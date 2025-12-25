Colombia

María Fernanda Cabal se fue contra el ministro Daniel Rojas por acabar convenio con Colfuturo: “Estos mediocres hablan de lo que no saben”

La senadora del Centro Democrático advirtió que la nueva estrategia del Gobierno para entregar becas a estudiantes de posgrado internacional de forma directa solo dará paso a la corrupción

María Fernanda Cabal, senadora del
María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático - crédito Colprensa

La decisión del Gobierno nacional de no continuar financiando uno de los programas insignia de Colfuturo, el Programa Crédito Beca (PCV), sigue dejando fuertes enfrentamientos en el campo político.

De hecho, en la mañana del jueves 25 de diciembre, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal se despachó contra el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, después de que el funcionario asegurara que la decisión daría mayores beneficios a los estudiantes de posgrado.

En medio de rueda de prensa, el jefe de cartera aseguró que, con la medida, los estudiantes podrían acceder a mayores oportunidades para estudiar en las mejores universidades del exterior.

“El Gobierno nacional está haciendo una apuesta inmensa. Ha aumentado los recursos para la educación superior como nunca antes en la historia, para garantizar el derecho a la universidad pública totalmente gratis y, por supuesto, seguir aumentando las capacidades de otorgar becas para créditos en el exterior. Esto se hace a través de MinCiencias y en lo que he podido conversar con la ministra, se van a aumentar. Los estudiantes, lo que hay que decirles es que antes van a aumentarse, porque precisamente lo que dice la ministra es que retirar esa intermediación va a permitir ser mucho más eficientes con los recursos”, señaló Rojas.

La senadora Cabal llamó mediocre
La senadora Cabal llamó mediocre a Daniel Rojas Medellín por decisión de suspender convenio con Colfuturo - crédito X

Ante los comentarios del jefe de cartera, la senadora del Centro Democrático estalló contra el funcionario, asegurando que, contrario a la percepción del Ejecutivo, el retiro de Colfondos de la ecuación dará paso a mayor corrupción en el Gobierno.

Incluso, María Fernanda Cabal advirtió que los recursos que ahora manejará directamente MinCiencias dará paso a que políticos y allegados al presidente puedan “beneficiarse” y entregar becas a cambio de “favores políticos”.

Estos mediocres en el poder hablan de lo que no saben. No renovar la cooperación con Colfuturo no es garantizar becas atendiendo el mérito y la necesidad, es abrirle la puerta a la corrupción. Quitar la intermediación técnica y entregar los recursos “directamente” desde el Gobierno solo favorece la discrecionalidad, el amiguismo para hacer política con la necesidad de los estudiantes", escribió la congresista en su cuenta de X.

Las críticas de la senadora se dan apenas horas después de que Colfuturo diera a conocer que el Gobierno nacional dejará de aportar recursos al Programa Crédito Beca a partir de 2026, lo que pondrá fin a la financiación estatal de esta iniciativa que durante más de dos décadas respaldó los estudios de posgrado en el exterior para profesionales colombianos.

Comunicado de Colfuturo - crédito
Comunicado de Colfuturo - crédito Colfuturo

Tras conocer el contenido de la carta enviada por el director de Colfuturo, Jerónimo Castro, la organización precisó que el nuevo escenario financiero la obliga a buscar fuentes alternativas de financiación y a redefinir el funcionamiento del programa, que a partir de 2026 operará sin apoyo estatal.

La promoción de estudiantes seleccionados en 2025 será la última que contará con respaldo del Gobierno nacional, siendo así el cierre de 20 años de cooperación ininterrumpida. En este periodo, cerca de 25.000 colombianos accedieron a maestrías y doctorados con el compromiso de regresar al país una vez concluidos sus estudios.

Durante la vigencia del convenio, el Estado colombiano y Colfuturo destinaron más de 892 millones de dólares al programa. Cifra que consolidó a Crédito Beca como el mayor esquema de su tipo en América Latina y obtuvo reconocimiento internacional por su modelo de apoyo académico y que ahora será el Ministerio de Ciencias quien decida sobre el futuro de esos recursos a partir del 2026.

Colfuturo indicó que quienes ya fueron seleccionados y aquellos que actualmente cursan estudios mantendrán las condiciones acordadas, ya que los recursos para cumplir con los compromisos adquiridos están garantizados.

Cathy Juvinao se despachó contra
Cathy Juvinao se despachó contra Petro por polémica con Colfuturo - crédito @CathyJuvinao

