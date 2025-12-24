Salario mínimo de $1.800.000 en Colombia: las consecuencias que generaría un incremento de esa magnitud

Las consecuencias de una subida considerable en el ingreso mensual afectarían principalmente a las empresas con menor capacidad financiera, comprometiendo la estabilidad de puestos laborales y reduciendo la base tributaria y de seguridad social del sistema - crédito Colprensa

En la noche del 23 de diciembre, durante una alocución presidencial, Gustavo Petro le deseo una feliz Navidad a los colombianos y habló de las proyecciones que tiene para lo que serán los últimos ocho años de su mandato.

Al hablar de economía, el presidente afirmó que esta va ligada con todos sus objetivos, principalmente el de la paz, y anticipó que el aumento del salario mínimo será buscando el bienestar de las familias para garantizar unas óptimas condiciones de vida.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque no confirmó de cuánto será el aumento del salario mínimo para 2026, se ha especulado con que este podría consolidarse en poco más de $1.800.000, aunque esta cifra no haya sido concertada con el sector empresarial.

El impacto de un aumento de esa índole para la economía del país

La alocución expuesta el 23 de diciembre fue grabada con antelación - crédito Presidencia

En ese sentido, en diálogo con Infobae Colombia, el economista Andrés Villegas Cortes entregó un balance del impacto que podría generar en el país un aumento salarial tan alto.

“Un incremento salarial tan desbordante, un valor tan alto de $1,800.000 (con auxilio de transporte incluido), claramente rompería cualquier esquema y lo que pasaría realmente es que induciría a dos cosas: en términos económicos, lo que pasaría es que sería una presión fuerte e inflacionaria. Gente recibiendo más plata, gasta más, la gente está dispuesta a pagar más. Como consecuencia, la demanda sube, entonces la oferta obviamente va a aumentar los precios”.

Para Villegas, la consecuencia más grave sería con las pequeñas empresas y lo que representan ellas para el país.

“El segundo, que es más grave, porque ese sí es gravísimo, es que crea una desestabilización en la estructura de los salarios. Lo que invita es a una informalidad, lo que empieza a haber es una mayor informalidad, primero presionada directamente desde los empresarios, porque obviamente no pueden pagar, sobre todo los pequeños, los micro y pequeños empresarios, no se nos olvide que las pymes del país son más del 87% de la estructura empresarial e industrial”.

Según análisis económico, un ajuste salarial excesivo dificultaría la sostenibilidad de las pymes, que constituyen más del 87% de la estructura empresarial, favoreciendo la proliferación de empleos informales en el país - crédito Freepik

El economista anticipó que el golpe no afectaría estructuralmente a las grandes empresas, pero terminaría de sepultar las aspiraciones de generar empresa de los ciudadanos del común.

“Las medianas y las grandes empresas serían las únicas que podrían soportar un incremento salarial mucho más alto en el mínimo, pero las pymes no lo serían, no serían capaces de soportarlo porque el costo y la carga laboral es muy alta y entonces la gente, los empresarios, no van a contratar”.

Un incremento fuera de lo común podría reconfigurar el mercado formal y acentuar viejos problemas sociales. Grandes compañías resistirían, pero las micro y pequeñas empresas enfrentarían grandes desafíos - crédito Adobe Stock

Villegas expuso un ejemplo de los casos que podrían registrarse, en los que un empleado recibiría un aumento de funciones ante la incapacidad de las empresas de poder contratar a más personal.

“Indudablemente, inmediatamente lo que va a pasar es que más gente que antes sí estaba contratada, pues va a tener que buscar recursos medios de manera informal. Las empresas, en vez de pagar dos salarios, dejan a una persona, eliminan un puesto de trabajo y las familias van a tener que buscar algo. Se amplía la base de personas por cuenta propia, porque la fuerza empresarial no absorbe la fuerza laboral. La gente va a tener que salir a lo que sea, a hacerlo por cuenta propia”.

Por último, habló del impacto a largo plazo que generaría un crecimiento de la informalidad en el país, una problemática que se mantiene desde hace décadas y empeoraría desde su concepto.

“Esto generaría menos impuestos, se dejan de pagar y además, la parte de seguridad social lleva a que no se pague eso, ni salud. Un disparo alto en la informalidad va a generar una destructuración del mercado formal, que en Colombia ya tiene un problema por la desarticulación. Si las empresas dejan de contratar, se va a generar un aumento de muchas cosas”.