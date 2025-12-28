Video: jóvenes se tomaron las calles más elevadas de Medellín como un rodadero gigante

El video se viralizó rápidamente y muchos preguntaron dónde quedaba exactamente la atracción improvisada para asistir - crédito TikTok

Las redes sociales se han convertido en un medio para compartir las tradiciones más curiosas de los diferentes territorios durante fin de año. Precisamente, los internautas que viven en Colombia exponen por medio de fotografías y videos cómo se vive el cierre e inicio de año en todas sus regiones.

Incluso, una frase que ha recorrido TikTok indica lo siguiente: “Los colombianos se están conociendo”, teniendo en cuenta que la Navidad y fin de año se viven de maneras muy distintas. Uno de los sectores que, sin duda, ha sorprendido es Antioquia, desde novenas con gozos completamente diferentes a los que se entonan en otros lugares del país y maneras de divertirse que demuestran lo creativos que son.

A través de la popular plataforma digital se publicó un video el 27 de diciembre de 2025, en el que se aprecia cómo aprovechan las notables pendientes del barrio Castilla, en la comuna 5 de Medellín, para deslizarse con ayuda de bolsas negras y jabón, una hazaña que se convierte en ejemplo de que los barrios continúan manteniendo las tradiciones.

En las imágenes se aprecia que algunos de los vecinos se unieron para poner las bolsas negras en el piso y rociarlas con agua enjabonada. Así, aquellos que deciden lanzarse se pueden deslizar con facilidad.

En el video, el creador de contenido que compartió la curiosa escena, identificado como Haski, indicó que todos aquellos que quieran asistir al sector para disfrutar de esta sencilla pero divertida actividad, pueden hacerlo hasta el 5 de enero de 2026 de forma gratuita, debido a que lo hacen con el fin de divertirse.

Entre los comentarios de los internautas se encuentran algunos como: “Cambiaría cualquier Europa por estar ahí”, “Uy mano, que envidia tan grande me dio la real”, “Lugares donde me da rabia no haber estado”, “Colombia es un descontrol muy serio jajajaja”, “Por qué no me invitan a esos parches ome” y “Lugares donde hubiera querido estar”.

En contraste, otros se preocuparon por la seguridad de aquellos que se atreven a realizar la actividad: “¿Cómo se les ocurre hacer eso? ¿no ven que pueden lastimar a alguien?” y “Yo después de que vi ese capítulo de mil maneras de morir quedé traumado”.

Ante esto, el joven que grabó la escena no dudó en responder de la siguiente manera: “No tranquilos hay un colchón al final de la pista q te recibe sano y salvo”, lo que fue apoyado por otro ciudadano que dijo: “Nosotros antes de ponerlo barremos la calle y la lavamos por qué nuestros hijos también se deslizan por ahí”, aclarando que se toman las precauciones necesarias, aunque no convencieron del todo a los más precavidos.

Finalmente, otros de los usuarios de la popular red social decidieron tomarlo con humor: “Me encanta, los que son Medellín y Barranquilla jajajaja esas ciudades son como tener un sueño con fiebre”, demostrando lo curiosas que son estas actitudes. Otro de los comentarios que más se repite es: “La inteligencia artificial nunca va a superar Latam” y “Ufff demasiada IA (Inteligencia Antioqueña)”.

Al ver el interés de las personas por asistir, el joven que grabó el video decidió publicar otro en el que aclara la dirección, asegurando que es en el sector de Golu, específicamente en la carrera 70 # 96-14 y que pueden asistir hasta los menores de edad, teniendo en cuenta que fue una de las preguntas más frecuentes en los comentarios del segundo video publicado.

Esta hazaña demuestra que en algunos sectores no se necesita de grandes cosas para hacer de las fechas especiales algo muy divertido.