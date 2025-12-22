Colombia

Golpe a la minería ilegal en Cauca: destruyen 18 dragas y 72 motobombas de estructura de alias ‘Marlon’

La operación conjunta de Policía, Fuerza Aérea y Fiscalía evitó el vertimiento de mercurio y cianuro en el río Cauca, protegiendo el ecosistema y los recursos hídricos de la región

Guardar
Policía, Fuerza Aérea y Fiscalía
Policía, Fuerza Aérea y Fiscalía coordinan operativo para proteger el ecosistema y los recursos hídricos. - crédito @PedroSanchezCol/X

Un operativo coordinado por las autoridades logró un golpe contundente a la minería ilegal en el departamento del Cauca, con la destrucción de 18 dragas y 72 motobombas utilizadas para la explotación ilícita por parte de la estructura criminal encabezada por alias ‘Marlon’.

La intervención se llevó a cabo en el río Cauca, dentro del municipio de Buenos Aires, en una acción articulada entre la Policía Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Fiscalía General de la Nación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó a través de la red social X que las fuerzas estatales lograron desmantelar y destruir maquinaria empleada para extraer oro sin autorización. Según la autoridad, estos equipos representaban un eslabón logístico esencial para el sostenimiento de economías ilegales en la región.

La acción reduce significativamente la
La acción reduce significativamente la capacidad económica de estructuras dedicadas a la minería ilegal. - crédito @PedroSanchezCol/X

“Este golpe afecta directamente la logística criminal de estructuras al servicio de alias ‘Marlon’, con un impacto económico estimado en 648 millones de pesos, evitando además una renta ilegal mensual superior a 1.600 millones de pesos”, señaló.

De acuerdo con lo difundido por el funcionario, el equipo destruido estaba vinculado al procesamiento de minerales mediante métodos que involucran la utilización de mercurio y cianuro, sustancias que ponen en riesgo los cursos de agua y la salud de las comunidades cercanas. El Ministro subrayó que la acción protege al río Cauca al impedir el vertimiento indiscriminado de compuestos químicos tóxicos.

La estructura de alias ‘Marlon’ y el impacto ambiental

La operación desplegada afecta la capacidad operativa de la estructura de alias ‘Marlon’, considerada responsable del manejo de redes dedicadas a la explotación irregular de yacimientos mineros en la zona. Esta red sostiene actividades que implican la intervención destructiva de los ecosistemas y el deterioro de la calidad del agua.

El ministro Sánchez puntualizó en su declaración pública: “Este resultado también protege el río Cauca, sujeto de derechos, al evitar el vertimiento de mercurio y cianuro que destruyen el agua y la vida”. Los efectos de estas sustancias incluyen la contaminación de fuentes hídricas y la afectación directa de la biodiversidad local.

Autoridades destacan la importancia de
Autoridades destacan la importancia de defender la legalidad y el medio ambiente en la región. - crédito @PedroSanchezCol/X

Las autoridades resaltaron que, con esta intervención, se refuerzan las acciones para frenar el deterioro de las cuencas y se limita la financiación de estructuras delictivas en la región.

Técnicas y logística empleadas en la minería ilícita

La actividad ilegal intervenida se caracteriza por el uso de dragas y motobombas que permiten la remoción masiva de sedimentos, alterando el cauce natural y propiciando la erosión y pérdida de suelos. La fabricación y comercio de estos equipos, además, contribuyen a consolidar un mercado paralelo vinculado con la criminalidad organizada.

Las autoridades reportaron que el operativo no solo desarticula una red local, sino que también previene el flujo de recursos hacia actividades delictivas más amplias. La maquinaria incautada y destruida representa un golpe que limita la capacidad de extracción ilícita.

El Ministerio de Defensa recordó
El Ministerio de Defensa recordó una recompensa de hasta 4.500 millones de pesos por información que conduzca a la captura de alias Marlon. - crédito @PedroSanchezCol/X

Contexto de la minería ilegal en otras regiones

Colombia enfrenta otros reportes recientes de minería ilegal. En la mina Pablo Sánchez, ubicada en Quípama (Boyacá), una incursión irregular fue alertada por la empresa operadora desde la mañana del jueves 18 de diciembre. Un grupo no autorizado ingresó por medios violentos e intentó sustraer esmeraldas utilizando explosivos y taladros hidráulicos.

