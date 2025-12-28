Colombia

Denuncia a conductor por exhibicionismo en espacio público de Bogotá

Una mujer advirtió la situación en el occidente de la capital y confrontó al sujeto, cuya conducta fue registrada en imágenes que circularon en plataformas digitales

Guardar
Las imágenes del motociclista fueron
Las imágenes del motociclista fueron divulgadas en redes sociales, aumentando la visibilidad de la denuncia de violencia de género en Engativá - crédito Captura video

En el barrio Metrópolis de la localidad de Engativá se difundieron en las redes sociales imágenes que muestran un episodio de intolerancia ocurrido en el occidente de Bogotá.

El incidente cobró notoriedad luego de que una mujer denunciara públicamente a un motociclista, identificado por la placa ECK 06D, quien cometió un acto obsceno en plena vía y a plena luz del día.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según las imágenes compartidas por los usuarios, la situación se desarrolló cuando el hombre, estacionado en su motocicleta, fue sorprendido tocándose las partes íntimas.

Este comportamiento fue advertido por transeúntes, entre ellos mujeres y niños, que se encontraban en las inmediaciones.

La denunciante enfrentó al hombre en moto al percatarse del acto, exigiendo respeto en plena calle del occidente de Bogotá - crédito @PasaenBogota/X

La reacción de la denunciante no tardó en llegar: al acercarse al motociclista, le gritó: “¿Qué está haciendo? ¡Qué asco!”, confrontando de inmediato la conducta del individuo.

La respuesta del hombre ante la recriminación fue huir rápidamente de la escena, sin mostrar interés en las consecuencias de sus actos ni en el impacto causado a quienes lo presenciaron.

Este caso ha generado preocupación entre residentes del sector, quienes exigen mayor vigilancia y acciones por parte de las autoridades para evitar que situaciones similares se repitan en espacios públicos.

“Con la placa la policía debe ubicarlo”; “Lo que debe tener es una gonorrea la hp para rascarse con esa desesperación”; “Fallamos como sociedad, el sujeto al no poder acceder a antibióticos de calidad y dignos, tiene que ejercer abrasión sobre su miembro viril. Un poco de empatía no estaría mal”; “Se equivocó de guitarra”; “Puede ser que tenga hongos o alguna dermatitis”; “La sociedad está mal, hace unos días una persona haciendo sus necesidades en un parque, y ahora esto se pasan”; “Tenía piojitos en el pajarito”; “Mucho depravado tipo peligroso para la sociedad”; “Qué asco los hombres. Y pensar que así puede ser cualquiera que uno conozca”: fueron algunos de los mensajes.

Mujer causó polémica en redes por aparecer en un video grabándose sus partes íntimas en medio de una calle en Cundinamarca

Los vecinos mencionaron que esto
Los vecinos mencionaron que esto no es un hecho aislado y que ya han sido varias las veces que se ve pasar a las mujeres grabándose sus partes íntimas - crédito @elinformativofacatativabojaca/IG

La preocupación de los residentes de Villa Rosita en el municipio de Facatativá, Cundinamarca, aumentó en los últimos días tras la circulación de un video en redes sociales donde se observa a una mujer mostrando sus partes íntimas en plena vía pública, según información de El Informativo Facatativá - El Rosal - Bojacá - Subachoque.

El registro, captado por un habitante desde su vivienda, expone cómo la mujer, acompañada de otra, realiza grabaciones explícitas a la vista de vecinos y transeúntes.

Según datos recabados por el medio local, varios miembros de la comunidad han denunciado que estos episodios no serían aislados. Diversos testimonios aseguran que mujeres vinculadas a plataformas de generación de contenido para adultos aprovechan calles y parques del barrio para grabar o transmitir en vivo, respondiendo a pedidos de sus clientes.

