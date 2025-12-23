Dura crítica de Margarita Rosa de Francisco al sueldo de los congresistas: “Es muy difícil creerles que su interés es el servicio social”

La reciente determinación, que aplica retroactivamente desde enero, suscitó nuevas críticas sobre la legitimidad de los ingresos de los legisladores, especialmente tras las declaraciones de figuras como Margarita Rosa de Francisco - crédito @margaritarosa.defrancisco/IG

A través del Decreto 1092 del 16 de octubre de 2025, el Gobierno nacional fijó un aumento del 7 % en el salario mensual de los congresistas. El ajuste rige con retroactividad desde el 10 de enero de 2025, conforme a la normativa que regula el pago a los funcionarios públicos.

Esto implica que los legisladores recibirán el valor adicional correspondiente a los meses previos a la expedición del decreto. La discusión sobre el salario de los congresistas siempre ha generado controversia y debates en el territorio nacional.

Recientemente, Margarita Rosa de Francisco se refirió de manera crítica con respecto al salario de los congresistas colombianos en una publicación en X el 23 de diciembre, donde expresó: “Es muy difícil creerle a los aspirantes que su interés es el servicio social”.

La actriz Margarita Rosa de Francisco criticó de forma contundente el aumento salarial de los congresistas y puso en duda las verdaderas motivaciones de quienes buscan un escaño en el Congreso.

Según la artista, la magnitud del salario que reciben los legisladores dificulta creer que quienes se postulan lo hagan por vocación de servicio social.

Además, señaló que, mientras persista esta remuneración, la institución legislativa no podrá ser considerada digna por la ciudadanía, todo esto en el contexto de la proximidad de las elecciones de 2026.

Margarita Rosa de Francisco lanzó duras críticas al salario que ganan los congresistas - crédito @Margaritarosadf

“Si el sueldo del congresista sigue siendo ese platal, es muy difícil creerle a los aspirantes que su interés es el servicio social. Mientras se sigan ganando ese salario vergonzoso, el Congreso seguirá siendo una institución indigna”, expresó Margarita Rosa de Francisco por medio de una publicación en su cuenta de la red social X.

El comentario de Margarita Rosa de Francisco provocó diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron tanto apoyo como desacuerdo, reflejando el impacto que genera el debate sobre el salario de los congresistas en la opinión pública.

En ese contexto, el usuario @fpacan intervino en la conversación señalando que, más allá del salario de los congresistas, el verdadero desafío radica en la necesidad de transformar los organismos encargados de la vigilancia y sanción de los funcionarios públicos. Según esta perspectiva, el problema estructural se relaciona con la forma en que se eligen y funcionan estas entidades, lo que genera riesgos de impunidad y afecta el sistema constitucional.

Varios usuarios de X reaccionaron a la publicación de Margarita Rosa de Francisco - crédito @Margaritarosadf

“Para mí el problema más grande no es el salario, es más importante reformar las instituciones de control y disciplina, eso de ‘yo te elijo, tú me garantizas impunidad’, es un problema Constitucional enorme”, afirmó @fpacan.

El mensaje de la actriz vallecaucana no ha sido el único en el que ha cuestionado el salario de los congresistas. En mayo de 2025, Margarita Rosa de Francisco ya había manifestado su inconformidad al criticar que legisladores con bajo desempeño perciban sueldos elevados y tomen decisiones que afectan los derechos fundamentales de los trabajadores. Además, subrayó la responsabilidad ciudadana frente a la elección de quienes ocupan estos cargos.

En mayo de 2025, Margarita Rosa de Francisco ya había manifestado su inconformidad al criticar que legisladores con bajo desempeño perciban sueldos elevados y tomen decisiones que afectan los derechos fundamentales de los trabajadores - crédito @Margaritarosadf

“Congresistas mediocres que se creen con derecho a ganarse un sueldo millonario y a legislar en contra del nivel básico de dignidad que, ahí sí, por derecho propio y humano, se merece cualquier trabajador/a. ¡Nunca volverán al Congreso! Nosotros, sus empleadores, nos haremos cargo de que así sea”, escribió la artista afín con el Gobierno de Gustavo Petro.

En otra de sus publicaciones sobre el salario de los congresistas, realizada el 2 de enero de 2025, de Francisco cuestionó la diferencia entre las remuneraciones de los legisladores en Colombia frente a países con economías más sólidas. La actriz planteó la incongruencia que existe al comparar salarios en distintos sectores y llamó la atención sobre el hecho de que, en una economía como la colombiana, los congresistas perciban ingresos superiores a los de sus pares en naciones desarrolladas.

“A quienes les parece una brutalidad equiparar los sueldos del servicio doméstico entre dos economías incomparables como las de Estados Unidos y Colombia, ¿cómo aplica eso si nos referimos al sueldo de los congresistas? ¿Por qué en una economía menor como la colombiana ellos ganan mucho más que en países desarrollados?”, aseveró la actriz en aquel momento.