Colombia

Mintransporte amplía plazos para traspaso a persona indeterminada y registro vehicular y fija nuevas fechas límite

El Ministerio de Transporte anunció la ampliación de los plazos para realizar el traspaso a persona indeterminada y el registro a favor del interesado, con el objetivo de facilitar la regularización de vehículos vendidos sin documentos y brindar mayor seguridad jurídica a sus propietarios en todo el país

Guardar

El Ministerio de Transporte informó esta semana la ampliación de los plazos para adelantar dos trámites clave del registro vehicular en Colombia, una decisión que impacta a propietarios de automóviles que fueron vendidos sin que se formalizara el traspaso o que presentan inconsistencias en la titularidad registrada ante el sistema oficial.

La medida fue divulgada como parte de una estrategia orientada a fortalecer la seguridad jurídica y la transparencia de la información relacionada con la propiedad de los vehículos.

Según explicó la entidad, la ampliación busca facilitar la regularización de miles de automotores que, por diferentes razones, no cuentan con un proceso de traspaso formalizado, lo que genera dificultades legales, administrativas y operativas para sus actuales poseedores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Traspaso de vehículo en Colombia
Traspaso de vehículo en Colombia - crédito Secretaría de Movilidad

De acuerdo con el Ministerio, estos trámites permiten que la información del titular quede correctamente registrada en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), requisito indispensable para múltiples gestiones asociadas a la movilidad.

La cartera de Transporte detalló que uno de los procedimientos cobijados por la ampliación es el traspaso a persona indeterminada, mecanismo utilizado cuando un vehículo fue vendido, pero no existe un contrato de compraventa formal o no se cuenta con los documentos completos del nuevo propietario. En estos casos, el antiguo dueño puede desligarse de responsabilidades legales mientras se aclara la situación de titularidad.

De acuerdo con la resolución anunciada, el traspaso a persona indeterminada podrá realizarse hasta el 6 de febrero de 2026, fecha que amplía el margen inicialmente establecido y que, según el Ministerio, permitirá que un mayor número de ciudadanos pueda adelantar el trámite sin quedar por fuera del sistema. Esta opción resulta clave para quienes siguen figurando como propietarios formales de vehículos que ya no poseen.

El segundo procedimiento incluido en la ampliación corresponde al registro a favor del interesado, trámite que permite que quien tenga la posesión material del vehículo pueda inscribirlo oficialmente a su nombre cuando no fue posible completar el traspaso ordinario. Para este caso, el Ministerio fijó un plazo definitivo más amplio: hasta el 6 de febrero de 2027, lo que otorga un periodo adicional para reunir requisitos y completar el proceso.

Foto vía Ventanilla Única de
Foto vía Ventanilla Única de Servicios.

Desde la entidad señalaron que ambos plazos fueron definidos tras evaluar el volumen de trámites pendientes y las dificultades que enfrentan los ciudadanos para acceder a documentos, certificaciones y validaciones exigidas por la normativa vigente. El Ministerio recalcó que, una vez vencidas las fechas establecidas, no habrá nuevas prórrogas para estos procedimientos específicos.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, se refirió a la decisión y explicó que con esta ampliación se busca resolver una situación que se ha mantenido durante varios años en el país. “Hoy le ponemos fin a años de incertidumbre en miles de trámites pendientes. Ampliamos los plazos para que nadie se quede por fuera, pero también dejamos fechas claras y definitivas”, afirmó la funcionaria, según lo informado por la entidad.

Desde el Gobierno nacional indicaron que la medida hace parte de una política orientada a mejorar la gestión de los registros vehiculares, reducir inconsistencias en las bases de datos oficiales y ofrecer mayor claridad sobre la responsabilidad legal asociada a cada automotor. La correcta inscripción en el Runt es fundamental para trámites como la venta, el pago de impuestos, la revisión técnico-mecánica y la contratación de seguros obligatorios.

El Ministerio recordó que contar con la información actualizada del propietario también evita conflictos legales derivados de infracciones de tránsito, accidentes o procesos judiciales en los que pueda verse involucrado un vehículo cuyo titular real no coincide con el registrado oficialmente. Por esa razón, insistió en la importancia de aprovechar los nuevos plazos establecidos.

