Petro advirtió con impulsar una asamblea nacional constituyente por presuntos bloqueos del Senado y las altas cortes: “Ley ya está hecha”

El presidente Gustavo Petro, en la alocución presidencial del martes 23 de diciembre, defendió la intención de convocar una asamblea constituyente ante lo que serían los constantes bloqueos del Congreso y las altas cortes - crédito Joel González/Presidencia

Durante la alocución del martes 23 de diciembre, en la que se tenía previsto que se refiriera al aumento del salario mínimo para 2026, sin hacerlo, y defendiera la declaratoria de emergencia económica, con el fin de sacar adelante una serie de tributos para recolectar 16,3 billones de pesos, el presidente de la República, Gustavo Petro, insistió en la necesidad de impulsar una asamblea nacional constituyente para evitar lo que llamó “bloqueos institucionales”.

Petro, que no desaprovechó la oportunidad para lanzar dardos a su antecesor, Iván Duque Márquez, también enfiló sus críticas al Congreso, que no aprobó la reforma tributaria 3.0, que intentó tramitar sin éxito, además de otras reformas, como la de la salud, que volvió a hundirse en la Comisión Séptima del Senado. Asimismo, atacó al Consejo de Estado, por las decisiones que ha tomado en contra de su administración, a la que le resta 227 días.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El presidente de la República, en la alocución del martes 23 de diciembre, reiteró su intención de sacar una asamblea constituyente para romper lo que, según él, es el bloqueo del Congreso y las altas cortes - crédito Presidencia

“El Consejo de Estado, que también está en la misma tónica de bloqueo institucional, que yo quiero que se acabe... porque si no vamos a una asamblea nacional constituyente (...) y vamos, porque presentaremos la ley al Congreso, que ya está hecha”, expresó Petro en cadena nacional, frente a uno de sus viejos anhelos: el de reformar las instituciones que se han convertido en una especie de freno a sus iniciativas, conforme al ordenamiento democrático del país.

Asamblea constituyente se discutiría por el nuevo Congreso de la República, según Petro

En sus declaraciones, el primer mandatario precisó que el debate que se avecina con esa intención no se desarrollará en el actual periodo legislativo, sino en el siguiente. “Se vendrá una discusión política, pero no en este Congreso, sino en el nuevo Congreso. Así que ustedes, ciudadanos y ciudadanas, decidirán si la mayoría de ese nuevo Congreso no le quita la voz al pueblo en la asamblea constituyente o la vota. Y eso dependerá de ustedes“, agregó el gobernante.

El presidente Gustavo Petro hizo énfasis en sus críticas al Congreso y al Consejo de Estado - crédito @DNP_Colombia/X

En ese sentido, aprovechó para hacer un llamado a los votantes para que, según él, ejerzan un derecho “inteligente” con las necesidades del país y el plan trazado por su administración en diferentes frentes, pese a las denuncias de corrupción que sacuden sus bases. “Ya el Congreso frenó la mayoría de las reformas. No voten por un congreso bloqueador, sino que esté al lado del pueblo”, remató en ese apartado Petro en la referida alocución.

De esta manera, Petro expresó su molestia con el accionar no solo con el legislativo sino con las altas cortes. De la Corte Constitucional, que confirmó en la jornada del 23 de diciembre que no romperá con la vacancia judicial para empezar el estudio de legalidad de la declaratoria de emergencia, el primer mandatario conminó al alto tribunal a que revise el decreto y determine, en consecuencia, si el país continúa -según él- en el “camino de la recuperación” o no.

Según Gustavo Petro, las principales reformas de su Gobierno han intentado ser bloqueadas sin argumentos de peso desde el legislativo - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

No es la primera vez en que Petro pone sobre la mesa su deseo de promover constituyente. La primera vez que la idea salió de su boca como presidente fue el 15 de marzo del 2024 en Cali (Valle) y desde entonces las referencias a este asunto han sido más bien frecuentes. “Si un gobierno elegido democráticamente no puede aplicar la Constitución debido a la resistencia que lo rodea, entonces Colombia debe considerar una asamblea nacional constituyente”, expresó.

Como era de esperarse, el anuncio del jefe de Estado volvió a encender la controversia en las plataformas digitales frente a su plan de que se discuta y se apruebe una asamblea constituyente, pues en el pasado se ha asociado esta idea con la posibilidad de prolongar su mandato; aunque el presidente se ha encargado de negar tales informaciones.