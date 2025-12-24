Colombia

Intento de robo terminó en balacera en Cartagena: la víctima se defendió de los ladrones

El duelo entre un civil armado y dos motociclistas volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre aquellos que toman justicia por mano propia

El hecho movilizó a las
El hecho movilizó a las autoridades en la jornada del 23 de diciembre - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Dos hombres resultaron gravemente heridos tras un presunto intento de atraco en el barrio Alcibia, ubicado en Cartagena. La situación se registró en la tarde del martes 23 de diciembre de 2025, en inmediaciones de la Avenida Pedro de Heredia y junto a la Clínica de La Mujer, por lo que fue presenciada por gran cantidad de personas.

De acuerdo con datos preliminares revelados por los medios locales, los ladrones se desplazaban en motocicleta y habrían intentado intimidar a un ciudadano para despojarlo de sus pertenencias con un arma de fuego.

Sin embargo, los criminales no se esperaban que frente a la amenaza, la víctima se defendiera empleando su propia arma y disparara en repetidas oportunidades en su contra, por lo que los presuntos asaltantes quedaron lesionados en el lugar.

Los criminales intentaron intimidar al
Los criminales intentaron intimidar al ciudadano, pero este sacó un arma para enfrentarlos - crédito Colprensa

Los señalados delincuentes que resultaron heridos fueron trasladados a un centro asistencial. La Policía Metropolitana indicó al medio El Universal que el estado de salud de al menos uno de los hombres era crítico, aunque no se precisó la identidad de la víctima ni se ofreció información detallada sobre los implicados.

En el sector hicieron presencia funcionarios de la Sijín y de la Policía Metropolitana, que mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer lo sucedido en este concurrido sector de la capital de Bolívar.

Por ahora, las autoridades reforzaron la presencia policial en el sector para recolectar información que permita recolectar mayores detalles de lo sucedido. La hipótesis principal, confirmada a los medios por la Policía, sostiene que se trató de un asalto a mano armada frustrado por la reacción de la víctima, lo que derivó en que los presuntos delincuentes terminaran heridos.

Cabe mencionar que esta situación ocurrió en el contexto de una creciente preocupación por la inseguridad en Cartagena, teniendo en cuenta que apenas dos días antes, un asalto en el barrio Martínez Martelo terminó en enfrentamiento armado tras el robo de computadores y dinero en un local comercial.

En esa ocasión, la intervención policial permitió capturar a tres sospechosos, incluido uno que resultó herido durante el tiroteo. Estos casos demuestran que los criminales están al acecho para atacar a la comunidad durante la temporada navideña.

Las autoridades trabajan para evitar
Las autoridades trabajan para evitar más delitos de este tipo - crédito Policía de Cartagena

La Policía Metropolitana informó que mantiene activas las investigaciones sobre los dos casos y reiteró su compromiso de incrementar los patrullajes en zonas identificadas como vulnerables. Así se observó en ambos episodios, en los que se tuvo la reacción inmediata de las unidades policiales fue clave para la captura de los implicados y la neutralización de los riesgos.

Además, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad sospechosa que observe en su entorno, con el fin de capturar a los responsables de este tipo de ataques y contribuir a una sociedad más segura.

Sobre este punto, la comunidad reiteró la importancia de endurecer las penas en contra de los criminales, puesto que consideran que hacen falta mayores políticas para evitar que los capturados reincidan en este tipo de delitos. Por esta razón, en muchas ocasiones prefieren tomar justicia por mano propia, con el fin de dar una “lección” a los sujetos que son sorprendidos robando o cometiendo otro tipo de crímenes.

La ciudadanía pide sanciones más
La ciudadanía pide sanciones más duras en contra de los criminales - crédito Sergio Acero/Colprensa

Entre las reacciones de los ciudadanos se encuentran algunas como: “Tenían que darlos de baja por estar atracando”, “Lástima que no los mandó para el otro lado” y “Es que la gente ya se cansa de que los roben, así es. Vayan a trabajar”, demostrando así la desesperación de la comunidad ante la cantidad de hechos de este tipo que ocurrieron durante el 2025 en la capital de Bolívar.

