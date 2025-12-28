Hombre en aparente estado de embriaguez atacó a puñal a sus familiares durante una reunión en Medellín

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá captura a Yaifer Murray Quinto, presunto agresor del violento incidente - crédito Meval

La mañana del domingo 28 de diciembre en el barrio Santa Margarita, en la comuna 7 de Robledo, en Medellín, quedó marcada por un hecho de violencia que generó alarma en la comunidad.

Un hombre atacó con cuchillo en mano a seis personas dentro de un establecimiento comercial, dejando seis heridos en un episodio atribuido a un caso de intolerancia por consumo de alcohol.

La rápida intervención de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá permitió la captura del presunto agresor, identificado como Yaifer Murray Quinto. Según el reporte de las autoridades, las víctimas del ataque fueron cinco hombres y una mujer, que recibieron atención médica y se encuentran fuera de peligro.

Ataque con arma blanca en Robledo deja seis personas heridas durante una reunión familiar en Medellín - crédito iStock

El ataque ocurrió alrededor de las 6:34 a. m., en el momento que Yaifer Murray Quinto ingresó al local ubicado en la carrera 105F #61A-11, donde se desarrollaba una reunión familiar. Sin mediar palabra, el hombre, en aparente estado de embriaguez, agredió con arma blanca a los presentes.

Las víctimas, identificadas como Mariana Saldarriaga Múnera (29 años), Jonathan Arango Álvarez (32 años), Juan Camilo Paniagua Zapata (34 años), Luis Alfonso Molina Zapata (78 años), Néstor Esteban Martínez Sucerquia (31 años) y Julián Pérez Ortiz (33 años), sufrieron lesiones en cuello, rostro, región costal y extremidades.

Testigos que presenciaron la escena relataron que los gritos de auxilio alertaron a vecinos y transeúntes, que se acercaron para intentar controlar la situación. El saldo dejó escenas de pánico y desesperación en el sector hasta la llegada de las patrullas policiales, que lograron capturar a Murray Quinto en el lugar de los hechos.

Cabe mencionar que, los heridos fueron trasladados rápidamente a la Unidad Intermedia de La Aurora, donde los médicos determinaron que las heridas no representaban riesgo vital.

El episodio de violencia, motivado por intolerancia y consumo de alcohol, generó alarma en la comunidad de Santa Margarita - crédito iStock

El brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, señaló: “Se presentó un caso que nos obliga a alzar la voz. Fuimos alertados sobre una riña en medio de una celebración familiar. Al llegar al lugar, nuestras patrullas encontraron varias personas lesionadas. Por eso insistimos en el llamado al uso moderado del licor, a la resolución pacífica de los conflictos y al respeto por la vida”.

De igual modo, el oficial recordó que el agresor quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el proceso de judicialización correspondiente.

La Policía informó que este tipo de hechos no constituyen un caso aislado, ya que, según cifras oficiales proporcionadas por la Secretaría de Seguridad de Medellín, durante las celebraciones de Navidad se registraron más de 1.600 incidentes que tuvieron que ser atendidos por la Línea 123, además de cuatro personas fallecidas en riñas vinculadas al consumo excesivo de alcohol y la resolución violenta de conflictos familiares y sociales.

Las autoridades piden a la ciudadanía consumir licor con responsabilidad y resolver conflictos a través del diálogo y la mediación - crédito Policía del Valle de Aburrá / X

Es de agregar que, los fallecimientos se registraron en las comunas Castilla y Belén, de Medellín, y en el barrio París del municipio de Bello. Todas las víctimas murieron en medio de asesinatos presuntamente ocurridos en hechos de intolerancia con armas blancas.

Asimismo, se registraron al menos tres capturas, 28 personas fueron trasladadas a centros de protección e incautación de 57 armas cortopunzantes. Adicionalmente, en todo el país se registraron 48 homicidios, varios de los cuales se registraron en ciudades capitales.

En respuesta a lo ocurrido, las autoridades reiteraron la importancia de consumir bebidas alcohólicas con responsabilidad, especialmente durante las festividades de fin de año, e invitaron a la ciudadanía a priorizar el diálogo y la mediación en la solución de diferencias. Finalmente, La comuna Robledo permanece bajo vigilancia policial reforzada, mientras los seis lesionados avanzan en su recuperación.