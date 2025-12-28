Suspensión del servicio de agua por más de un día en Bogotá afectará varios sectores durante el fin de año

Los trabajos de empates en la red de acueducto iniciarán a las 7:00 a. m., y se estima que duren 27 horas, afectando barrios como Hipotecho Occidental y La Igualdad - crédito Colprensa

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) anunció que el lunes 29 de diciembre de 2025 realizará trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de agua en determinados sectores de la ciudad.

Estas obras, que buscan garantizar el suministro continuo de agua y evitar daños mayores en las tuberías y accesorios de suministro, implicarán la suspensión temporal del servicio en varias zonas de la localidad de Kennedy.

Según informó la Eaab, los trabajos de empates en la red de acueducto iniciarán a las 7:00 a. m., y tendrán una duración estimada de 27 horas. La zona de Hipotecho Occidental, delimitada por la avenida calle 3 y la calle 8 Sur, entre la carrera 70B y la avenida carrera 72, será una de las áreas intervenidas.

De igual manera, los barrios La Igualdad, Hipotecho Sur y Provivienda Oriental, ubicados entre la avenida calle 3 y la calle 26 sur, desde la avenida carrera 68 hasta la carrera 70B, también experimentarán la interrupción del servicio en el mismo horario.

La Eaab indicó que el corte de agua busca prevenir daños mayores en las tuberías durante las festividades de fin de año en Bogotá - crédito Colprensa

La empresa señaló que la decisión de ejecutar estos trabajos a pocos días del cierre del año responde a la necesidad de minimizar el riesgo de “afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua”, según comunicó la Eaab.

Para mitigar el impacto en la vida cotidiana de la población, la empresa recomendó a los usuarios adoptar varias medidas preventivas. Entre ellas, llenar el tanque de reserva de las viviendas antes del corte, consumir el agua almacenada en recipientes antes de 24 horas y usar el recurso de manera racional, priorizando actividades esenciales como el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Además, la Eabb indicó que durante el tiempo que dure la suspensión del servicio, se habilitará el servicio de carrotanques con prioridad para clínicas, hospitales y centros con alta concentración de público. Para solicitar este apoyo, los ciudadanos pueden comunicarse con la Acualínea 116.

Usuarios de Kennedy deben llenar tanques de reserva y usar el agua racionalmente, priorizando actividades esenciales antes de la suspensión del servicio - crédito Colprensa

Recomendaciones para fin de año

En el contexto de las celebraciones de fin de año, la gerente de la Eaab, Natasha Avendaño, hizo un llamado a la ciudadanía para disfrutar las fiestas de manera responsable y cuidar tanto el agua como el medio ambiente y la seguridad en las viviendas.

Avendaño divulgó una lista de 12 recomendaciones orientadas a evitar contratiempos durante las festividades decembrinas. Entre los consejos, la entidad destacó la importancia de no verter aceites usados en los desagües, ya que estos residuos pueden causar obstrucciones en el alcantarillado. Se sugiere almacenar el aceite en botellas plásticas y llevarlo a los más de 130 puntos de recolección autorizados por la Secretaría de Ambiente de Bogotá.

Otras recomendaciones de la Eaab incluyen la prohibición del uso de pólvora, por los riesgos que representa para la integridad de las personas, la fauna y las fuentes hídricas, así como la advertencia sobre personas que se hacen pasar por funcionarios de la empresa para cometer hurtos. En ese sentido, recordó que toda visita de funcionarios debe estar programada por escrito y puede ser confirmada en la Acualínea 116.

El no verter aceites usados en los desagües y la correcta disposición de residuos son claves para evitar obstrucciones y contaminación en el alcantarillado - crédito Acueducto de Bogotá

La empresa también exhortó a los ciudadanos a reportar el hurto de tapas de alcantarillas y rejillas de sumideros, ya que tales hechos representan un peligro para peatones y vehículos. Recalcó la importancia de supervisar a los niños para que no jueguen cerca de los frentes de obra y recomendó a quienes salgan de vacaciones cerrar el registro de entrada de agua y limpiar canales y rejillas de sus viviendas para prevenir inundaciones o daños por lluvias.

La Eaab enfatizó la necesidad de no arrojar preservativos, toallas sanitarias, tampones, pañales, hilo dental o pañitos húmedos en el sanitario, con el fin de evitar taponamientos y contaminación de los sistemas de alcantarillado. Tras las celebraciones, sugiere separar y disponer adecuadamente los residuos como papel de regalo, empaques y cajas, así como evitar fogatas y la preparación de alimentos cerca de fuentes de agua.

En cuanto a las prácticas tradicionales, la empresa recomendó recoger los residuos de la quema del muñeco de Año Viejo y llevarlos a los contenedores correspondientes, para evitar que estos terminen en las alcantarillas y ocasionen obstrucciones.