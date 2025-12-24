Colombiana víctima de Jeffrey Epstein reveló cómo fue engañada para ir a la isla y el ‘modus operandi’ del pedrastra: “Me dijeron que había trabajo”

Colombiana víctima de Jeffrey Epstein reveló cómo fue engañada para ir a la isla y el modus operandi del pederasta - crédito Reuters

La serie de documentos, fotografías y testimonios recientes continúa revelando nuevas dimensiones del caso Jeffrey Epstein, 20 años después de que sus abusos sistemáticos comenzaran a salir a la luz. A pesar de la muerte del empresario en 2019, el proceso para determinar la responsabilidad de todos los implicados sigue abierto, mientras las víctimas insisten en que alcanzar justicia será lento y complejo.

Entre quienes decidieron romper el silencio destaca Andrea Sterling, cuya declaración pública agrega presión sobre las instituciones y expone la persistencia de impunidad gracias a la red de protección que rodeó al magnate durante décadas, según relató a Univisión y la revista Lecturas.

Desde las últimas instancias del proceso legal, las víctimas adelantaron acciones colectivas contra el FBI por la ausencia de una intervención oportuna tras las denuncias iniciales. “En este momento no es jurídico, apenas es el proceso de la demanda, pero sí, estamos en procesos legales”, afirmó Sterling en esa entrevista, subrayando que el grupo de afectadas mantiene una estrategia conjunta para impulsar causas legales, tanto contra los cómplices directos de Epstein como contra instituciones que, en su opinión, fallaron al no protegerlas.

El alcance de los delitos se traduce en cifras contundentes: ochenta mujeres resultaron víctimas entre 1994 y 2018, de acuerdo con los datos citados por El programa de Ana Rosa. Sterling relató que conoció a Epstein siendo menor de edad: “Lo conocí a partir de una amiga que me invitó para hacer un masaje y allí llegué a su casa. Todo ocurrió en Nueva York. Era menor de edad y fue intimidante. Fue, definitivamente, una experiencia que no se debe experimentar y que no se debe tener especialmente como menor de edad”.

Su relato coincide con el testimonio de múltiples mujeres que, según la misma fuente, accedieron a la red de Epstein por necesidad o engaño, recibiendo supuestas ofertas de empleo que en realidad camuflaban explotaciones sexuales.

El ‘modus operandi’ de Jeffrey Epstein

El esquema delictivo funcionaba gracias a la participación y el encubrimiento de una extensa red de aliados con gran influencia en los entornos empresarial y político. Durante años, otros empresarios y figuras poderosas defendieron a Epstein o silenciaron las sospechas respecto a sus acciones. Las primeras denuncias —al menos cuarenta— comenzaron a surgir después de que la acumulación de pruebas destapara el funcionamiento de la red y pusiera en evidencia a parte de su entorno más cercano.

Sterling describió la manipulación ejercida por Epstein: “Él era un tipo intimidante y tenía esa presencia poderosa de hombre con mucho poder. Cuando yo fui no sabía su nombre, no tenía mucho conocimiento, apenas había llegado a Estados Unidos, pero fue una experiencia muy incómoda. Me dijeron que se iba a hacer un trabajo normal, pero la situación era totalmente diferente”, dijo a Univisión.

Además, advirtió sobre la magnitud del silencio: “Hay demasiadas personas y nos dimos cuenta de que el silencio siempre beneficia al sistema y no protege a las víctimas. Estoy segura de que muchas víctimas no han hablado por temor a que las juzguen, por seguridad y por muchísimos temas. Con la información que se está dando, ojalá se pueda hacer justicia en la forma que se tiene que hacer”.

El caso Epstein exhibe cómo el empresario consolidó su posición a través de una red de contactos influyentes, estableciendo su imperio personal y asegurándose protección durante décadas. Aunque algunos de sus allegados han sido juzgados, aún existen zonas oscuras y la expectativa de que el proceso alcance a todos los responsables sigue vigente, impulsada por la voluntad de las víctimas de que sus denuncias no caigan en el olvido.