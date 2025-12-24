Colombia

Salario mínimo de $1.800.000 en Colombia: las consecuencias que generaría un incremento de esa magnitud

En diálogo con Infobae Colombia, el economista Andrés Villegas habló del impacto que se podría generar a nivel empresarial en el país durante 2026

Guardar
Las consecuencias de una subida
Las consecuencias de una subida considerable en el ingreso mensual afectarían principalmente a las empresas con menor capacidad financiera, comprometiendo la estabilidad de puestos laborales y reduciendo la base tributaria y de seguridad social del sistema - crédito Colprensa

En la noche del 23 de diciembre, durante una alocución presidencial, Gustavo Petro le deseo una feliz Navidad a los colombianos y habló de las proyecciones que tiene para lo que serán los últimos ocho años de su mandato.

Al hablar de economía, el presidente afirmó que esta va ligada con todos sus objetivos, principalmente el de la paz, y anticipó que el aumento del salario mínimo será buscando el bienestar de las familias para garantizar unas óptimas condiciones de vida.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque no confirmó de cuánto será el aumento del salario mínimo para 2026, se ha especulado con que este podría consolidarse en poco más de $1.800.000, aunque esta cifra no haya sido concertada con el sector empresarial.

El impacto de un aumento de esa índole para la economía del país

La alocución expuesta el 23
La alocución expuesta el 23 de diciembre fue grabada con antelación - crédito Presidencia

En ese sentido, en diálogo con Infobae Colombia, el economista Andrés Villegas Cortes entregó un balance del impacto que podría generar en el país un aumento salarial tan alto.

“Un incremento salarial tan desbordante, un valor tan alto de $1,800.000 (con auxilio de transporte incluido), claramente rompería cualquier esquema y lo que pasaría realmente es que induciría a dos cosas: en términos económicos, lo que pasaría es que sería una presión fuerte e inflacionaria. Gente recibiendo más plata, gasta más, la gente está dispuesta a pagar más. Como consecuencia, la demanda sube, entonces la oferta obviamente va a aumentar los precios”.

Para Villegas, la consecuencia más grave sería con las pequeñas empresas y lo que representan ellas para el país.

“El segundo, que es más grave, porque ese sí es gravísimo, es que crea una desestabilización en la estructura de los salarios. Lo que invita es a una informalidad, lo que empieza a haber es una mayor informalidad, primero presionada directamente desde los empresarios, porque obviamente no pueden pagar, sobre todo los pequeños, los micro y pequeños empresarios, no se nos olvide que las pymes del país son más del 87% de la estructura empresarial e industrial”.

Según análisis económico, un ajuste
Según análisis económico, un ajuste salarial excesivo dificultaría la sostenibilidad de las pymes, que constituyen más del 87% de la estructura empresarial, favoreciendo la proliferación de empleos informales en el país - crédito Freepik

El economista anticipó que el golpe no afectaría estructuralmente a las grandes empresas, pero terminaría de sepultar las aspiraciones de generar empresa de los ciudadanos del común.

Las medianas y las grandes empresas serían las únicas que podrían soportar un incremento salarial mucho más alto en el mínimo, pero las pymes no lo serían, no serían capaces de soportarlo porque el costo y la carga laboral es muy alta y entonces la gente, los empresarios, no van a contratar”.

Un incremento fuera de lo
Un incremento fuera de lo común podría reconfigurar el mercado formal y acentuar viejos problemas sociales. Grandes compañías resistirían, pero las micro y pequeñas empresas enfrentarían grandes desafíos - crédito Adobe Stock

Villegas expuso un ejemplo de los casos que podrían registrarse, en los que un empleado recibiría un aumento de funciones ante la incapacidad de las empresas de poder contratar a más personal.

