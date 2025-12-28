Juan Manuel Galán contestó a las palabras de su hermano sobre su candidatura: “Colombia necesita debates de ideas, no debates familiares”

Las palabras del funcionario sobre la candidatura de su hermano motivaron un pronunciamiento en redes sociales en el que se insistió en la relevancia de separar los asuntos familiares de los de interés público - crédito Álvaro Tavera/ Colprensa

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, manifestó que no ve adecuado que su hermano, Juan Manuel Galán, se postule a cargos de elección popular mientras él permanezca al frente de la administración distrital. Así lo afirmó en una entrevista concedida a Cambio, donde también analizó otros puntos relacionados con los primeros dos años de su mandato.

Tras el pronunciamiento del alcalde, Juan Manuel Galán respondió a través de su cuenta de X. En su publicación, señaló que el país requiere discusiones centradas en propuestas y no en asuntos personales, al afirmar: “Colombia necesita debates de ideas, no debates familiares”.

Durante la charla, el alcalde de Bogotá abordó los comentarios acerca de supuestas fricciones familiares en el ámbito político.

Galán admitió: “Él y yo hemos tenido diferencias políticas y no son nuevas. Yo fui elegido senador por un partido distinto, Cambio Radical, y él por el Partido Liberal. Entonces, hemos tenido diferencias durante muchos años”.

Al justificar su posición, el alcalde subrayó: “Lo único que yo he dicho en algunos espacios es que a mí me parece que no es conveniente que el hermano del alcalde de Bogotá esté participando en un proceso electoral cuando ese alcalde está ejerciendo. No me parece conveniente, no es lo mejor, pero no puedo ir más allá de expresar esa opinión”.

Juan Manuel Galán respondió al pronunciamiento del alcalde de Bogotá y afirmó que respeta la postura de su hermano, reconociendo la importancia de la responsabilidad en el ejercicio de cargos públicos.

Subrayó que su trayectoria política se ha caracterizado por la independencia, la transparencia y el cumplimiento de la ley, y reiteró su intención de enfocar su trabajo en el debate de propuestas y no en asuntos personales.

“Respeto la opinión de Carlos Fernando Galán (mi hermano menor) y entiendo el cuidado que debe tener quien ejerce un cargo público. Mi actuación política ha sido y seguirá siendo independiente, transparente y dentro de la ley. Colombia necesita debates de ideas, no debates familiares. En eso quiero concentrarme”, afirmó el precandidato presidencial por medio de un mensaje en su cuenta de X.

Ante las declaraciones del alcalde Galán, la directora nacional del Colectivo de Mujeres del Nuevo Liberalismo, Sandra Leventhal, cuestionó públicamente su intervención en asuntos electorales al señalar: “¿Qué hace el alcalde de Bogotá dando opiniones sobre los candidatos presidenciales?”.

Juan Manuel Galán respondió a la inquietud planteada por Sandra Leventhal y enfatizó que en una democracia sólida deben aceptarse todas las opiniones, incluso las que provienen de personas cercanas. Recalcó que el objetivo fundamental es definir el rumbo que se desea para el país.

“Sandra, entiendo tu preocupación pero en una democracia sana caben todas las opiniones, incluso cuando vienen desde los lugares más cercanos. Aquí lo verdaderamente importante es saber qué país queremos construir”, afirmó Juan Manuel Galán.

Por otro lado, a lo largo de la entrevista, el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán insistió en la independencia política de su hermano, pero reiteró su percepción sobre la pertinencia de su participación: “No puedo ya meterme más, porque no me corresponde decirle qué puede o no puede hacer y tampoco apoyarlo o no apoyarlo. No puedo hacer nada de eso porque estoy en un cargo que me lo impide, pero sí puedo manifestar una opinión personal y es que creo que eso no es conveniente en este momento”.

Al cumplir dos años de gobierno, Galán afirmó a Cambio que la ciudad ha avanzado en varios frentes sociales y de infraestructura.

Según el alcalde, “hemos logrado resultados sin precedentes. En Bogotá conseguimos que, en el primer año, salieran de inseguridad alimentaria 560.000 personas. Y no lo decimos nosotros: lo dicen el Dane y la FAO”.

El alcalde también detalló que durante su mandato se han entregado 15 obras de gran impacto, entre ellas la avenida Boyacá, la avenida José Celestino Mutis y la ampliación de la avenida Caracas al sur.