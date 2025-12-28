Colombia

Día de los Inocentes en Colombia: origen, significado y bromas clásicas para este 28 de diciembre

En esta fecha, la costumbre de gastar bromas a conocidos y difundir noticias falsas refleja la adaptación de antiguas tradiciones religiosas y paganas al contexto actual. La celebración promueve la creatividad y el humor

La tragedia bíblica es una celebración en la que las personas se juegan bromas entre sí - crédito Infobae

El Día de los Santos Inocentes se celebra cada 28 de diciembre en Colombia, donde miles de personas participan en una jornada caracterizada por bromas, noticias falsas y un ambiente general de humor. Esta fecha, que tiene presencia en varios países de América Latina, fusiona tradiciones religiosas y elementos de la cultura popular, y ha evolucionado hasta convertirse en un espacio de convivencia y creatividad.

El origen del Día de los Santos Inocentes está vinculado a un relato del Evangelio de San Mateo que narra cómo Herodes, gobernador de Judea, Galilea, Samaria e Idumea, ordenó la muerte de todos los niños menores de dos años en Belén. El objetivo era evitar el nacimiento de Jesucristo, tras recibir la advertencia de los sabios de Oriente sobre la llegada del denominado “Rey de los judíos”. Este episodio, conocido como la matanza de los inocentes, dio nombre a la fecha y a las víctimas, consideradas posteriormente como los Santos Inocentes.

El texto bíblico de Mateo 2:16-18 describe:

Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: Voz fue oída en Ramá, Grande lamentación, lloro y gemido; Raquel que llora a sus hijos, Y no quiso ser consolada, porque perecieron”.

A lo largo del tiempo, esta interpretación cristiana se mezcló con otras tradiciones de origen pagano. Una teoría sostiene que la fecha toma elementos de las fiestas saturnales de la antigua Roma, donde los esclavos podían gastar bromas a sus amos durante un día, invirtiendo el orden social.

Herodes ordenó asesinar a todos los menores de 2 años antes de que naciera el rey de los Judíos - crédito Istock

De la tragedia a la celebración contemporánea

El Día de los Inocentes experimentó una transformación durante la Edad Media, cuando las representaciones teatrales empezaron a adaptar los relatos bíblicos en clave de comedia. Esto marcó la transición de una jornada de duelo a un día dedicado a la camaradería y la risa. La fecha de la celebración se estableció el 28 de diciembre, dentro del calendario cristiano, en la octava jornada tras el nacimiento de Jesucristo.

Actualmente, la festividad en Colombia se vive como una oportunidad para romper la rutina, fortalecer la convivencia y fomentar el sentido del humor entre familiares, amigos y compañeros de trabajo. A pesar de su trasfondo histórico trágico, la fecha se resignificó en una jornada de bromas y creatividad.

Bromas tradicionales y tendencias actuales

Las bromas clásicas siguen siendo el eje central del Día de los Inocentes en Colombia. Entre las más populares figuran:

  • El billete pegado al suelo, una moneda o billete adherido al piso que provoca la sorpresa de quienes intentan recogerlo.
  • Cambios de ingredientes en la comida, como sustituir el azúcar por sal en el café o en bebidas matutinas.
  • Llamadas telefónicas con información falsa, como comunicar un supuesto viaje o un cambio laboral inexistente.
  • Alteraciones en los dispositivos electrónicos, por ejemplo, modificar el idioma del teléfono o cambiar el fondo de pantalla por una imagen humorística.
  • El palillo en el timbre, una pequeña trampa que genera un sonido constante en las viviendas.
La jornada del 28 de diciembre en Colombia combina tradiciones históricas y expresiones de humor entre familiares, amigos y en redes sociales. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La llegada de la tecnología potenció el alcance de las bromas. El 28 de diciembre se ha convertido en una fecha donde es habitual encontrar publicaciones falsas en redes sociales, desde anuncios de cambios legislativos o festivos inexistentes, hasta noticias virales que, después de circular masivamente, terminan desmentidas como parte de la celebración.

El aprovechamiento de las plataformas digitales permite aumentar el nivel de interacción y el CTR (Click Through Rate), objetivo de muchos creadores de contenido que buscan ampliar su audiencia.

Significado actual y recomendaciones para una celebración responsable

En el contexto colombiano, el Día de los Inocentes se interpreta como una jornada para fortalecer la convivencia social a través del humor y la creatividad. Aunque la fecha invita a la diversión, especialistas en convivencia recomiendan evitar bromas que puedan ocasionar miedo, dañar la reputación o causar pérdidas económicas.

Las bromas y pequeños engaños forman parte de una celebración que une a familias y amigos en un ambiente de convivencia y diversión. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El respeto y la claridad resultan fundamentales, especialmente ante el auge de la desinformación y las fake news. Es importante que las bromas sean breves y sin consecuencias negativas, y que al final quede claro su carácter ficticio para evitar malentendidos.

El Día de los Santos Inocentes mantiene su vigencia en Colombia al adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos, conservando su espíritu de humor y creatividad año tras año.