“Indudablemente, inmediatamente lo que va a pasar es que más gente que antes sí estaba contratada, pues va a tener que buscar recursos medios de manera informal. Las empresas, en vez de pagar dos salarios, dejan a una persona, eliminan un puesto de trabajo y las familias van a tener que buscar algo. Se amplía la base de personas por cuenta propia, porque la fuerza empresarial no absorbe la fuerza laboral. La gente va a tener que salir a lo que sea, a hacerlo por cuenta propia”.

Por último, habló del impacto a largo plazo que generaría un crecimiento de la informalidad en el país, una problemática que se mantiene desde hace décadas y empeoraría desde su concepto.

“Esto generaría menos impuestos, se dejan de pagar y además, la parte de seguridad social lleva a que no se pague eso, ni salud. Un disparo alto en la informalidad va a generar una destructuración del mercado formal, que en Colombia ya tiene un problema por la desarticulación. Si las empresas dejan de contratar, se va a generar un aumento de muchas cosas”.

Temas Relacionados

Salario mínimoColombiaInformalidadImpactoEn cuánto quedó el salario mínimo para 2026Mínimo 2026ConsecuenciasEmpresasColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Carlos Bacca tomaría radical decisión en el Junior de Barranquilla para 2026: se define su futuro

El delantero se recuperó de una lesión en el tobillo que lo alejó del segundo semestre, pero bajo muchas dudas sobre su nivel para la Copa Libertadores

Carlos Bacca tomaría radical decisión

Caterin Escobar habría sorprendido con regalo a Mario Alberto Yepes por su partido de despedida

La actriz asistió al juego celebrado en el estadio Pascual Guerrero, en el que estuvieron presentes varias glorias del fútbol colombiano e internacional

Caterin Escobar habría sorprendido con

Petro envió un saludo a Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, encarcelados por corrupción: “Es una persecución”

El presidente aprovechó su alocución presidencial —en medio del caos por el decreto de emergencia económica— para criticar el tratamiento judicial que recibieron los exministros salpicados en red de corrupción al interior de la Ungrd

Petro envió un saludo a

“El único presidente del mundo al que censuran”: Petro se quejó del tiempo que tuvo para su alocución

El primer mandatario afronta regulaciones establecidas por el Consejo de Estado para hacer sus intervenciones televisadas

“El único presidente del mundo

Mercado de fichajes de los equipos de la Liga BetPlay 2026 - EN VIVO: rumores, altas y bajas de los clubes colombianos hoy 23 de diciembre

Deportivo Cali es el equipo que mejor se ha reforzado para la próxima temporada, mientras Millonarios e Independiente Medellín son dos de los clubes con más rumores en la temporada de fichajes

Mercado de fichajes de los
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Sometimiento de alias Jimmy: golpe

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Caterin Escobar habría sorprendido con

Caterin Escobar habría sorprendido con regalo a Mario Alberto Yepes por su partido de despedida

Aida Victoria Merlano se refirió a sus rupturas y le lanzó pulla a WestCol: “Nuestra relación era brutal”

Giovanny Ayala y su hijo fueron a la despedida de fin de año de la Policía: “Los héroes que hicieron posible el rescate de Miguel”

Westcol reveló qué busca en su próxima pareja y aclaró si estaría con una mujer como Karina García: “Es bonita”

Las 10 películas más exitosas de la semana en Disney+ Colombia para disfrutar en familia

Deportes

Mercado de fichajes de los

Mercado de fichajes de los equipos de la Liga BetPlay 2026 - EN VIVO: rumores, altas y bajas de los clubes colombianos hoy 23 de diciembre

Julio Comesaña se peleó con el dueño del Unión Magdalena: “Le llenó la cabeza de cucarachas a Fuad Char”

Harold Santiago Mosquera reveló por qué rechazó a Millonarios: “No lo merecían”

Atlético Nacional tendría un fichaje de lujo para el fútbol colombiano: buscaría un delantero mundialista

NBA en Navidad: hora y dónde ver en Colombia todos los partidos de Nochebuena