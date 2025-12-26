La carta que Jaime Garzón le entregó a Andrés Pastrana en un diciembre: “La verdadera Navidad”

A pesar de que fue uno de sus críticos, Andrés Pastrana ha declarado positivamente sobre Jaime Garzón - crédito AndrésPastrana.org

Aunque se le recuerda como uno de los mejores comediantes de su generación y algunos expertos lo califican como uno de los primeros influenciadores (por su impacto) del país, Jaime Garzón también se involucró en la política.

Entre 1987 y 1990, el bogotano fue alcalde de la localidad de Sumapaz, mientras que a cargo del distrito estaba el que 10 años después se convertiría en el presidente de la República, Andrés Pastrana Arango.

Durante el tiempo que estuvo en la Alcaldía de Sumapaz, Garzón logró la construcción de un centro de salud, mejoras en la infraestructura educativa de la localidad y la pavimentación de la calle principal de la localidad; sin embargo, se le recuerda más por algunas peculiares frases.

Por ejemplo, antes de su salida, bajo cuestionamientos de que permitía que funcionaran prostíbulos en el lugar, Garzón declaró: “Aquí solo están las putas Farc”. Frases como esa terminaron de marcar la salida de Garzón del cargo.

El bogotano fue asesinado el 13 de agosto de 1999 - crédito Radio Nacional de Colombia

A nivel oficial, se afirmó que su salida se debió a su estilo poco convencional y algunas acciones concretas que generaron tensiones con la administración central; además, durante las elecciones de 1990, se ausentó temporalmente de su puesto para atender necesidades básicas de la comunidad, lo que fue considerado una falta administrativa. Estas situaciones llevaron a su destitución por decisión del secretario de gobierno.

Posterior a ello, Garzón demandó al distrito por su destitución y en 1997 el fallo fue a su favor, aunque el acto de desagravio previsto no se realizó, ya que fue asesinado en agosto de 1999.

La carta que demuestra las diferencias entre Garzón y Pastrana

Este fue el documento que recibió Pastrana por parte de Jaime Garzón en diciembre de 1987 - crédito Redes Sociales

En una entrevista para la emisora Banca del Parque, Marisol Garzón, hermana del comediante, expuso un documento inédito. Se trata de una carta de seis líneas con las que Jaime Garzón le deseó feliz Navidad a Andrés Pastrana de una manera peculiar en 1987.

El tema principal de la carta era el bienestar de la ciudadanía y las falencias que se tenían en ese momento en la ciudad para que no fuera una feliz Navidad, todo esto desde el concepto de Garzón.

“Andrés: cuando logremos que en casa hogar del mundo cesen los llantos promovidos por la miseria, que el frío deje de azotar los cuerpos sin vestido, que el hambre no agobie a ningún hermano, conoceremos, al fin, la verdadera Navidad”, se lee en el documento revelado por Marisol Garzón.

Garzón fue alcalde de la localidad del Sumapaz durante poco más de dos años - crédito @historia_bogota

Once años después, Andrés Pastrana fue uno de los encargados de contarle al país lo registrado en Bogotá el 13 de agosto de 1999, cuando Garzón fue asesinado por sicarios que se movilizaban en una motocicleta. En ese momento, el entonces presidente resaltó el tiempo que conoció a Garzón durante su administración en el distrito.

“Tuve la oportunidad de conocerlo, desde la época de mi campaña, a la Alcaldía de Bogotá. En aquella época fue un activo colaborador y nos hacía reír con sus apuntes. Durante mi periodo como alcalde me acompaño como alcalde menor de Sumapaz, en mi memoria aún están las palabras de cuando me hablaba de lo que podría ser un laboratorio de paz”

De la misma forma, y aunque hasta la fecha sigue sin haber claridad absoluta sobre el asesinato de Garzón, Pastrana terminó la alocución prometiendo que la muerte del comediante bogotano no quedaría impune en el tiempo.

“Interpreto el mensaje de los colombianos, que han demostrado su pesar en la concentración en la Plaza de Bolívar… No se trata de otra frase de cajón, vamos a llegar hasta donde sea necesario”.