El comunicado emitido por la compañía advirtió: “Un grupo de personas está ingresando de manera irregular a la mina mediante el uso de explosivos y taladros hidráulicos con el objetivo de hurtar esmeraldas. Esta acción ilegal representa un riesgo grave para la estabilidad de la infraestructura minera y para la seguridad de las personas que laboran en el área”.

La empresa activó los protocolos internos de seguridad y solicitó la intervención de las autoridades para el restablecimiento del orden y protección de su personal.

Temas Relacionados

Minería ilegalMotobombas incautadasDragas destruidasAlias MarlonProtección ambientalRío CaucaContaminación por mercurioColombia-Noticias

Más Noticias

Ministro de Defensa rechaza secuestro de 18 militares en Chocó: “No existe territorio vedado para la Fuerza Pública”

Pedro Sánchez advirtió que impedir la labor del Ejército favorece a las estructuras ilegales, confirmó la activación de canales institucionales y denuncias penales, y llamó a garantizar la pronta liberación de los uniformados, priorizando su integridad y la protección de las comunidades

Ministro de Defensa rechaza secuestro

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para evitar multas este 22 de diciembre

<p>El Pico y Placa varía constantemente por lo que es necesario mantenerse informado </p>

Pico y Placa en Bogotá:

Mujer relata las graves quemaduras que sufrió tras la explosión de un buñuelo: “Cómprenlos, no los hagan”

Vanessa Rada expone los riesgos de preparar alimentos fritos en casa durante diciembre y ofrece recomendaciones clave para prevenir accidentes con aceite caliente

Mujer relata las graves quemaduras

Shakira responde a Bukele y suma dos nuevas fechas a su residencia en El Salvador

La barranquillera agradeció el respaldo del público centroamericano y confirmó la ampliación del número de presentaciones, luego de que las tres anunciadas se agotaran en menos de 24 horas

Shakira responde a Bukele y

Dos menores de nueve años resultaron gravemente heridos tras caer de un camión en Urrao, Antioquia

Los niños reciben atención especializada en Medellín tras sufrir traumas craneoencefálicos luego de un accidente ocurrido en el sector La Curva del Teniente, en zona urbana del municipio

Dos menores de nueve años
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Con disparos atacaron estación de

Con disparos atacaron estación de Policía de Suárez, ocasionando caos: las disidencias de las Farc serían las responsables

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

ENTRETENIMIENTO

Shakira responde a Bukele y

Shakira responde a Bukele y suma dos nuevas fechas a su residencia en El Salvador

Andrés Llinás se casó con Sofía Escobar con todo el espíritu de ‘Los Embajadores’: su boda se pintó de azul

Números de la suerte de Diomedes Díaz: a 12 años de su muerte, estas son las combinaciones que muchos usarán en el chance y rifas

Blessd anunció gran concierto en el Atanasio Girardot para cerrar su tour por Colombia: “Mi primer estadio en Medellín”

Yeison Jiménez reveló cómo las críticas de Amparo Grisales afectaron a su familia y su carrera: “Me dolió Mucho”

Deportes

La Comisión Arbitral del fútbol

La Comisión Arbitral del fútbol colombiano sancionó “de por vida” a juez que hizo parte del panel FIFA: estos serían los motivos

Mercado de jugadores en el fútbol colombiano 2026: Millonarios y Deportivo Cali anunciaron nuevas caras para la próxima Liga BetPlay

Bayern Múnich vs. Heidenheim: gol y victoria de Luis Díaz en el último partido del 2025 en la Bundesliga del fútbol de Alemania

Miguel Borja viajaría a México a formalizar su vínculo con Cruz Azul: salario del delantero sería el doble de lo que ganaba en River Plate

Luis Díaz, goleador: el colombiano en el Bayern Múnich cerró con anotación el 2025