Colombia

Aullando, así captaron a un presunto “hombre lobo” en estación de policía en Cartagena

El hombre, detenido por ser responsable de varios hurtos en el centro de la ciudad, aseguró que tenían que dejarlo libre antes de transformarse en la figura mitológica

El hombre intentó evitar la captura aullando como un lobo - crédito El Urbano

Una escena inusual en una comisaría de Cartagena puso en el centro de la actualidad local a un intento de asalto que derivó en insólito espectáculo.

Un hombre capturado por agentes de la Policía Nacional suplicó que lo liberaran porque, según insistió, no tardaba en convertirse en lobo “debido a que la luna se encontraba en su fase ideal”.

El episodio, grabado en video y difundido en redes sociales, generó miles de reproducciones y burlas, mientras las autoridades completaron el trámite judicial de rigor.

El comportamiento del detenido sorprendió tanto a oficiales como a espectadores digitales. Según registra la grabación viral, se puso una venda en los ojos y sentado en una silla roja empezó a aullar y retorcerse.

En la grabación se escucha la burla de quienes hicieron la grabación, mientras el hombre continuaba inquieto en la silla.

Además compartieron que el hombre estaba detenido por ser responsable de varios hurtos en el centro de la ciudad.

