El camino para que ‘Pichi’, el ‘Pablo Escobar de Bucaramanga’, pueda sumarse a la paz del Gobierno Petro

Tras ser recapturado, luego de que se mantuvo prófugo de la justicia tras abandonar la residencia en la que cumplía con el beneficio de prisión domiciliaria en Medellín, se han generado varios debates sobre lo que le depara para el futuro a Óscar Camargo, más conocido como “Pichi”, llamado el “Pablo Escobar de Bucaramanga”.

Camargo está recluido en la cárcel de La Dorada, en Caldas, en donde se ha afirmado en más de una ocasión que tiene la intención de unirse a la Paz Total del Gobierno Petro, lo que genera opiniones divididas en Santander.

Al respecto, han aumentado los rumores sobre la inclusión de “Pichi” en el proceso que se hizo viral en el país luego del “tarimazo” registrado en Medellín con reclusos de la cárcel de Itagüí, la mayoría, cabecillas de estructuras criminales como La Oficina de Envigado.

El camino de “Pichi” para ser incluido en la Paz Total

En primer lugar, cabe recordar que Camargo, que es mencionado en los informes de las autoridades como cabecilla de “San Rafa”, que tiene el poder del microtráfico en el área metropolitana de Bucaramanga, ganando el poder territorial con varios hechos de violencia.

“Pichi” cumple una condena de 52 años por los delitos de homicidio, desaparición forzada y tráfico de drogas, prontuario por el que se generó una oleada de críticas tras conocerse había sido recibido el beneficio de prisión domiciliaria, que incumplió en reiteradas ocasiones.

Pasaron dos meses desde que Camargo dejó el exclusivo apartamento en El Poblado, en Medellín, y volvió a ser capturado por las autoridades en Copacabana, desde entonces, está recluido en una de las cárceles con mayor seguridad y se especulaba con que se había cerrado la puerta para cualquier tipo de negociación con el Estado.

La posibilidad de que “Pichi” sea tenido en cuenta por el Gobierno nacional volvió a abrirse luego de que El Tiempo expuso que en la cárcel de La Dorada se permitió la entrada de la DJ Marcela Reyes, actual pareja del criminal, lo que habría sido tomado al interior de la prisión como un gesto de voluntad de paz.

El medio citado informó que al interior de las cárceles Itagüí y La Dorada se menciona que “Pichi” ha comenzado a negociar con los cabecillas antioqueños para poder ser incluido en la mesa de diálogo que tiene como objetivo concertar con todos los grupos delincuenciales del país un tipo de tregua.

En el informe se menciona la importancia que tiene de nuevo la congresista Isabel Zuleta en este hecho, recordando que la senadora ha sido la principal señalada por los beneficios que han recibido los reclusos de alto impacto en Itagüí.

El historial delictivo de “Pichi”

Debido a los rumores sobre la posibilidad de que el Estado negocie con “Pichi”, se ha recordado el historial delictivo que tiene este criminal, al que el Tribunal Superior de Bucaramanga acusó de seguir delinquiendo en todo momento desde prisión.

“A pesar de encontrarse privado de la libertad, se observó comunicación activa y clandestina entre alias “Pichi” y los demás integrantes del grupo delincuencial", se lee en el fallo con el que se argumentó el castigo de más de 50 años de prisión.

En las investigaciones se identificó que “Pichi” ordenó hasta cinco asesinatos desde la cárcel y utilizó redes sociales para comunicarse con sus hombres, a los que les pidió nombrarlo como: “Jesús”, “El Viejo”, “El vago”, “El ñero” y otro tipo de sobrenombres para engañar a las autoridades en las interceptaciones.