“En varias ocasiones estas mujeres han grabado contenido en el que muestran partes íntimas o adoptan actitudes sugestivas a plena luz del día”, relataron residentes al medio, señalando el malestar y rechazo que estos comportamientos generan entre quienes habitan la zona.

crédito elinformativofacatativabojaca/IG

En uno de los videos difundidos por la comunidad, se observa cómo, tras descubrirse los senos y girarse para mostrar su entrepierna, la mujer utiliza su teléfono móvil para registrar el acto en la vía pública, mientras algunos curiosos presenciaban la escena.

Además de los hechos ocurridos en espacios abiertos, los habitantes alertaron sobre una vivienda específica en la que se percibe movimiento constante de mujeres, acompañado de ruidos y actividades que alteran la tranquilidad del sector en distintos momentos del día. La comunidad manifestó que la situación “se ha ido normalizando, sin que las autoridades intervengan para ponerle freno”, de acuerdo con declaraciones recogidas por el medio local.

Temas Relacionados

Denucia acto intoleranciaActo intolerancia BogotáConductor moto BogotáMotociclista partes íntimasExhibicionismo espacio públicoBarrio MetrópolisBogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Natalia París cuenta cómo un tarot le reveló la infidelidad de Juan Alfonso ‘El Gato’ Baptista

La famosa modelo sorprendió al narrar en un pódcast la increíble anécdota de cómo, gracias a unas cartas de tarot, descubrió antes que nadie el engaño de su expareja, el actor venezolano

Natalia París cuenta cómo un

La exfiscal Angélica Monsalve criticó a los que siguen a Abelardo de La Espriella: “Se parecen mucho a los que defendían a Hugo Chávez”

La exfiscal sostiene que quienes promueven al aspirante presidencial replican conductas observadas en procesos políticos que impactaron a Venezuela

La exfiscal Angélica Monsalve criticó

Jóvenes armaron escándalo en vía publica de Barranquilla: “Se mamaron una salchipapa y no la pagaron”

En el video se ve como a pesar de presumir tener dinero, los implicados no pagan lo consumido y se enfrentan con un testigo de los hechos

Jóvenes armaron escándalo en vía

Mercado de fichajes - EN VIVO: altas, bajas y rumores de los clubes del fútbol colombiano hoy 28 de diciembre

Millonarios llegó a cuatro refuerzos para la temporada 2026, mientras clubes como Atlético Nacional, Junior e Independiente Santa Fe sigue sin anunciar nuevas caras

Mercado de fichajes - EN

Luis Muriel confirma negociaciones para llegar a Junior: “La pelotita está del otro lado”

El delantero colombiano jugó la Copa Mundial de la FIFA en Rusia 2018 y llegaría proveniente del Orlando City, que lo cedería en préstamo al vigente campeón del fútbol colombiano

Luis Muriel confirma negociaciones para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre envió súplica a Gustavo

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Pirlo habría lanzado fuerte indirecta

Pirlo habría lanzado fuerte indirecta a Luisa Castro: “Mozeando conmigo y con marido”

Yina Calderón aseguró que Westcol es un levantado y en redes sociales no la perdonan: “Habló la Kardashian de Temu”

Manuela Gómez se despidió de su hija previo a su ingreso a ‘La casa de los famosos Colombia’

Ranking de tendencias en YouTube Colombia: los 10 videos más reproducidos

Sebastián Yatra habló de los artistas que más lo inspiraron en su carrera musical: “Es una vida musical con propósito”

Deportes

Mercado de fichajes - EN

Mercado de fichajes - EN VIVO: altas, bajas y rumores de los clubes del fútbol colombiano hoy 28 de diciembre

Luis Muriel confirma negociaciones para llegar a Junior: “La pelotita está del otro lado”

Una supuesta deuda de Atlético Nacional con Marino Hinestroza entorpece la negociación con Boca Juniors: esto dijo el verdolaga

Las cinco mejores transferencias de futbolistas colombianos en el mercado de fichajes 2025

Mercado de fichajes: altas y bajas de los equipos del fútbol profesional colombiano el 27 de diciembre