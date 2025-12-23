Zulma Guzmán habría visitado a un mentalista, días previos al envenenamiento con talio de dos menores de edad en Bogotá

La empresaria Zulma Guzmán habría tenido una "relación clandestina" con el padre de una de las menores que murieron - crédito Captura de video Shark Tank Colombia/Youtube y X

La investigación sobre el envenenamiento con talio de dos niñas en Bogotá en abril de 2025 ha cobrado una nueva dimensión tras revelarse que Zulma Guzmán Castro, empresaria bogotana de 54 años, mantiene una relación cercana con un mentalista apodado ‘J’.

La conexión entre ambos ha sido confirmada por la investigación liderada por la fiscal Elsa Cristina Reyes y ha conducido a nuevos procedimientos judiciales, incluida la inspección del consultorio esotérico del mentalista, ubicado en el norte de la ciudad.

Actualmente, Guzmán permanece hospitalizada en Londres bajo atención médica, después de haber sido rescatada del río Támesis, episodio que las autoridades británicas consideran un aparente intento de suicidio, según informó La Kalle.

En el tramo más reciente de la investigación, la Fiscalía estableció que el paquete de frambuesas cubiertas de chocolate contaminado con la sustancia letal fue despachado desde el edificio donde funciona el consultorio del mentalista, dato que impulsó el allanamiento del lugar por parte de las autoridades, según el medio mencionado anteriormente.

Esta línea de seguimiento ha resultado clave, pues respalda la hipótesis oficial sobre el origen del envío que afectó a las menores.

Interrogado por las autoridades, el mentalista narró que las visitas de Guzmán respondían a graves conflictos sentimentales relacionados con un hombre casado, identificado como Juan de Bedout, quien decidió terminar la relación con ella.

Zulma Guzmán y su ingreso a Reino Unido, fotografía - crédito redes sociales

El propio ‘J’ describió ante la fiscalía un encuentro en el que la empresaria acudió de urgencia, afirmando sentirse “profundamente afectada” tras haber visto a su expareja junto a otra mujer.

En esas mismas fechas—el 3 de abril de 2025—Guzmán realizó otras actividades en la capital colombiana, como visitas a una veterinaria y a su odontólogo.

Además del caso de las niñas, la investigación dio un giro al conocerse detalles sobre Alicia Grahan Sardi, esposa fallecida del economista Juan de Bedout, quien murió de cáncer en 2021.

Según informes forenses citados por La Kalle, durante la pandemia se detectaron altas concentraciones de talio en su organismo, vínculo que ha generado desconcierto tanto en el entorno judicial como mediático.

En declaraciones ante las autoridades, Guzmán afirmó que es inocente y señaló ser víctima de un montaje. Aseguró: “También soy madre de familia y mis constantes viajes fueron por motivos laborales, no porque estuviera huyendo de la justicia”, recogió La Kalle.

La captura de Zulma Guzmán Castro, conocida como la ‘asesina de las frambuesas’, marca el fin de una intensa fuga internacional y así lo reportaron los medios ingleses - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

No obstante, la contundencia de las pruebas sobre su relación con el servicio de mensajería y el origen del paquete la mantiene en el centro de la investigación.

Por el momento, la empresaria sigue en Reino Unido, a la espera de la solicitud de extradición, que fue formalizada el 20 de diciembre de 2025 por el Ministerio de Justicia y la Cancillería de Colombia, informó La Kalle.

Reino Unido extraditaría a Zulma Guzmán

La extradición de Zulma Guzmán desde el Reino Unido a Colombia podría concretarse antes de finalizar 2025, según anticipó el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga. La empresaria está acusada de haber provocado la muerte de dos menores de edad mediante el uso de talio en frambuesas, en hechos ocurridos en territorio colombiano.

La localización de Zulma Guzmán fue posible tras un seguimiento internacional que incluyó el intercambio de información entre policías de Argentina, Brasil, España y Reino Unido, afirmó el coronel de Investigación Criminal e Interpol, Elver Vicente Alfonso Sanabria, en diálogo con La Fm.

“Logramos establecer que había ingresado a algunos países de manera legal, pero eso fue lo que conllevó a ir procesando esta información e ir intercambiándola con España, Inglaterra, Brasil y Argentina”, precisó.

Idárraga explicó ante varios medios de comunicación que la extradición depende de que no se interpongan recursos legales por parte de la defensa de Guzmán. Si no se presentan, la entrega podrá realizarse esta semana; si existen recursos, el plazo podría extenderse hasta un mes. En cualquier caso, detalló que el proceso “depende de la autorización del Reino Unido y de posibles recursos legales que Guzmán interponga”.