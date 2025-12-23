Colombia

Nuevo accidente de un bus en Antioquia: por lo menos tres contratistas de EPM resultaron heridos

Las investigaciones preliminares de las autoridades señalan que el vehículo tuvo una falla en el sistema de frenos cuando transitaba por la vía hacia la Central Hidroituango, en el sector El Bombillo

Tres heridos fueron trasladados a
Tres heridos fueron trasladados a centro médicos ante las heridas provocadas por el siniestro vial

Un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 7+700 de la vía hacia la Central Hidroituango, en el sector El Bombillo (norte de Antioquia), dejó a tres personas heridas y provocó el cierre total del corredor vial, según informaron las autoridades.

El siniestro involucró a un bus que transportaba a cerca de diez trabajadores de la empresa Servinci, contratista de Empresas Públicas de Medellín (EPM), quienes retornaban de su jornada laboral en las obras del corregimiento El Aro.

Las investigaciones preliminares señalan que el vehículo el incidente se desplazaba hacia las instalaciones de la central hidroeléctrica y experimentó una falla en el sistema de frenos, lo que obligó al conductor a ejecutar una maniobra de volcamiento controlado para evitar que el bus terminara cayendo al embalse ubicado junto a la carretera.

Como resultado de esta acción, el bus terminó volcado, pero se evitó una situación potencialmente más grave.

Un bus que transportaba empleados
Un bus que transportaba empleados contratistas de EPM se volcó en el sector conocido como El Bombillo

La respuesta de las autoridades fue inmediata, pues equipos del Cuerpo de Bomberos de Ituango junto con personal de emergencias del propio complejo acudieron al sitio del siniestro para atender a los lesionados y asegurar el área, buscando evitar mayores riesgos.

De acuerdo con el informe oficial emitido por los bomberos de Ituango, 12 personas resultaron heridas, entre ellas tres de gravedad. El comandante de los bomberos de Ituango, Jairo Calle, explicó que seis de los pacientes presentaron heridas de consideración y otros tres sufrieron lesiones leves, siendo todos ellos trasladados a centros médicos en Ituango para recibir atención.

Calle también detalló que, además, tres personas con heridas graves fueron remitidas al municipio de Yarumal, según el reporte oficial.

Las primeras indagaciones apuntan a una posible falla en los frenos como causa inicial del siniestro.

Otro accidente de tránsito en Antioquia: bus con 25 pasajeros abordo cayó a un abismo en la vía Medellín - Rionegro

El accidente de tránsito registrado el lunes 22 de diciembre en la zona rural de Medellín dejó a la comunidad local en estado de alerta, luego de que un bus intermunicipal con 25 pasajeros cayera a un abismo de aproximadamente 50 metros en la vía Santa Elena.

El accidente de bus en
El accidente de bus en el sector Los Columpios de la vereda Media Luna dejó varias personas lesionadas, sin víctimas fatales confirmadas

De acuerdo con la información brindada por la Secretaría de Movilidad de Medellín, a pesar de la magnitud del siniestro, no se reportaron víctimas fatales, aunque el hecho dejó a varias personas lesionadas y generó daños estructurales en una vivienda del sector.

La emergencia se produjo en el kilómetro tres de la mencionada vía, en el sector conocido como 8 de marzo, donde el bus que descendía desde Rionegro perdió el control tras encontrarse con un furgón volcado en la carretera.

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran el instante en el que el vehículo se sale de la vía y cae al barranco, estimado en 20 metros de profundidad en el registro visual, aunque el cálculo oficial señala 50 metros. El impacto alcanzó también a una vivienda, cuyos ocupantes resultaron afectados.

Entre los heridos se encuentra un adulto mayor que se encontraba dentro de la vivienda impactada por el bus, quien debió ser trasladado a la Clínica El Rosario de Medellín, debido a la gravedad de sus lesiones. Doce de los 25 ocupantes del bus sufrieron heridas, y seis requirieron traslado inmediato a centros asistenciales, según el reporte consolidado de las autoridades.

El accidente de bus en
El accidente de bus en el sector Los Columpios de la vereda Media Luna dejó varias personas lesionadas, sin víctimas fatales confirmadas - crédito Captura video

El director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín (Dagrd), Carlos Andrés Quintero, señaló como primera hipótesis que una falla en los sistemas de frenos del bus sería la causa probable del accidente en la ruta Medellín-Rionegro. Esta versión es la que manejan las autoridades en las primeras horas tras la emergencia.

Desde la red social X, el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, comunicó detalles de la emergencia: “Se presenta una emergencia a esta hora en el corregimiento de Santa Elena. La colisión de un furgón con un bus, en donde el furgón queda volcado sobre la vía y el bus se va a un abismo. En el bus iban aproximadamente 25 personas. Hay heridos”, reportó el mandatario local.

