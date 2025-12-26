Colombia

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella irían a segunda vuelta presidencial en 2026: están empatados según encuesta de Polymarket

Ambos aspirantes, conforme a la medición divulgada por Polymarket, cuentan con un 36 % de probabilidades de imponerse en la contienda, lo que plantea una dinámica electoral reñida desde el inicio de la carrera



Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en la carrera por la presidencia de la república de Colombia para el 2026 - crédito redes sociales

El panorama de las elecciones presidenciales de Colombia en 2026 presenta desde ya un escenario competitivo, con Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en un empate técnico al liderar las probabilidades de alcanzar la Casa de Nariño.

Según los datos más recientes del mercado global de apuestas Polymarket, ambos aspirantes, conforme a la medición divulgada por Polymarket y citada por el medio Semana, cuentan con un 36 % de probabilidades de imponerse en la contienda, lo que plantea una dinámica electoral reñida desde el inicio de la carrera.

El mecanismo electoral colombiano establece que, si ningún aspirante logra obtener la mitad más uno de los votos el 31 de mayo de 2026, se celebrará una segunda vuelta el 21 de junio entre los dos candidatos con mayor respaldo en las urnas. El vencedor asumirá la Presidencia el 7 de agosto de 2026 para un periodo de cuatro años.

En el mismo pronóstico de Polymarket, el exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, figura en tercera posición con 14 % de probabilidades de triunfo. Le sigue el exembajador Roy Barreras, quien aparece en cuarto lugar con un 6,9 % de opciones de alcanzar el poder ejecutivo.

