Cinco hábitos esenciales para proteger la salud oral durante las vacaciones

Tenga en cuenta las recomendaciones de los expertos para cuidar su boca en temporada de cambios de alimentación

Llevar su cepillo dental con
Llevar su cepillo dental con usted es indispensable para cuidar de su salud oral

Con la llegada de la temporada de vacaciones, millones de personas viajan dentro y fuera de Colombia, lo que implica cambios en rutinas, horarios y hábitos alimenticios. Estas variaciones en las rutinas pueden traer complicaciones para la salud física, aunque hay un punto específico que las personas suelen descuidar, se trata de la salud oral.

De acuerdo con el reporte oficial, los desplazamientos prolongados, las variaciones de temperatura, el aumento en el consumo de snacks, bebidas azucaradas y comidas típicas, junto con la reducción en la frecuencia del cepillado, pueden afectar de manera significativa la salud bucal.

Estos factores incrementan el riesgo de caries, inflamación de encías, sensibilidad dental y emergencias odontológicas inesperadas, por lo que los especialistas instan a los pacientes a tener una mayor precaución.

Cuidar de su salud oral
Cuidar de su salud oral es indispensable durante las vacaciones

Para contribuir a una experiencia de viaje más segura y saludable, Carolina Olaya, odontóloga y especialista clínica de Solventum, destacó cinco prácticas fundamentales para mantener una sonrisa sana durante las vacaciones.

Cómo cuidar los dientes en vacaciones

  • Empacar un kit de higiene oral completo y práctico para el viaje

Una causa frecuente de descuido dental durante las vacaciones es la falta de preparación. Un kit portátil con cepillo de cerdas suaves, crema dental con flúor, hilo dental y enjuague bucal facilita la higiene en trayectos largos y ante horarios irregulares.

  • Mantener la rutina de limpieza, sin importar el lugar o la agenda

Durante los viajes suelen presentarse más actividades al aire libre, comidas improvisadas y jornadas extensas, lo que dificulta seguir la rutina diaria. A pesar de ello, es esencial cepillar los dientes al menos dos veces al día y usar hilo dental.

La limpieza nocturna cobra especial relevancia, ya que durante el sueño disminuye la producción de saliva y aumenta el riesgo de placa bacteriana. Estos hábitos previenen el mal aliento, la sensibilidad y la formación de caries, afecciones que pueden convertirse en urgencias estando lejos de casa.

  • Realizar un control odontológico antes de viajar

Un examen preventivo previo a las vacaciones permite identificar caries iniciales, restauraciones dañadas, encías inflamadas o molestias que podrían transformarse en emergencias fuera del hogar. Esta evaluación se convierte en una parte fundamental para que los pacientes puedan corregir problemas a tiempo con el apoyo de su médico de cabecera y así viajar con mayor tranquilidad.

Recuerde visitar el odontólogo de
Recuerde visitar el odontólogo de forma periódica
  • Moderar el consumo de azúcares, bebidas ácidas y snacks frecuentes

Durante los viajes, suele incrementarse el consumo de comidas típicas, postres, helados, bebidas carbonatadas y cócteles, pero la ingesta frecuente puede debilitar el esmalte dental. Cada vez que se ingiere azúcar, las bacterias generan ácidos que afectan la superficie de los dientes.

Para contrarrestar la exposición, se recomienda beber agua después de consumir alimentos dulces o ácidos y optar por snacks saludables, que pueden incluir frutas, nueces o yogur natural, debido a que estos resultan menos agresivos para la boca.

  • Mantener la hidratación para evitar la sequedad bucal

La deshidratación es frecuente durante los viajes, tanto en climas cálidos como fríos, y puede provocar sequedad bucal, mal aliento, proliferación bacteriana y sensibilidad. La hidratación constante favorece la producción natural de saliva, elemento clave en la protección de la boca.

Mantenerse hidratado es un complemento
Mantenerse hidratado es un complemento para la protección contra bacterias

De acuerdo con el reporte de los especialistas, es esencial cuidar la salud oral en esta temporada festiva, así las personas podrán disfrutar de cada celebración sin molestias inesperadas.

Ante los cambios, es necesario implementar acciones preventivas simples, teniendo en cuenta que estas ayudan a iniciar el nuevo año con bienestar y tranquilidad para su salud bucal, aunque es necesario cuidarse en todos los aspectos para no tener consecuencias negativas después de las vacaciones y las fiestas.

