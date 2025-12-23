Colombia

Paloma Valencia pidió a la Corte Constitucional revisar decreto de emergencia económica de Gustavo Petro: “Un grave perjuicio a los colombianos”

La candidata presidencial por el Centro Democrático le pidió al alto tribunal posponer su periodo de vacancia judicial para darle prioridad al decreto firmado por el jefe de Estado

Candidata Presidencial Paloma Valencia insistió
Candidata Presidencial Paloma Valencia insistió en que la emergencia económica decretada por Petro podría vulnerar la Constitución Política de Colombia - Ovidio González/Presidencia

Un día después de que el presidente Gustavo Petro decretara la emergencia económica en el país, según él, ante la imposibilidad de costear la UPC de la salud, la candidata presidencial y senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, emprendió acciones contra el nuevo decreto.

De hecho, a través de una carta dirigida al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, la congresista solicitó que el alto tribunal actúe de manera inmediata, a pesar del receso judicial, para garantizar el ejercicio de control sobre las facultades extraordinarias asumidas por el Ejecutivo.

La petición, que hace énfasis en la gravedad de la situación, destacó que la declaratoria de emergencia permite al Gobierno nacional ejercer facultades legislativas durante tres semanas sin los controles ordinarios, lo que podría acarrear consecuencias graves para la ciudadanía.

En el texto dirigido al presidente del alto tribunal, la senadora del Centro Democrático advirtió que suspender el control constitucional durante el periodo de vacancia judicial equivaldría a dejar sin vigilancia la actuación del Ejecutivo, situación que, según Valencia, podría causar un grave perjuicio a los colombianos.

Al citar los artículos 214, 215 y 241 de la Constitución, la misiva fundamenta la solicitud en el marco legal que otorga a la Corte la competencia para ejercer control automático y preventivo sobre los decretos de emergencia.

La candidata presidencial sostuvo que “la guardia de la Constitución no toma recesos”, y agregó que los valores superiores de la nación, la defensa de las instituciones, la separación de poderes y el control sobre el ejercicio del poder presidencial deben prevalecer ante cualquier coyuntura.

De acuerdo con el documento, el riesgo de dejar al Gobierno nacional con la posibilidad de expedir decretos con fuerza de ley sin revisión inmediata de la Corte, representaría un desafío para el equilibrio de poderes y la protección de los derechos fundamentales durante situaciones excepcionales.

Por esta razón, la solicitud instó a la Corte Constitucional a retomar sus funciones en forma extraordinaria, aun estando en periodo de vacancia judicial, para asegurar la primacía de la Constitución y evitar una concentración de poder que, según el remitente, resulta incompatible con los postulados democráticos del país.

“A pesar que la Rama Judicial se encuentra en periodo de vacancia, la gravedad que acarrea la declaratoria de un estado de emergencia exige que la Corte retome sus funciones y actúe de manera extraordinaria para garantizar la primacía de la Constitución, so pena de permitir que el Gobierno Nacional asuma facultades legislativas de manera indiscriminada y sin control durante 3 semanas, lo cual conllevaría un grave perjuicio a los colombianos”, señala la carta.

Paralelamente, la senadora del Centro Democrático usó su cuenta de X para explicar cuáles serían los ‘pecados’ del presidente Gustavo Petro al emitir el decreto 1390 de 2025, mediante el cual se declaró el Estado de Emergencia Económica y Social.

El Gobierno decretó la emergencia económica en época electoral. No con base en una catástrofe, sino por derroche, improvisación y mal manejo de las finanzas públicas. Ahora quieren tapar su fracaso cobrándoles más impuestos a los colombianos por decreto, sin debate y sin vergüenza”, indicó la senadora.

Asimismo, Valencia aseguró que dicha medida extraordinaria estaría vulnerando la Constitución Política de Colombia al no estar sustentada por una emergencia real, sino que se trataría de una medida desesperada para ‘ocultar’ las falencias del Gobierno nacional.

La Constitución es clara: la emergencia económica solo se puede declarar cuando ocurra un hecho grave e imprevisto. Es decir, una situación que no se podía anticipar y que no pueda solucionarse a través de los mecanismos ordinarios. Ej: el Covid Sin embargo, el Gobierno alega una crisis fiscal para fundamentar la emergencia, pero en realidad es su ineficiencia. Esto no es admisible. Petro no puede alegar su propia culpa para beneficiarse y saltarse al Congreso”, señaló la candidata presidencial.

La senadora aseguró que la medida tomada por el presidente Gustavo Petro sería una represalia contra el Congreso, después de que su reforma tributaria, con la que pretendían recolectar 16 billones adicionales para el 2026, no prosperara en el Legislativo.

Como el Congreso no le aprobó dos reformas tributarias, ahora el Gobierno quiere sacarlas por Decreto. Se les olvida que el Congreso no es su notario. Es una rama independiente que tiene el derecho de negar propuestas inconvenientes. Hundir una tributaria no es grave ni imprevisto. Es la democracia que tanto le molesta a Petro”, comentó Paloma Valencia.

