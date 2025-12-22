Colombia

Autoridades de Bello piden devolver objetos personales de los jóvenes víctimas del accidente de bus: “Cualquier recuerdo es importante”

El valor simbólico de las pertenencias perdidas durante el rescate ha generado una petición formal para su regreso anónimo, como gesto de respeto hacia las familias en duelo tras la tragedia estudiantil

Familias y autoridades lamentan el robo de pertenencias de los estudiantes fallecidos durante las labores de rescate del siniestro - crédito Colombia Oscura/X

El trágico accidente ocurrido el 14 de diciembre de 2025 en el que un bus de servicios especiales que transportaba a cerca de 40 personas, mayoritariamente estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello, cayó a un abismo durante el regreso de Tolú a Medellín, ha dejado a la comunidad educativa y al departamento en duelo.

En el siniestro perdieron la vida varios jóvenes de la promoción 2025 y el conductor del vehículo, Johnatan Taborda. Además, 20 más resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad, mientras el dolor y la incertidumbre se extienden entre familiares, amigos y autoridades, quienes han centrado sus esfuerzos en la recuperación y el acompañamiento de los afectados.

En medio del luto colectivo, surgió una problemática adicional que ha inquietado profundamente a las familias: el robo de pertenencias de los estudiantes fallecidos durante las labores de rescate y atención de la emergencia.

Autoridades y voluntarios han hecho un llamado urgente a la conciencia y la dignidad, solicitando la devolución de objetos personales que tienen un valor incalculable para los seres queridos de las víctimas. La Secretaría de Educación de Bello, en articulación con los equipos de bomberos y Defensa Civil, ha habilitado canales para facilitar el retorno de estas pertenencias sin estigmatización ni exposición de quienes las entreguen.

Voluntarios de bomberos y Defensa
Voluntarios de bomberos y Defensa Civil enfatizan el valor simbólico de los recuerdos personales para los familiares de los afectados - crédito X

Uno de los voluntarios, en declaraciones recogidas por las autoridades municipales, explicó: “Yo sí quisiera dejarle muy claro a la comunidad segoviana y a la comunidad de todo el país, que esta tarea los bomberos ya la habían realizado varias ocasiones. Lastimosamente, en el momento del rescate, prima la vida. Para la defensa civil, los bomberos priman la vida. (…) Los bomberos estuvieron cogiendo cositas, ya iban entregadas a la Secretaría de Educación de Bello. Por solicitud de los familiares vinimos a recoger todas sus pertenencias, sea ropa, maletas. Para ellos cualquier recuerdo es importante”.

El mismo vocero enfatizó que cualquier persona que tenga en su poder objetos de las víctimas puede devolverlos de manera anónima a los bomberos, a la Defensa Civil o contactando directamente a las autoridades municipales, sin temor a represalias ni a exposición pública.

Otro de los rescatistas insistió en la importancia simbólica de estos objetos para las familias: “Debemos de colocarnos en los zapatos de aquellas familias. Un celular puede estar bloqueado, puede estar lo que sea, pero es un recuerdo para una familia. Una cadenita, un anillito, unas medias, cualquier cosa es un recuerdo para la familia. Esto realmente se hace a petición de la familia, la Secretaría de Educación de Bello, en cabeza del alcalde Popeye. (…) Pueden llevar lo que quieran a la estación de bomberos, a Defensa Civil o directamente con Januaria”.

El conductor Johnatan Taborda y
El conductor Johnatan Taborda y jóvenes de la promoción 2025 figuran entre las víctimas mortales del accidente de bus en Antioquia - crédito Institución Educativa Liceo Antioqueño Bello

La gravedad de la situación ha motivado también manifestaciones de fe y solidaridad entre los equipos de rescate y la comunidad. Durante una de las jornadas de búsqueda y recuperación de pertenencias, los voluntarios iniciaron su labor con una oración colectiva:

“Amado Padre Celestial, en este momento acudimos a ti, primero para darte la gloria y agradecimiento, Señor, por la vida, por el don de servir, por el corazón de cada una de estas personas y de cada uno de los que hicieron parte del bienestar para estos chicos. (…) Hoy encomendamos a ti esta labor, que cualquier objeto esté bajo tierra, escondido, seas tú mostrándonoslo para que sus familiares puedan tener esos gratos recuerdos”.

En paralelo, los sobrevivientes del accidente han comenzado a compartir sus testimonios de recuperación, reflejando la magnitud del impacto físico y emocional. Karol Juliana Patiño, una de las jóvenes hospitalizadas, relató en redes sociales:

“Primero que todo quiero agradecerle a Dios por darme esta segunda vida, porque a pesar de todo estoy con mi familia y gracias a ustedes también por tenerme en sus oraciones que me han ayudado mucho en mi recuperación”.

Karol Juliana Patiño y Ana
Karol Juliana Patiño y Ana Isabel Pulgarin compartieron sus experiencias de recuperación tras cirugías y complicaciones médicas por el accidente - crédito X

Patiño detalló las múltiples lesiones sufridas: “Tengo 20 puntos en la cabeza, tengo 15 en el ojo, tengo una fractura en la columna en la parte de abajo, en la parte de arriba y tengo en la clavícula también, tengo una herida abierta en el codo, el cual perdí mucha sangre y está destrozado”. Según información recogida por El Colombiano, la joven fue sometida a varias cirugías y sigue bajo observación médica debido a fracturas en el hígado y el riñón.

Otra de las estudiantes afectadas, Ana Isabel Pulgarin, fue trasladada inicialmente al hospital de Segovia y luego al Hospital San Vicente Fundación en Medellín, donde relató: “Me operaron, me reconstruyeron la pierna, me sacaron un vidrio que tenía incrustado en la espalda cerca de la columna, que gracias a Dios no me llegó a tocar la columna”.

A pesar del dolor y la pérdida, algunas familias han experimentado el alivio de poder reencontrarse con sus hijos. Al menos cinco jóvenes sobrevivientes han recibido el alta médica y han regresado a sus hogares, como en el caso de Luciana Díaz Mazo, de 16 años. La institución educativa rindió homenaje a las víctimas con un mensaje: “Hoy compartimos este mosaico en memoria de nuestros egresados Promoción 2025, cuyas vidas se apagaron trágicamente por el accidente”.

