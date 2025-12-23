Él es Joshue Castellanos, el profesor bogotano que está entre los mejores del mundo según Global Teacher Prize

La herramienta digital proporciona recursos de formación gratuitos y simulacros en línea para preparar a jóvenes ante los principales retos académicos de ingreso universitario - crédito @mentorbecario/Instagram

Convertido en uno de los cincuenta mejores docentes del mundo gracias a su selección en el Global Teacher Prize, Joshue Castellanos se destaca por su creatividad en el ámbito educativo y por una inspiradora historia personal de superación.

Originario de Colombia, este docente ha transformado sus experiencias en entornos difíciles en proyectos digitales y programas de becas educativas para que jóvenes de zonas rurales puedan acceder a la educación superior, uno de los grandes desafíos de ese sector en el país.

El reconocimiento internacional es reflejo de una labor que representa transformación tanto comunitaria como individual.

La infancia de Castellanos estuvo marcada por dificultades económicas y familiares. Nació en Bogotá y creció en distintas regiones del Caribe colombiano, como Sincé, Montería y Sincelejo.

Más de 300.000 adolescentes han accedido a plataformas virtuales y tutorías especializadas implementadas en regiones apartadas del país mediante iniciativas tecnológicas impulsadas por el profesor colombiano - crédito @mentorbecario/Instagram

Desde muy pequeño, enfrentó la pérdida de su padre y se vio obligado a trabajar como vendedor ambulante para ayudar en su hogar tras la hospitalización de su madre, mientras su hermano aún era menor.

Aunque inicialmente se interesó por los negocios internacionales y no planeaba ser docente, a los 13 años empezó a explicar matemáticas a estudiantes de cursos superiores en el colegio Antonio Nariño de Montería.

Durante la etapa escolar y universitaria, buscó diversas formas de financiar sus estudios, convirtiendo su afición por la magia en una fuente adicional de ingresos mediante espectáculos en restaurantes.

Más adelante, la magia se transformó en una herramienta pedagógica para sus clases.

“Me iba mejor haciendo magia que vendiendo dulces, así que empecé a profesionalizarme. Fue un salvavidas en ese momento”, señaló el ahora prestigioso docente en declaraciones recabadas por El Espectador.

El entusiasmo por la enseñanza se afianzó tras acceder al programa Ser Pilo Paga, al obtener uno de los mejores puntajes de su colegio en la prueba Icfes, lo que le permitió ingresar a la Universidad del Norte, en Barranquilla.

Más de 700 ayudas académicas han sido gestionadas a través de alianzas institucionales y redes colaborativas promovidas por el docente galardonado internacionalmente - crédito @mentorbecario/Instagram

La implicación directa de Castellanos en la educación rural de Colombia se intensificó a partir de su participación como embajador en el programa de intercambio Jóvenes Embajadores, promovido por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Al recorrer instituciones educativas en distintas regiones, identificó una fuerte desigualdad en la calidad y acceso educativo según el territorio.

“Puede que este estudiante sea el mejor en el colegio de su municipio o vereda, pero llega a la ciudad y queda en un nivel inferior frente al mejor alumno de allí”, señaló al diario nacional.

Esta conciencia motivó su interés por innovar en el acompañamiento a estudiantes rurales en su transición hacia la educación superior.

Uno de sus primeros grandes proyectos fue la publicación, con 19 años, del libro motivacional Supérate: la magia de un emprendedor.

Aunque el libro fue bien recibido tanto en contextos rurales como urbanos, las conversaciones con estudiantes le demostraron que la motivación literaria no era suficiente frente a las barreras reales.

Esta retroalimentación lo llevó a crear Preicfesapp, una plataforma digital gratuita lanzada durante la pandemia, dirigida a jóvenes de entre 13 y 17 años. La herramienta ofrece clases virtuales, tutorías y simulacros alineados con las pruebas de Estado, comenzando por inglés y matemáticas, y expandiéndose luego a lectura crítica, ciencias sociales y ciencias naturales, gracias a la incorporación de otros docentes y voluntarios.

Becas educativas y expansión de impacto

El colombiano ahora competirá junto a otros 49 docentes de todo el mundo para ganarse el mayor galardón de Global Teacher Prize - crédito Global Teacher Prize

El alcance de PreICFESApp ha beneficiado a más de trescientos mil estudiantes en Colombia, llegando incluso a ser probada en colegios de la India.

La iniciativa de Castellanos parte del principio de que el acceso a herramientas digitales contribuye a reducir brechas educativas antes del ingreso a la universidad, una problemática persistente en los territorios rurales.

En una fase posterior, Castellanos detectó que el buen desempeño académico no era suficiente para garantizar el acceso a la educación superior, por lo que en 2022 fundó la Fundación Alcanza una Beca.

Esta iniciativa tiene antecedentes en Proyéctate: alcanza una beca, idea que concibió en 2019 y que presentó en un evento internacional en Brasil, financiando el viaje mediante rifas y donaciones.

La fundación se planteó desde un inicio como un espacio abierto, eliminando condiciones de ingreso para facilitar el acceso a diversos beneficiarios: padres de familia, egresados, víctimas del conflicto, vendedores ambulantes y mototaxistas.

Hasta la fecha, el programa ha otorgado más de 700 becas, donado miles de libros y establecido alianzas con universidades e institutos técnicos, ampliando así el acceso igualitario a la educación superior en todo el país.

Reconocimiento internacional y visión de futuro

El reconocimiento mundial a la labor de Joshue Castellanos llegó tras el impacto logrado y la consolidación de una red de colaboradores formada por docentes y voluntarios.

Su selección entre los 50 mejores docentes del mundo en el Global Teacher Prize 2026 da visibilidad al efecto de sus proyectos en la reducción de brechas educativas y socioemocionales para jóvenes rurales.

Como parte de sus próximas metas, Castellanos prevé poner en marcha la iniciativa mentor becario 2026 desde enero, con el objetivo de acompañar a 100 instituciones en el país con clases virtuales diarias, contenidos de entretenimiento educativo y programas de formación docente en áreas básicas.

El propósito es avanzar hacia una transformación educativa basada en la colaboración entre el sector público y privado, buscando aliados estratégicos que permitan ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación.

A lo largo de su trayectoria, Castellanos sostiene la convicción de que el compromiso docente puede tener repercusiones profundas en la comunidad, y que cuando la propia comunidad respalda a sus educadores, el potencial de cambio puede alcanzar a todo el país.