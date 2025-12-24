Colombia

Estos son los cambios en el Pico y placa que debe de tener en cuenta para fin de año e inicio de 2026

Las administraciones de las principales ciudades del país adoptaron estrategias para facilitar el flujo vehicular durante la temporada

Estos son los cambios en
Estos son los cambios en el pico y placa que debe de tener en cuenta para fin de año e inicio de 2026 - crédito Alcaldía de Soacha

Durante la temporada de fin de año 2025, cerca de 13 millones de pasajeros se desplazarán por las carreteras de Colombia, una cifra que refleja el intenso movimiento de viajeros impulsado por las vacaciones escolares y las festividades decembrinas. Según datos del Tablero de Operación de Terminales de Transporte Terrestre de la Superintendencia de Transporte, en diciembre pasado se registraron 12,9 millones de desplazamientos en bus intermunicipal, y para este año se prevé que el número se mantenga o incluso aumente, lo que anticipa una alta demanda en las principales rutas del país.

El impacto de este flujo masivo de pasajeros se sentirá especialmente en departamentos como Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, así como en rutas de alta circulación, entre las que destacan Bogotá–Medellín, Bogotá–Cali; Medellín–Bucaramanga y Bogotá–Pereira.

En estos trayectos, la disponibilidad de pasajes suele agotarse con varios días de anticipación, lo que obliga a los viajeros a planificar con mayor previsión para evitar contratiempos. Para facilitar el flujo vehicular, las principales ciudades del país adaptaron cambios en el pico y placa.

Bogotá

El próximo año cambiarán las
El próximo año cambiarán las restricciones para los conductores, según el alcalde Galán - crédito Colprensa y Galán en Facebook

La Alcaldía Mayor de Bogotá informó que no habrá medida de Pico y placa en la capital del país el 26 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026. Esto con el fin de facilitar el tránsito de vehículos, tanto para el ingreso y salida de viajeros durante estas fechas.

A su vez, aseguró que la medida de pico y placa regional de ingreso a Bogotá funciona el último día de todos los puentes festivos o cuando lo establezca la administración distrital, en los nueve corredores de ingreso a la capital del país.

A partir de las 12:00 p. m. y hasta las 4:00 p. m., solo se permite el ingreso a Bogotá de los vehículos con placas terminadas en número par; y de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. se habilita el ingreso de los vehículos con placas impares.

Medellín

La Alcaldía de Medellín anunció
La Alcaldía de Medellín anunció la suspensión temporal del Pico y Placa entre el 23 de diciembre de 2025 y el 16 de enero de 2026 - crédito X

La Alcaldía de Medellín anunció la suspensión temporal del Pico y Placa entre el 23 de diciembre de 2025 y el 16 de enero de 2026, con el objetivo de facilitar la movilidad durante la temporada de fin de año para residentes y turistas.

El análisis técnico que respalda la decisión identificó una reducción de hasta el 21% en el flujo vehicular en este periodo, según datos recogidos en corredores principales como la Autopista Sur, la avenida El Poblado y la avenida Regional. La información recopilada demostró que la demanda vehicular en estas fechas permite implementar la suspensión sin afectar de manera significativa la circulación en la ciudad.

La restricción habitual se reactivará el lunes 19 de enero de 2026, fecha a partir de la cual volverá a aplicarse la sanción económica para quienes incumplan la medida, sin periodo pedagógico. La secuencia de placas será la misma del segundo semestre de 2025: 6 y 9 (lunes), 5 y 7 (martes), 1 y 8 (miércoles), 0 y 2 (jueves), 3 y 4 (viernes), en el horario de 5:00 a. m. a 8:00 p.m. Para motocicletas, la restricción se determina por el primer número de la placa.

Las vías de conexión regional y nacional, como la Avenida Regional, Las Palmas y la vía a Occidente, estarán exentas, al igual que los corregimientos y las conexiones de la avenida 33 y la calle 10. En contraste, la avenida Regional y la Autopista Sur en los tramos de Bello e Itagüí no estarán exceptuadas, debido a decisiones de sus respectivas administraciones municipales.

Cali

Cali mantendrá el decreto del
Cali mantendrá el decreto del pico y placa anunciado para la segunda mitad del 2025 - crédito Infobae

Cali mantendrá la normativa que implementó para el segundo semestre de 2025 con el objetivo de reducir la congestión y mejorar la calidad del aire en la ciudad. La restricción se aplicará de lunes a viernes, entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m., según el decreto que regula la medida.

El alcance de la normativa se extiende más allá del área urbana de la capital vallecaucana, los conductores que circulen entre el Distrito y otras regiones del país también deberán cumplir con la restricción. Esta disposición busca impedir que los vehículos eviten la medida desplazándose hacia municipios cercanos o utilizando rutas alternas para entrar o salir de la ciudad durante los días y horarios establecidos.

El sistema funcionará según el último dígito de la placa del vehículo, lo que obliga a los propietarios a organizar sus desplazamientos para evitar sanciones. Los lunes, la restricción afectará a los automóviles cuyas placas terminan en 3 y 4; los martes, en 5 y 6; los miércoles, en 7 y 8; los jueves, en 9 y 0; y los viernes, en 1 y 2. Así, cada vehículo tendrá limitada su circulación un día a la semana, lo que representa una reducción significativa en el flujo diario de automóviles particulares.

Según el secretario de Movilidad de la capital vallecaucana, Gustavo Orozco, “se mantienen las mismas excepciones: los coches eléctricos e híbridos no están sujetos a la restricción, así como los vehículos de transporte público, motos, automóviles de uso oficial y aquellos manejados por personas con discapacidad motriz”.

Atlántico

La Gobernación del Atlántico oficializó
La Gobernación del Atlántico oficializó un decreto para regular el pico y placa- crédito Secretaría de Movilidad

Para finales de 2025, en el departamento del Atlántico aplicará pico y placa para motos, motocarros y cuatrimotos, según el decreto 000362 firmado por el gobernador Eduardo Verano de la Rosa. La restricción se aplica en vías secundarias, terciarias y carreteras departamentales, y afecta a localidades como Malambo, Puerto Colombia, Galapa, Juan de Acosta, Piojó, Tubará, Baranoa, Santo Tomás, Palmar de Varela, Ponedera, Polonuevo, Sabanagrande, Sabanalarga, Repelón, Usiacurí, Santa Lucía, Manatí, Candelaria, Campo de la Cruz y Suan.

El decreto responde a un incremento sostenido en la accidentalidad vinculada a estos vehículos, de acuerdo con informes del Instituto de Tránsito del Atlántico, que reportan un alza en el flujo de motos y motocarros, así como en infracciones y choques que comprometen la seguridad vial.

La medida establece que el pico y placa para motos rige de 8:00 a. m hasta las 11:59 p. m. y se organiza por el último dígito de la placa: lunes (1 y 2), martes (3 y 4), miércoles (5 y 6), jueves (7 y 8), viernes (9 y 0). Además, se suma una restricción nocturna para motos, motocarros y cuatrimotos los viernes, fines de semana y días festivos, entre 23:00 y 4:00 del día siguiente.

El director de Tránsito del Atlántico, Carlos Maffio Granados Buitrago, indicó que la norma fue socializada previamente en los municipios con el objetivo de reducir los siniestros, especialmente en diciembre.

