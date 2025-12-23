Colombia

Emprendedora habría sido víctima de robo por su propia empleada: la mujer anunció demanda contra su exjefe

La joven detectó, mientras realizaba una transmisión en vivo por Tiktok, el millonario desfalco al descubrir que pagos de clientas mayoristas fueron desviados a través de una cuenta personal de Nequi

La mujer expuso el rostro de la supuesta delincuente que contrató y la habría robado - crédito ANDDREA.MODA/Instagram

Durante diciembre, el aumento en las compras por la temporada navideña genera un incremento notable en el flujo de clientes en diversos comercios, lo que obliga a las marcas y pequeños emprendimientos a reforzar sus equipos de trabajo con personal adicional.

En este contexto, una joven emprendedora experimentó un crecimiento significativo en las ventas de su negocio, lo que la llevó a contratar apoyo temporal para atender la demanda.

La situación dio un giro inesperado cuando la emprendedora detectó irregularidades en los pagos de clientas mayoristas. Según el testimonio de la afectada, difundido en un video en redes sociales, la empleada habría desviado pagos realizados a través de la aplicación Nequi hacia una cuenta personal, bloqueando posteriormente a las clientas desde ambos teléfonos del negocio.

La emprendedora aseguró que la persona que expuso la piensa denunciar - crédito ANDDREA.MODA/Instagram

La empleada me acaba de robar $5.000.000. Yo pensando que era solamente un millón, no, son más. Yo empezando a arrancar... Qué cosas. Y en pleno en vivo, dios mío, sucedió todo esto”, expresó la comerciante, visiblemente afectada y entre sollozos.

La emprendedora detalló que el hallazgo fraudulento y la posterior llegada de la Policía al local comercial fue registrado mientras transmitía en vivo desde su cuenta de Tiktok, donde acumula una amplia comunidad.

Además del desfalco, la emprendedora señaló que debía responderle a las clientas por mercancía que no fue despachada, incrementando así el impacto económico del hecho. “Aparte de esos $5.000.000, me toca responderle a las clientas con la mercancía, porque resulta y pasa que no se envió ninguna mercancía”, relató, mostrando comprobantes de transacciones y asegurando tener “ganas de vomitar” por lo ocurrido.

Tras descubrir la situación, la afectada intentó buscar ayuda de la Policía, pero según su relato, las autoridades no lograron resolver el caso en el momento. “Llamo la policía y pues no pudieron hacer nada”, comentó.

El hecho quedó transmitido en
El hecho quedó transmitido en vivo en la cuenta personal de la emprendedora - crédito anddrea.moda/Instagram

La empresaria también expresó su decepción personal por la traición, recordando las atenciones que tuvo con la empleada durante el tiempo que trabajó en el negocio.

Me da mucha rabia no solamente el dinero, sino me da rabia la persona que yo fui con ella, ¿sí? Yo también fui empleada hace muchos años. Y yo también sé que es estar ahí (...) Le traía comida. (...) Hacía muchas cosas, hice muchas cosas por ella”, expresó la joven, agregando que nunca antes había vivido una experiencia similar.

En medio de la denuncia pública, la emprendedora indicó que la exempleada ahora habría amenazado con denunciarla, lo que calificó como un acto de “descaro”.

"Parece que la persona que me robó ahora me quiere denunciar. O sea, Dios mío, qué descaro tiene la gente. Me da mucha rabia“, señaló la mujer.

Agregó que a pesar de presunto hurto del dinero, ha recibido apoyo de su comunidad en redes sociales, especialmente con palabras de ánimo y el relato de situaciones similares que han padecido. “Estoy tan agradecida con la comunidad que he creado. He recibido tantos mensajes de apoyo tan hermosos. De todo corazón, muchas gracias”, afirmó.

La mujer expresó su decepción al conocer la actitud de su empleada - crédito anddrea.moda/Instagram

Y es que, en efecto, los comentarios de apoyo a la joven se han evidenciado en sus redes sociales:

“A mi me robó mi mejor amigo 8 millones!!!! Tranquila Dios te sostendrá!!! Doy fe de eso!”; “A mi me pasó exactamente lo mismo! ella daba su número de cuenta, bloqueaba y obviamente nunca enviaba nada! tuve que responderle a todos los clientes! La demande ante la fiscalía con Pruebas y todo y ella me demandó a MIIIII por injuria y calumnia! No pasó nada! La fiscalía se quedó con los celulares “material probatorio y para investigar” o sea perdí más! 😠" ; “Tranquila que de esta situación vas a salir y todo lo que perdiste se te va multiplicar 70 veces 7 y mucho más 👏🔥🙌 (sic)“, fueron algunos comentarios al respecto.

