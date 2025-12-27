Mintransporte amplía plazos para traspaso a persona indeterminada y registro vehicular y fija nuevas fechas límite

El Ministerio de Transporte informó esta semana la ampliación de los plazos para adelantar dos trámites clave del registro vehicular en Colombia, una decisión que impacta a propietarios de automóviles que fueron vendidos sin que se formalizara el traspaso o que presentan inconsistencias en la titularidad registrada ante el sistema oficial.

La medida fue divulgada como parte de una estrategia orientada a fortalecer la seguridad jurídica y la transparencia de la información relacionada con la propiedad de los vehículos.

Según explicó la entidad, la ampliación busca facilitar la regularización de miles de automotores que, por diferentes razones, no cuentan con un proceso de traspaso formalizado, lo que genera dificultades legales, administrativas y operativas para sus actuales poseedores.

Traspaso de vehículo en Colombia - crédito Secretaría de Movilidad

De acuerdo con el Ministerio, estos trámites permiten que la información del titular quede correctamente registrada en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), requisito indispensable para múltiples gestiones asociadas a la movilidad.

La cartera de Transporte detalló que uno de los procedimientos cobijados por la ampliación es el traspaso a persona indeterminada, mecanismo utilizado cuando un vehículo fue vendido, pero no existe un contrato de compraventa formal o no se cuenta con los documentos completos del nuevo propietario. En estos casos, el antiguo dueño puede desligarse de responsabilidades legales mientras se aclara la situación de titularidad.

De acuerdo con la resolución anunciada, el traspaso a persona indeterminada podrá realizarse hasta el 6 de febrero de 2026, fecha que amplía el margen inicialmente establecido y que, según el Ministerio, permitirá que un mayor número de ciudadanos pueda adelantar el trámite sin quedar por fuera del sistema. Esta opción resulta clave para quienes siguen figurando como propietarios formales de vehículos que ya no poseen.

El segundo procedimiento incluido en la ampliación corresponde al registro a favor del interesado, trámite que permite que quien tenga la posesión material del vehículo pueda inscribirlo oficialmente a su nombre cuando no fue posible completar el traspaso ordinario. Para este caso, el Ministerio fijó un plazo definitivo más amplio: hasta el 6 de febrero de 2027, lo que otorga un periodo adicional para reunir requisitos y completar el proceso.

Foto vía Ventanilla Única de Servicios.

Desde la entidad señalaron que ambos plazos fueron definidos tras evaluar el volumen de trámites pendientes y las dificultades que enfrentan los ciudadanos para acceder a documentos, certificaciones y validaciones exigidas por la normativa vigente. El Ministerio recalcó que, una vez vencidas las fechas establecidas, no habrá nuevas prórrogas para estos procedimientos específicos.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, se refirió a la decisión y explicó que con esta ampliación se busca resolver una situación que se ha mantenido durante varios años en el país. “Hoy le ponemos fin a años de incertidumbre en miles de trámites pendientes. Ampliamos los plazos para que nadie se quede por fuera, pero también dejamos fechas claras y definitivas”, afirmó la funcionaria, según lo informado por la entidad.

Desde el Gobierno nacional indicaron que la medida hace parte de una política orientada a mejorar la gestión de los registros vehiculares, reducir inconsistencias en las bases de datos oficiales y ofrecer mayor claridad sobre la responsabilidad legal asociada a cada automotor. La correcta inscripción en el Runt es fundamental para trámites como la venta, el pago de impuestos, la revisión técnico-mecánica y la contratación de seguros obligatorios.

El Ministerio recordó que contar con la información actualizada del propietario también evita conflictos legales derivados de infracciones de tránsito, accidentes o procesos judiciales en los que pueda verse involucrado un vehículo cuyo titular real no coincide con el registrado oficialmente. Por esa razón, insistió en la importancia de aprovechar los nuevos plazos establecidos.

La entidad reiteró que los interesados pueden consultar los requisitos, costos y pasos de cada trámite a través de los canales oficiales del Ministerio de Transporte y de los organismos de tránsito autorizados. Además, recomendó no esperar hasta las fechas límite para iniciar los procesos, debido a la alta demanda que suelen registrar estos servicios en los últimos meses de vigencia.

La información fue divulgada por El Tiempo, medio que destacó que la ampliación de los plazos beneficiará a un número significativo de propietarios que aún no han logrado formalizar la situación jurídica de sus vehículos. El Ministerio señaló que esta decisión busca garantizar mayor orden en el sistema y ofrecer soluciones a problemáticas acumuladas en el registro automotor del país.