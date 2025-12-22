Colombia

Así roban cuentas de banco en temporada navideña, solo un mensaje de texto basta

Las autoridades recomiendan no abrir enlaces sospechosos ni registrar información bancaria fuera de los canales oficiales

Solo un mensaje de texto
Solo un mensaje de texto basta para que los ladrones roben datos - crédito Freepik

El aumento de los fraudes digitales en Colombia ha puesto en alerta tanto a usuarios como a entidades financieras, luego de que se reportaran 59.839 casos de delitos informáticos en lo que va de 2025, según cifras oficiales.

Este panorama evidencia la urgencia de fortalecer la ciberseguridad y adoptar medidas preventivas para evitar pérdidas económicas y vulneraciones de datos personales.

Nelly Tilaguy, una de las víctimas recientes, relató a Noticias Caracol que el pasado viernes 19 de diciembre recibió un comunicado del banco informándole que no le devolverían el dinero sustraído de su cuenta.

La afectada explicó: “Fui de inmediato al banco que queda en Centro Mayor para poner la queja y posteriormente me dijeron que llamara a la banca virtual. Se quedó un registro de lo que había acontecido y el pasado viernes me enviaron un comunicado diciendo que no me iban a devolver el dinero”.

Tras varias gestiones, la entidad bancaria finalmente resolvió su caso y le restituyó la suma perdida, aunque la angustia inicial fue considerable.

El incidente comenzó cuando Nelly recibió mensajes en su celular notificando retiros que no había autorizado. Alguien había accedido a su cuenta y realizó transferencias fraccionadas por un total de 9.810.000 pesos a dos cuentas distintas, una modalidad que no correspondía a su manejo habitual.

“Se realizaron transferencias por, más o menos, 9.810.000 pesos a dos cuentas en transferencias fraccionadas, algo que no es común en mi manejo cotidiano de la cuenta”, denunció Tilaguy al medio.

Su reacción inmediata fue contactar al gerente de su cuenta, quien le confirmó que estaba siendo víctima de un hackeo.

