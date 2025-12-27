Los viajes de Petro costaron al Estado colombiano más de $22.000 millones: “La plata que no se han robado, la han malgastado”

Los registros oficiales presentados por la Fuerza Aeroespacial Colombiana revelan que las giras del jefe de Estado se han desarrollado en cuatro continentes y han implicado costos elevados para el presupuesto público del país - crédito Presidencia

Más de 58 viajes internacionales y un gasto de $12.001 millones de pesos colombianos en combustible, junto con más de dos millones y medio de dólares destinados a alojamiento, transporte y alimentación, resumen el balance de las giras del presidente de Colombia Gustavo Petro entre agosto de 2022 y noviembre de 2025.

Estos datos, suministrados por la Fuerza Aeroespacial Colombiana en respuesta a la solicitud de María Fernanda Cabal, han generado un amplio debate sobre el uso del gasto público y provocado críticas de sectores de la oposición.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el informe oficial entregado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana en el radicado N° FAC-S-2025-042882-CE, Petro realizó un total de 58 desplazamientos al extranjero entre el 7 de agosto de 2022 y el 6 de noviembre de 2025. El costo del combustible para el avión presidencial FAC0001, utilizado en estos trayectos internacionales, ascendió a $12.001.819.476.

En cuanto a los gastos operativos asociados, el mismo informe detalla que se desembolsaron $10.386 millones de pesos (equivalentes a USD 2.596.688) en conceptos de alojamiento, transporte terrestre y alimentación.

Las cifras del informe oficial, solicitadas por una senadora del Congreso, han reavivado la discusión sobre la administración de los fondos públicos y la coherencia del Gobierno en materia de austeridad fiscal - crédito captura de pantalla / X

De ese monto, el alojamiento requirió USD 82.018, el transporte USD 2.434.206 y la alimentación USD 80.463. Esta información también precisa la distribución de los gastos según destino, duración y tipo de viaje, detallando que se trata de más de 2.5 millones de dólares utilizados en estos conceptos durante tres años y cuatro meses de gestión.

El registro oficial señala que los destinos de estas giras incluyeron países de América, Europa, Asia y África, con escalas en ciudades como Washington, Nueva York, Madrid, París, Berlín, Bruselas, Pekín, Ciudad de México, así como distintos puntos de Brasil y Ecuador. En varios casos, un solo viaje abarcó visitas a más de una ciudad o país.

La frecuencia calculada fue de 1,45 viajes internacionales por mes, de acuerdo con las cifras oficiales, es decir, algo más de un viaje cada tres semanas. Las duraciones oscilaron entre uno y nueve días, y los desembolsos variaron en función del trayecto y el objetivo de la visita presidencial.

Las respuestas al Senado sobre los gastos de combustible, alojamiento y transporte de las giras presidenciales alimentan el debate nacional acerca del uso de los recursos provenientes de los impuestos de los ciudadanos - crédito captura de pantalla / X

La senadora María Fernanda Cabal, autora de la petición de información, ha expresado duras críticas sobre el uso de los fondos del Estado. En sus redes sociales, señaló: “Petro en los 58 viajes por el mundo, en gastos de alojamiento, transporte, comida y combustible ha gastado de la plata de los colombianos $22.128 millones de pesos colombianos o $5.6 millones de dólares. Y entonces dice que no hay plata pero… Claro la que no se han robado, la han malgastado”, cuestionando lo que describe como un manejo inadecuado de los recursos públicos.

Desde su perspectiva opositora, Cabal vincula estos gastos con la situación económica nacional y la reciente declaración de Emergencia Económica en Colombia. “Mientras gasta a manos llenas de los impuestos de los colombianos decreta una Emergencia Económica con la que pretende sacarle más plata a los ciudadanos”, afirmó la senadora, señalando la contradicción entre el gasto presidencial y las restricciones presupuestarias vigentes.

La controversia se da en un contexto político en el que el Gobierno solicita esfuerzos fiscales adicionales a la ciudadanía, aumentando el descontento de los sectores afectados. Según los documentos oficiales y las declaraciones, la oposición considera que los viajes internacionales y los gastos implicados contrastan con la retórica gubernamental de austeridad y control del gasto público.

El elevado gasto en giras internacionales del mandatario reabre discusiones sobre la administración eficiente de los recursos públicos en un país que enfrenta presiones económicas y demanda transparencia en el uso del erario - crédito @MariaFdaCabal / X

En su balance más reciente, María Fernanda Cabal subraya que ningún otro presidente colombiano ha realizado una cantidad tan alta de viajes internacionales en un período similar, y sostiene que los resultados políticos obtenidos no justifican la inversión.