Por obras de la Línea 1 del metro de Bogotá habrá cierres temporales en la avenida Caracas: TransMilenio anunció cambios en su operación

A partir del 23 de diciembre de 2025, inician cierres temporales y cambios operativos en la avenida Caracas para facilitar las obras del viaducto del Metro de Bogotá - crédito Empresa Metro de Bogotá

La construcción de la Línea 1 del metro de Bogotá avanza a paso firme y, como parte de las obras del viaducto sobre la avenida Caracas, la ciudad se prepara para una serie de cambios operativos que impactarán el tránsito peatonal y el sistema TransMilenio en la zona.

A partir del 23 de diciembre de 2025 y hasta el viernes 2 de enero de 2026, se implementarán cierres temporales y modificaciones que buscan facilitar la continuidad de los trabajos, garantizando la seguridad de los ciudadanos y la movilidad en uno de los corredores más importantes de la capital.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El ajuste más relevante será el cierre del paso peatonal y del acceso norte de la estación temporal Calle 57. Durante este periodo, el ingreso y salida de los usuarios estará habilitado únicamente por el costado sur de la estación.

El horario de trabajo para el desarrollo de estas actividades será de 10:00 p. m. a 4:30 a. m. entre semana, y durante los fines de semana, desde el viernes a las 10:00 p. m. hasta el lunes a las 4:30 a. m. Los pasos peatonales habilitados para cruzar la avenida Caracas en este sector estarán disponibles únicamente en las intersecciones de las calles 57 y 60, lo que permitirá mantener el flujo seguro de peatones mientras se desarrollan los trabajos constructivos.

El acceso norte y el paso peatonal de la estación temporal Calle 57 de TransMilenio permanecerán cerrados, dejando habilitado solo el ingreso por el costado sur - crédito Metro de Bogotá

En cuanto al tránsito vehicular, las calzadas oriental y occidental, exclusivas para TransMilenio, estarán cerradas 20 metros al sur de la calle 59, sobre la avenida Caracas, lo que afectará la operación del transporte público en este tramo.

Para mitigar los impactos y orientar a los ciudadanos, se pondrá en marcha un plan especial que contempla la presencia de personal de apoyo, auxiliares de tráfico y señalización especial en la zona. Además, los usuarios podrán consultar las modificaciones de los servicios troncales tanto en la aplicación TransMiApp como en el portal www.transmilenio.gov.co.

Quienes requieran información adicional sobre el desarrollo de las obras tendrán a disposición la oficina de atención al ciudadano en la calle 72 No. 10-34, local 147 del centro comercial Avenida Chile.

Estos cambios temporales en la operación de TransMilenio y la movilidad peatonal en la avenida Caracas responden a la necesidad de avanzar con la construcción del viaducto, una de las piezas clave del proyecto de infraestructura más ambicioso que se ejecuta actualmente en Colombia.

Avances del metro de Bogotá

En 2026, Bogotá pondrá en servicio 1,4 millones de metros cuadrados de espacio público nuevo y renovado, además de las primeras estaciones integradas entre Metro y TransMilenio - crédito Empresa Metro de Bogotá

La Empresa Metro de Bogotá anunció que el avance acumulado de la Línea 1 del Metro alcanza el 68,64% al cierre de noviembre de 2025, un progreso de 39,66% respecto al inicio del gobierno de Carlos Fernando Galán, cuando el avance era del 28,98%.

Este ritmo de obra sin precedentes ha sido posible gracias a la colaboración de cerca de 17.000 trabajadores, la articulación entre las entidades del distrito y la paciencia de los ciudadanos que han acompañado las transformaciones de la ciudad.

A lo largo de 2025, la empresa materializó la edificación de las estaciones de metro y TransMilenio sobre el trazado, así como la operación de ocho vigas lanzadoras que han ensamblado más de 9 kilómetros de viaducto a una altura promedio de 14 metros.

El patio taller de Bosa, considerado el corazón del proyecto, avanza con la construcción de edificios, subestaciones eléctricas, plantas de tratamiento de aguas residuales y una cochera de 25.000 metros cuadrados, una de las más grandes del continente, que alojará los 30 trenes del sistema previstos para llegar en octubre de 2026.

Ocho vigas lanzadoras han ensamblado más de 9 kilómetros de viaducto a una altura promedio de 14 metros sobre la ciudad durante la construcción de la Línea 1 - crédito Empresa Metro de Bogotá

Para 2026, la ciudad entrará en “modo Metro”, con la entrega programada en febrero del Segundo Puente del sector del Pulpo en la avenida Primero de Mayo con avenida 68, permitiendo la conexión con el Sistema TransMilenio de la av. 68.

Además, a mediados de 2026, comenzarán las pruebas de los trenes en 5,7 kilómetros de viaducto ubicados entre el Patio Taller y la Estación 4. De acuerdo con la empresa, los ciudadanos serán testigos de la conformación de aproximadamente 1,4 millones de metros cuadrados de espacio público nuevo y renovado, la utilización de las primeras estaciones de TransMilenio integradas al metro y la circulación de los primeros trenes en pruebas dinámicas por el occidente de Bogotá.