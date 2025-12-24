Colombia

Salario mínimo de 2026: alertan que aumento será perjudicial para los trabajadores en medio de la emergencia económica

Los gremios empresariales advirtieron del riesgo de presionar los precios al alza, mientras el Gobierno Petro apuesta por incorporar estándares internacionales en la fijación del ingreso básico

En la actualidad, el salario
En la actualidad, el salario mínimo en Colombia es de $1.423.500 y es devengado por más de dos millones de trabajadores

La creciente incertidumbre empresarial en Colombia se intensificó con los anuncios del presidente Gustavo Petro sobre un posible aumento de dos dígitos en el salario mínimo y la inminente introducción del concepto de salario mínimo vital en el próximo decreto salarial. La situación suscitó un debate entre sindicatos, empresarios y el Gobierno, a pocos días de la publicación de la regulación que afectará tanto a millones de trabajadores como a la sostenibilidad de las empresas del país. La medida se tomará ante la falta de concertación entre las partes, ya que los trabajadores solicitaron una subida de 16%, pero los gremios insistieron en 7,21%.

Desde la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), que preside María Elena Ospina, se manifestó una fuerte preocupación frente a la posibilidad de una subida considerable de la remuneración y la declaratoria de emergencia económica del Ejecutivo. Según el gremio, las medidas serían “inoportunas y perjudiciales para el aparato productivo del país” y podrían provocar graves consecuencias para la estabilidad económica nacional.

Además, sostiene que “un aumento significativo del salario mínimo en el actual contexto económico pondría en riesgo la sostenibilidad empresarial, el empleo formal y la estabilidad económica”. Asimismo, manifestó profunda preocupación y rechazo frente a las recientes declaraciones del presidente de la República y la declaratoria de emergencia económica, medida que el gremio considera inoportuna e innecesaria en el contexto actual.

Acopi insiste en que el
Acopi insiste en que el aumento del salario mínimo se haga con la debida concertación

De igual forma, insistió en la importancia de que la definición del salario mínimo (en la actualidad es de $1.423.500) se acuerde en los espacios de concertación, respetando los diálogos entre el Gobierno, los trabajadores y los empleadores, y se fundamenta en variables como la inflación, la productividad y la preservación del empleo.

“Acopi reitera su oposición frente al decreto de emergencia económica y frente al salario mínimo vital, y hace un llamado al diálogo responsable y a la adopción de decisiones que garanticen la estabilidad económica, el empleo formal y la sostenibilidad de las empresas en Colombia”, puntualizó.

Crecimiento del costo de vida

Las advertencias del sector empresarial son respaldadas por el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi). Bruce Mac Master. Por medio de X, el líder gremial precisó que “por cada 1% de incremento del salario mínimo por encima de la inflación, el costo de vida para todos los colombianos crece entre el 0,20% y el 0,26%”.

Bruce Mac Master, presidente de
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, alertó por la presión inflacionaria que se viene para los colombianos

Destacó que cualquier aumento debe analizarse con cautela. “Claro que todos quisiéramos que hubiera mejores salarios, pero tenemos que entender que es lo que realmente logra asumir la economía sin que los hogares colombianos tengan que pagar por una inmensa crisis”, recalcó. El dirigente instó a la sociedad a reflexionar y a prever las consecuencias de estas decisiones en el conjunto de la economía del país.

Cuándo se expedirá el decreto del aumento del salario mínimo

En medio de estas posiciones encontradas, el Gobierno, por medio del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que el decreto sobre el salario mínimo será publicado entre el 29 y el 30 de diciembre. El funcionario, como lo indicó y lo ordenó el presidente de la República, esta vez, por vez primera además, se incorporará el concepto de salario vital y móvil o salario mínimo, vital y móvil, que está en el artículo 53 de la Constitución Nacional, y que nunca se ha aplicado, pero que además es un concepto acogido y construido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que es un organismo tripartito.

Agregó que la metodología para definir el nuevo monto considerará la intervención de trabajadores, empresarios y gobiernos de más de 170 países bajo el enfoque tripartito de la entidad. Señaló que el cálculo final tendrá en cuenta variables como la inflación causada, la inflación esperada, la productividad, el crecimiento de la economía, la tasa de desempleo y la contribución del trabajo al producto interno bruto.

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, dijo que por vez primera además, se incorporará el concepto de salario vital y móvil o salario mínimo, vital y móvil, que está en el artículo 53 de la Constitución Nacional - crédito Ministerio del Trabajo

Y es que el concepto de salario mínimo vital, según la OIT, supera la noción de salario legal, al contemplar un ingreso que garantice a la persona y a su familia una vida digna, no solo la mera subsistencia. Así, el salario mínimo vital permite “cubrir de manera adecuada gastos como alimentación suficiente y nutritiva, vivienda digna, servicios públicos, salud, educación, transporte, vestuario y un margen razonable para imprevistos y ahorro básico”.

La OIT no define cifras únicas para cada país, sino que propone metodologías técnicas ajustadas por costo de vida y composición familiar, lo que convierte al salario vital en una referencia de carácter ético y social.

Salario mínimo vital frente al salario mínimo legal

En la práctica, el salario mínimo vital suele ubicarse por encima del salario mínimo legal decretado por los gobiernos, cuyo cálculo responde a equilibrios económicos y políticos. Diversos análisis demuestran que, en Colombia, el salario mínimo legal permanece por debajo del umbral considerado vital, en especial, en los principales centros urbanos, donde el alto costo de la vivienda, el transporte, los alimentos y los servicios públicos dificulta que los trabajadores con empleo formal cubran sus necesidades básicas.

