Además, lanzó un mensaje a su expareja: “Nuestra relación era brutal, increíble, ¿por qué la cagaste desgraciado?”.