Denuncia a conductor por exhibicionismo en espacio público de Bogotá

Las imágenes del motociclista fueron divulgadas en redes sociales, aumentando la visibilidad de la denuncia de violencia de género en Engativá - crédito Captura video

En el barrio Metrópolis de la localidad de Engativá se difundieron en las redes sociales imágenes que muestran un episodio de intolerancia ocurrido en el occidente de Bogotá.

El incidente cobró notoriedad luego de que una mujer denunciara públicamente a un motociclista, identificado por la placa ECK 06D, quien cometió un acto obsceno en plena vía y a plena luz del día.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según las imágenes compartidas por los usuarios, la situación se desarrolló cuando el hombre, estacionado en su motocicleta, fue sorprendido tocándose las partes íntimas.

Este comportamiento fue advertido por transeúntes, entre ellos mujeres y niños, que se encontraban en las inmediaciones.

La denunciante enfrentó al hombre en moto al percatarse del acto, exigiendo respeto en plena calle del occidente de Bogotá - crédito @PasaenBogota/X

La reacción de la denunciante no tardó en llegar: al acercarse al motociclista, le gritó: “¿Qué está haciendo? ¡Qué asco!”, confrontando de inmediato la conducta del individuo.

La respuesta del hombre ante la recriminación fue huir rápidamente de la escena, sin mostrar interés en las consecuencias de sus actos ni en el impacto causado a quienes lo presenciaron.

Este caso ha generado preocupación entre residentes del sector, quienes exigen mayor vigilancia y acciones por parte de las autoridades para evitar que situaciones similares se repitan en espacios públicos.

“Con la placa la policía debe ubicarlo”; “Lo que debe tener es una gonorrea la hp para rascarse con esa desesperación”; “Fallamos como sociedad, el sujeto al no poder acceder a antibióticos de calidad y dignos, tiene que ejercer abrasión sobre su miembro viril. Un poco de empatía no estaría mal”; “Se equivocó de guitarra”; “Puede ser que tenga hongos o alguna dermatitis”; “La sociedad está mal, hace unos días una persona haciendo sus necesidades en un parque, y ahora esto se pasan”; “Tenía piojitos en el pajarito”; “Mucho depravado tipo peligroso para la sociedad”; “Qué asco los hombres. Y pensar que así puede ser cualquiera que uno conozca”: fueron algunos de los mensajes.

Mujer causó polémica en redes por aparecer en un video grabándose sus partes íntimas en medio de una calle en Cundinamarca

Los vecinos mencionaron que esto no es un hecho aislado y que ya han sido varias las veces que se ve pasar a las mujeres grabándose sus partes íntimas - crédito @elinformativofacatativabojaca/IG

La preocupación de los residentes de Villa Rosita en el municipio de Facatativá, Cundinamarca, aumentó en los últimos días tras la circulación de un video en redes sociales donde se observa a una mujer mostrando sus partes íntimas en plena vía pública, según información de El Informativo Facatativá - El Rosal - Bojacá - Subachoque.

El registro, captado por un habitante desde su vivienda, expone cómo la mujer, acompañada de otra, realiza grabaciones explícitas a la vista de vecinos y transeúntes.

Según datos recabados por el medio local, varios miembros de la comunidad han denunciado que estos episodios no serían aislados. Diversos testimonios aseguran que mujeres vinculadas a plataformas de generación de contenido para adultos aprovechan calles y parques del barrio para grabar o transmitir en vivo, respondiendo a pedidos de sus clientes.

“En varias ocasiones estas mujeres han grabado contenido en el que muestran partes íntimas o adoptan actitudes sugestivas a plena luz del día”, relataron residentes al medio, señalando el malestar y rechazo que estos comportamientos generan entre quienes habitan la zona.

crédito elinformativofacatativabojaca/IG

En uno de los videos difundidos por la comunidad, se observa cómo, tras descubrirse los senos y girarse para mostrar su entrepierna, la mujer utiliza su teléfono móvil para registrar el acto en la vía pública, mientras algunos curiosos presenciaban la escena.

Además de los hechos ocurridos en espacios abiertos, los habitantes alertaron sobre una vivienda específica en la que se percibe movimiento constante de mujeres, acompañado de ruidos y actividades que alteran la tranquilidad del sector en distintos momentos del día. La comunidad manifestó que la situación “se ha ido normalizando, sin que las autoridades intervengan para ponerle freno”, de acuerdo con declaraciones recogidas por el medio local.