La entidad reiteró que los interesados pueden consultar los requisitos, costos y pasos de cada trámite a través de los canales oficiales del Ministerio de Transporte y de los organismos de tránsito autorizados. Además, recomendó no esperar hasta las fechas límite para iniciar los procesos, debido a la alta demanda que suelen registrar estos servicios en los últimos meses de vigencia.

La información fue divulgada por El Tiempo, medio que destacó que la ampliación de los plazos beneficiará a un número significativo de propietarios que aún no han logrado formalizar la situación jurídica de sus vehículos. El Ministerio señaló que esta decisión busca garantizar mayor orden en el sistema y ofrecer soluciones a problemáticas acumuladas en el registro automotor del país.

Temas Relacionados

MinTransporteTraspasoVehículos particularesColombia-noticias

Más Noticias

“Toda agresión contra la población civil debe ser condenada”: Gobierno expresa preocupación por desplazamientos en Catatumbo

La delegación de paz del Gobierno manifestó inquietud por los desplazamientos forzados en Tibú, Catatumbo, tras combates entre disidencias de las Farc y el ELN, pidió respeto por la población civil, respaldo humanitario y articulación institucional ante el aumento de familias afectadas en la región

“Toda agresión contra la población

Alertas del sistema eléctrico en Colombia por brecha entre demanda y generación futura

El sistema eléctrico colombiano enfrenta alertas por el crecimiento de la demanda frente a la oferta proyectada. Informes de XM y estudios económicos advierten riesgos si persisten retrasos en proyectos y se presentan eventos climáticos adversos

Alertas del sistema eléctrico en

ELN alista ataques con drones contra tropas en el Catatumbo y Ejército activa alertas por riesgo operativo

La inteligencia militar detectó planes del ELN para usar drones con explosivos contra pelotones desplegados en el Catatumbo, en Norte de Santander, en medio de enfrentamientos con disidencias. Las tropas permanecen en máxima alerta mientras aumentan los desplazamientos

ELN alista ataques con drones

Resultados Lotería de Santander viernes 26 de diciembre de 2025: quién ganó el premio mayor de $8.000 millones

Como cada sábado, aquí están los ganadores del últimos sorteo de esta lotería colombiana

Resultados Lotería de Santander viernes

“Salí un momento”: pareja de turista mexicana muerta en Antioquia relata últimos instantes en apartamento turístico

La muerte de una visitante extranjera en El Carmen de Viboral, ocurrida la noche del 24 de diciembre, es investigada por las autoridades, que analizan el testimonio de su compañero sentimental y los hallazgos en el inmueble donde celebraban Navidad

“Salí un momento”: pareja de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan atentado con granada en

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

ENTRETENIMIENTO

J Balvin y Bizarrap incluyen

J Balvin y Bizarrap incluyen tintes de vallenato en la “BZRP Music Session #62″: “Te debería odiar, pero me faltan ganas”

Shakira y ‘Zootopia 2′ triunfan en China: la cantante se estaría preparando para visitar el país con su gira mundial

Conoce cuáles fueron las 10 películas más vistas en Netflix Colombia en la semana de navidad

Yeferson Cossio contó detalles de sus problemas de salud y lo cerca que estuvo de morir: “No fue por drogas”

Este es el top 10 de series en Netflix Colombia para disfrutar acompañado

Deportes

Polémica determinación de la Dimayor

Polémica determinación de la Dimayor habría sido aprobada “por unanimidad”: uno de los ‘grandes’ habría estado detrás de la propuesta

Luis Javier Suárez potencia las expectativas de Colombia para el Mundial 2026 y lanzó advertencia para el partido ante Portugal

Néstor Lorenzo fue reconocido como uno de los 10 mejores técnicos del mundo en 2025 por la IFFHS

Regalos, fritos y ejercicio: Miguel Ángel Borja es tendencia por los videos de sus vacaciones tras salir de River

Marino Hinestroza y Boca Juniors: en Medellín afirman que no hay acuerdo entre los clubes