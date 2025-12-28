Colombia

6 integrantes de Los Agredo fueron capturados en Cali: el grupo delincuencial se dedica al hurto de motocicletas

Un dispositivo que incluyó allanamientos rurales y labores investigativas permitió la detención de los implicados en robos reiterados en corredores viales entre Cali y Yumbo

Los Agredo utilizaban modalidades como
Los Agredo utilizaban modalidades como el atraco y el halado para cometer robos de motocicletas en el norte de Cali y el corredor vial hacia Yumbo - crédito Colprensa/Archivo

En medio de una ofensiva contra el hurto de motocicletas, la Policía Metropolitana de Cali logró un avance significativo al desmantelar a la banda conocida como Los Agredo, la cual operaba principalmente en las comunas 2, 4 y 8 de Cali y en el municipio de Yumbo.

Las acciones policiales permitieron la captura de cinco personas y la aprehensión de un menor, todos señalados de integrar una estructura criminal que, según las autoridades, intimidaba a motociclistas con armas de fuego para despojarlos de sus vehículos.

El proceso de investigación, que se extendió durante cuatro meses e involucró un trabajo conjunto con la Fiscalía General de la Nación, culminó con la ejecución de seis allanamientos en zonas rurales de Cali, específicamente en los corregimientos de Montebello y Golondrina.

Durante estos operativos, los uniformados incautaron dos motocicletas, varios celulares, herramientas utilizadas para violentar los sistemas de seguridad de los vehículos y un arma traumática.

La intervención incluyó seis allanamientos en zonas rurales de Cali, específicamente en Montebello y Golondrina, donde decomisaron motocicletas y herramientas para violentar sistemas de seguridad - crédito Policía Valle del Cauca

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía del Valle del Cauca, “se logra la desarticulación de una banda delincuencial conocida como Los Agredo, dedicados al hurto de motocicletas a través de la modalidad de atraco y alar. Cinco personas fueron capturadas y uno más aprehendido por los delitos de concierto para delinquir, hurto agravado y calificado, porte ilegal de armas de fuego e instrumentalización de menores de edad”.

Las autoridades detallaron que los integrantes de la organización criminal habrían participado en 13 robos, de los cuales 12 se cometieron mediante atracos y uno bajo la modalidad de ‘halado’.

Los incidentes se registraron, principalmente, en el corredor vial que conecta Cali con Yumbo y en el sector norte de la capital vallecaucana.

Entre los detenidos figura alias Keiner, señalado por los investigadores como el encargado de la comercialización de las motocicletas robadas en los casos en que los propietarios no accedían a pagar el rescate exigido por los delincuentes. El monto solicitado a las víctimas oscilaba entre tres y siete millones de pesos.

Las autoridades atribuyeron a la
Las autoridades atribuyeron a la banda delincuencial la participación en trece asaltos, de los cuales doce se realizaron mediante atraco y uno por halado, en diversas zonas del Valle del Cauca - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

“Con esta operación damos un golpe contundente contra estructuras dedicadas al hurto de motocicletas en el área metropolitana de Cali”, afirmó la Policía del Valle del Cauca.

Los capturados deberán responder ante la justicia por los delitos de concierto para delinquir, hurto agravado y calificado, porte ilegal de armas de fuego e instrumentalización de menores de edad.

Captura de presunto ‘motoladrón’ en el sur de Cali

En el sur de Cali, una intervención policial impulsada por la colaboración ciudadana resultó en la captura de un presunto ‘motoladrón’, hecho que volvió a poner en primer plano la efectividad del sistema de emergencias y la rápida respuesta de las autoridades locales.

Fue una llamada a la línea única 123 la que permitió a la Policía Metropolitana de Santiago de Cali ubicar en pocos minutos al sospechoso en las inmediaciones del barrio Limonar.

El hombre, de 26 años,
El hombre, de 26 años, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación - crédito Ernesto Guzmán/EFE

El despliegue del plan ‘Candado’ se activó tras recibir información detallada sobre el individuo y su motocicleta, datos que incluyeron la vestimenta, la descripción física y el sitio exacto donde se encontraba.

“La información suministrada —que incluía la descripción del sospechoso, su vestimenta, la motocicleta en la que se movilizaba y el lugar donde se encontraba— fue determinante para activar las zonas de atención policial y desplegar el plan ‘Candado’”, detalló la Policía Metropolitana.

Durante el operativo, los agentes detuvieron al hombre de 26 años, hallando en su poder un arma de fuego de características traumáticas con munición modificada —hecho que refuerza las preocupaciones sobre el uso de armas alteradas para cometer delitos—, así como un teléfono celular de alta gama.

La motocicleta en la que se desplazaba presentaba una irregularidad significativa: “tras la verificación de peritos en automotores, presentaba doble placa de identificación, presuntamente para evadir los controles de las autoridades”, según el informe policial.

Salario mínimo de 2026: por

Estos son los 10 futbolistas

Hombre en aparente estado de

La 'Gran Consulta' calificó de

Mercado de fichajes: altas, bajas
Madre envió súplica a Gustavo

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Marc Anthony emocionó a los

Marc Anthony emocionó a los caleños durante su presentación en la Feria de Cali: “Todo empezó aquí”

Estos son los 10 futbolistas

Estos son los 10 futbolistas colombianos más costosos del 2025: todos han tenido proceso en la selección Colombia

