Colombia

La Alcaldía de Medellín suspende temporalmente el Pico y Placa: medida empieza a regir a partir del martes 23 de diciembre

Un estudio sobre el tráfico en los principales corredores viales evidenció una baja en la demanda vehicular, lo que motivó la decisión de interrumpir la medida durante las festividades de fin de año

Un estudio técnico revela una
reducción del 21 % en el tráfico de Medellín durante la temporada de fin de año, lo que respalda la suspensión del Pico y Placa

La Alcaldía de Medellín anunció la suspensión temporal del Pico y Placa entre el 23 de diciembre de 2025 y el 16 de enero de 2026, una decisión que responde a un análisis técnico que revela una disminución significativa en el flujo vehicular durante la temporada de fin de año.

Según el informe técnico que sustentó la decisión, el flujo de vehículos disminuye hasta un 21 % en este periodo, una tendencia observada en corredores como la autopista Sur, la Carrera 80, la avenida El Poblado, la avenida Guayabal, la vía Las Palmas y la avenida Oriental, entre otros.

La evaluación técnica estuvo basada en información de tráfico levantada en vías estratégicas como las carreras 64 C y 65, lo que permitió a las autoridades concluir que es viable flexibilizar la restricción sin comprometer el funcionamiento normal de la movilidad durante estas fechas de menor demanda.

A partir del lunes 19 de enero de 2026, la ciudad retomará la aplicación habitual del Pico y Placa. Aquellos conductores que transgredan la norma enfrentarán multas económicas desde el primer día, ya que no se contempla un periodo pedagógico de transición.

