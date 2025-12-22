Ecopetrol, Enel y otras empresas de energía de Colombia recibieron dura noticia: “Refleja la ausencia de barreras legales”

El Estado colombiano posee aproximadamente el 88.49% de las acciones de Ecopetrol, siendo el accionista mayoritario, mientras que el 11.51% restante está en manos de accionistas privados - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

La calificadora internacional Fitch Ratings se refirió de nuevo a Colombia. Estas vez, informó que rebajó la calificación crediticia de largo plazo de varias empresas energéticas y de infraestructura de Colombia, en respuesta a la reciente disminución de la nota soberana del país. La medida afecta a actores clave como Ecopetrol, Oleoducto Central (Ocensa), AI Candelaria, Grupo Energía Bogotá (GEB), Transportadora de Gas Internacional (TGI), Enel Colombia, TermoCandelaria Power (TPL), Interconexión Eléctrica (ISA) e Isagen.

Dicha decisión evidencia el efecto sistémico de la rebaja soberana en sectores estratégicos, y redefine la percepción de riesgo-país y los costos de financiamiento para el sector privado y público.

La revisión a la baja de estas calificaciones empresariales se produce tras la reducción del perfil de riesgo del Estado colombiano. Las compañías impactadas comparten una alta exposición al mercado local, participan en sectores regulados y tienen vínculos estructurales con el Estado, tanto por control accionario como por su importancia estratégica.

Fitch Ratings evalúa la solvencia de empresas, gobiernos e instrumentos financieros, emitiendo calificaciones - crédito Dado Ruvic/Reuters

Cambios en la calificación soberana

El ajuste de Fitch resalta cómo los cambios en la calificación soberana afectan de manera directa e inmediata a los principales emisores del país. Al respecto, expuso lo siguiente:

Ecopetrol: la rebaja fue de ‘BB+’ a ‘BB’, manteniendo una perspectiva estable. El nuevo nivel refleja la ausencia de barreras legales que separen los flujos de caja y el acceso y control significativos del Estado federal, que posee el 82% de las acciones. La relevancia de Ecopetrol se confirma como el principal proveedor de combustibles líquidos en Colombia y propietario del 100% de la capacidad nacional de refinación, además de su papel en el sostenimiento de las finanzas públicas.

Ocensa: en línea con la calificación de su matriz, descendió de ‘BB+’ a ‘BB’, con perspectiva estable. Las operaciones de Ocensa resultan fundamentales para el grupo, ya que transportó el 82% de la producción de crudo de Ecopetrol durante el segundo trimestre de 2025.

AI Candelaria: vio la calificación rebajada a ‘BB-’, dado que sus dividendos dependen de los flujos de Ocensa y está sujeta a mayor vulnerabilidad por el endeudamiento de esta última. Sin embargo, Fitch reconoció como un factor de mitigación el “historial de distribuciones de dividendos estables de Ocensa” y el derecho de veto de AI Candelaria ante cambios en dividendos y planes de inversión superiores a USD100 millones.

Ecopetrol es la empresa más rentable del Estado colombiano y sostiene en gran parte las finanzas del país - crédito Fitch Ratings

Grupo Energía Bogotá (GEB): vio reducida su calificación de ‘BBB’ a ‘BBB-’, permaneciendo con perspectiva estable. El análisis de Fitch destacó la autonomía operativa de la compañía, la presencia de accionistas minoritarios y sólidas prácticas de gobernanza corporativa, así como mecanismos regulatorios que limitan la extracción de valor de sus filiales. Estas medidas permitieron posicionar al grupo dos niveles por encima del perfil crediticio consolidado de Bogotá, al que pertenece como entidad de participación público-privada.

Transportadora de Gas Internacional (TGI), filial de GEB: recibió la misma calificación de ‘BBB-’, con un alineamiento justificado por los incentivos operativos y estratégicos de la matriz. TGI opera la red de gasoductos más extensa de Colombia y genera el 100% del Ebitda en el país, transfiriendo alrededor del 45% de sus resultados operativos a GEB, lo que refuerza su papel estratégico dentro del grupo.

Enel Colombia: la rebaja fue de ‘BBB’ a ‘BBB-’. Aunque la compañía tiene operaciones en Guatemala, Panamá y Costa Rica, cerca del 90% del Ebitda del último año fiscal —cerrado en septiembre de 2025— fue generado en Colombia. Fitch destacó que los flujos externos superarán la cobertura del servicio de deuda en moneda dura para los próximos doce meses en más de 1,5 veces. Sin embargo, la calificadora señaló debilidad en los incentivos legales y beneficios operativos para sus accionistas, lo que justificó la reducción en la calificación. La presencia mayoritaria de Enel Américas (57,4%) permitió aplicar una metodología en la evaluación basada en la fortaleza de la matriz.

Enel Colombia es una empresa líder en el sector energético del país, parte del grupo multinacional Enel, que se dedica a la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica y gas natural - crédito Enel Colombia

TermoCandelaria Power (TPL): fue la única compañía que mantuvo su calificación de ‘BB’, aunque su perspectiva cambió de positiva a estable. Fitch justificó esta decisión por el entorno operativo más débil en Colombia tras la rebaja soberana, en un contexto donde TPL actúa exclusivamente en el mercado eléctrico regulado nacional.

Interconexión Eléctrica (ISA): la calificación descendió a ‘BBB-’, con igual ajuste para sus emisiones senior no garantizadas de vencimiento 2033. Fitch valoró su bajo riesgo comercial vinculado a la transmisión eléctrica, la fuerte diversificación geográfica y de negocios y la alta previsibilidad de flujos de caja. Además, resaltó mecanismos de gobierno corporativo efectivos que protegen a la empresa frente a iniciativas de extracción de valor desde la matriz.

Isagen: la calificación bajó de ‘BBB-’ a ‘BB+’. Fitch subrayó la prudencia de una “estrategia comercial conservadora, que alinea las ventas de contratos con la energía firme de sus plantas hidroeléctricas”, elemento que contribuye a la estabilidad de caja y limita riesgos asociados a condiciones hidrológicas y volatilidad de precios. La empresa planea inversiones en renovables por 520 megavatios, con un desembolso estimado de USD550 millones en cuatro años, lo que generará flujo de caja libre negativo y mantendrá el apalancamiento cerca de 3,4 veces.

Cómo queda el panorama

Las acciones de Fitch dejan claro que la calificación soberana se convierte en el techo natural para los emisores estratégicos de Colombia, determinada por la vinculación matriz-subsidiaria, el predominio de operaciones locales y los sistemas de gobernanza.

El panorama establecido por estas rebajas traza un nuevo referente de confianza y riesgo para el sector energético colombiano y el conjunto de la economía nacional.