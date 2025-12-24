División en el sindicato de Ecopetrol, trabajadores denunciaron asamblea sorpresa de la USO en medio de la noche: “Arbitraria e ilegal”

El presidente de la Subdirectiva Única de Oleductos (SUO), William Silgado, califica la convocatoria de asamblea de la USO como arbitraria e ilegal, y denuncia el manejo de los pliegos de peticiones - crédito Suministrado

La reciente convocatoria a una Asamblea extraordinaria por parte de la Unión Sindical Obrera (USO) ha profundizado las divisiones dentro de uno de los sindicatos más influyentes de Colombia y ha generado una fuerte preocupación entre sus afiliados.

William Silgado, presidente de la Subdirectiva Única de Oleductos (SUO) de la USO, denunció que el encuentro se realizó el lunes 22 de diciembre entre las 7:00 p.m. y las 10:00 p.m., según la citación interna difundida, criticando que se haya desarrollado durante la temporada navideña y en un horario inusual.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Así mismo, el lider sindical sostuvo que la junta directiva de la USO, encabezada por su presidente César Loza, citó a la Asamblea con la pretensión de aprobar un pliego dirigido a la población de trabajadores sustituidos que en su momento prestaban servicios a Ecopetrol y luego fueron reasignados a su filial Cenit.

“No le importó la denuncia penal que tiene encima precisamente por haber retirado un pliego de peticiones legítimo, el cual fue presentado en Asamblea de marzo de 2023 para discusión y el cual fue retirado de manera directa y unilateral por él y las directivas de las compañías, para ahora presentar uno en una fecha no apta y el cual solo beneficiaría a las dos compañías”, criticó Silgado.

La asamblea programada por la USO para el 22 de diciembre coincide con la temporada navideña y se realizará en un horario nocturno poco habitual - crédito Suministrado

El dirigente sindical agregó que, además de buscar la aprobación del pliego, la Junta procedió al nombramiento de negociadores sin acudir al mecanismo habitual de elección dentro del sindicato.

“El señor Loza utiliza sus fueros solamente para hacerle caso a Ecopetrol y CENIT, pasando por encima de los trabajadores, los cuales se supone deberían ser su prioridad y razón de ser, por el cargo que ejerce”, alertó.

Diversos integrantes de la USO han manifestado que las decisiones adoptadas por la Junta en estos términos no solo generan extrañeza sino que socavan la confianza en los procedimientos internos del sindicato.

“Procedieron a nombrar unos negociadores sin hacerlo mediante el mecanismo de elección, que se usa siempre en estos casos, con el fin de incomodar a los empleados sustituidos que no le seguimos el juego, por lo que rechazamos esta situación y no permitiremos que vayan a feriar nuestros derechos establecidos desde un inicio en la Convención USO-Ecopetrol”, mencionó.

Las bases sindicales de la USO cuestionan la falta de transparencia en la citación y la urgencia del proceso impulsado por la Junta Directiva Nacional - crédito USO

Por último, hizo un llamado a la junta directiva de la USO para que aclare las razones de fondo de la convocatoria, así como garantizar condiciones de participación adecuadas y explique los motivos por los que se pretende resolver un tema de importancia para los trabajadores sustituidos justamente en una época poco propicia.

“Este problema radica por la misma sustitución patronal en la que nos metió Ecopetrol y CENIT y no puede ser motivo para que la Junta Directiva Nacional de nuestro propio sindicato se preste para acabar con los derechos de los trabajadores sustituidos”, concluyó.

Presidente de la USO seguiría como representante en Ecopetrol

Ante las denuncias expuestas por las bases sindicales de la USO, la Junta Directiva manifestó un respaldo mayoritario a César Eduardo Loza Arenas como representante de los trabajadores en la Junta Directiva de Ecopetrol.

En un comunicado, la organización convocó a todas las trabajadoras y los trabajadores directos de Ecopetrol a apoyar este nombramiento para asegurar la presencia de una voz sindical en el máximo órgano de dirección de la compañía.

“Como sindicato mayoritario en Ecopetrol, desde el inicio del actual periodo estatutario se trazó como objetivo político alcanzar la representación en el máximo órgano de dirección de la principal empresa de las y los colombianos, Ecopetrol”, señaló la organización en la misiva.

La Junta Directiva Nacional de USO respalda a César Eduardo Loza Arenas para representar a los trabajadores en la dirección de Ecopetrol - crédito USO

Esta iniciativa se concretó luego de la reciente modificación de los estatutos sociales en una asamblea extraordinaria de accionistas de Ecopetrol, bajo solicitud del Gobierno Nacional, que permitió la incorporación de un trabajador como miembro permanente del órgano directivo.

Además, la USO destacó que el lider sindical posee todas las competencias requeridas para integrar la directiva y defender temas como los derechos laborales, la seguridad y soberanía energética, la transición energética justa y la protección de la industria petrolera.

USO convocó a todos los trabajadores directos de Ecopetrol a apoyar la designación de César Eduardo Loza Arenas como voz sindical en la dirección - crédito USO

Incluso, recordaron que, desde el 2022 hasta la fecha, la USO realizó gestiones ante el Gobierno, la presidencia y la directiva de Ecopetrol, además de participaciones en asambleas de accionistas, defendiendo la necesidad de representación laboral en la dirección de la empresa.

“Esta pretensión se hizo realidad en la pasada asamblea extraordinaria de accionistas, la cual, a solicitud del Gobierno nacional, modificó los estatutos sociales para que una persona trabajadora llegara como miembro permanente de este órgano directivo”, puntualizaron.