Colombia

Violencia en el Catatumbo: sujetos armados atacaron trabajadores de campo petrolero y generaron derrame de crudo

Según reportaron las autoridades, las nuevas agresiones obligaron a frenar la extracción de hidrocarburos e incidieron en el funcionamiento de servicios públicos para la región

Imagen de referencia - El
Imagen de referencia - El atentado contra infraestructura petrolera en Tibú obliga a suspender operaciones en Campo Norte y detiene 1.400 barriles diarios de crudo - crédito Captura de Pantalla Redes sociales

Continúan el temor y la zozobra en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, ante la ola de violencia que se registra en esta región de Colombia.

El más reciente hecho se registró en la mañana del domingo 28 de diciembre de 2025, cuando habitantes de la vereda Palmera Kilómetro 16 que comunica al municipio de Tibú, alertaron a las autoridades sobre un derrame de crudo que se presenta en la zona.

Según información revelada por La FM de RCN Radio, tras labores de reparación de las perforaciones causadas por el ataque, un grupo de trabajadores fue interceptado por hombres armados que les exigieron abandonar sus vehículos en la zona.

Imagen de referencia - El
Imagen de referencia - El derrame de crudo tras el atentado impide el tránsito por la vía principal y agudiza los problemas de movilidad en el área afectada - crédito Captura de Pantalla redes sociales

El coronel retirado George Quintero, secretario de Seguridad de Norte de Santander, relató al citado medio de comunicación que el personal logró evacuar la zona industrial sin ninguna gravedad.

“Una vez finalizados los trabajos, los funcionarios fueron abordados por hombres armados, quienes obligaron a dejar los vehículos en el sector. El personal logró salir del lugar en los otros dos vehículos hacia la zona industrial, llegando sin novedad”, indicó el funcionario.

Posteriormente, uniformados de la Fuerza Aeroespacial colombiana localizó los vehículos abandonados e incinerados, según reportó la cadena radial mencionada.

No obstante, la comunidad aledaña al sector ha reportado persistentes olores a crudo y el temor de transitar por la zona, alarmados por los enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las Farc, de los que surgen recurrentes denuncias.

Los recurrentes ataques del ELN
Los recurrentes ataques del ELN y disidencias de las Farc elevan la inseguridad y el temor entre habitantes del Catatumbo - crédito Fernando Vergara/Foto AP

Además, denuncian que el derrame de petróleo impide la circulación de vehículos sobre la vía principal, agravando las condiciones de movilidad.

El campo petrolero ha recibido ataques en al menos siete ocasiones durante el año 2025, según datos de La FM de RCN Radio. Entre estos episodios, destaca el hurto de más de 1.327 barriles de crudo, cifra que refleja la vulnerabilidad de la operación y su impacto acumulativo sobre la viabilidad de Ecopetrol en la región.

Estos incidentes no solo amenazan la seguridad, sino que afectan contratos con empresarios locales y restringen el flujo de bienes y servicios esenciales para la zona.

Bloquean una ambulancia en el Catatumbo

Este hecho de violencia se suma a otros episodios que han dejado los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y la fuerza pública en el noreste de Colombia.

El alcalde de Tibú, Richard Claro, manifestó que una ambulancia que se desplazaba desde La Gabarra hacia el hospital local de su municipio fue bloqueado por las organizaciones ilegales, aseverando que esta situación ha profundizado la crisis de seguridad en la región del Catatumbo.

“No se le permitió el paso, lo cual coloca en riesgo aún más a la población”, expresó el mandatario local en diálogo con La FM de RCN Radio.

Alcalde Richard Claro alerta sobre
Alcalde Richard Claro alerta sobre el confinamiento y desplazamiento forzado de la población civil en Catatumbo ante los recientes combates - crédito Captura de Video Instagram

Igualmente, el alcalde nortesantandereano advirtió que las restricciones a la movilidad no solo impiden el acceso a asistencia humanitaria, sino que agravan el riesgo de la población atrapada en medio de la violencia, lo que refuerza la necesidad urgente de garantías de seguridad y de la presencia constante de la fuerza pública.

Frente a las acciones tomadas por la administración local, Claro precisó que actualmente se han identificado 187 personas de 64 núcleos familiares que requieren atención humanitaria inmediata tras los enfrentamientos ocurridos en la madrugada del 25 de diciembre entre las disidencias y el ELN.

Adicionalmente, precisó que la alcaldía de Tibú activó un protocolo de emergencia en coordinación con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Gobernación del Norte de Santander, pese a la dificultad de movilizar tropas debido a condiciones climáticas que han impedido los sobrevuelos de seguridad. “Reclamamos garantías de seguridad para el bienestar de todos los ciudadanos de Tibú”, enfatizó.

Imagen de referencia - Enfrentamientos
Imagen de referencia - Enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el ELN dejaron a 187 personas de 64 familias en condición de emergencia humanitaria - crédito Centro Nacional de Memoria

Entre enero y diciembre de 2025, más de 90.000 personas fueron desplazadas o viviendo en medio del fuego cruzado entre el ELN y las disidencias de las Farc, según reportes de la Gobernación de Norte de Santander.

No obstante, en los días posteriores a la Navidad (25 de diciembre), el flujo de desplazados se incrementó: 250 personas arribaron a Cúcuta y 256 a Tibú tras huir de los enfrentamientos, lo que ha convertido a la región en un escenario de violencia de gran magnitud, pese a la incursión de las Fuerzas Militares en esta región del país.

