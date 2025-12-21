Colombia

Tome nota: Bogotá definió su calendario tributario 2026 para los pagos de los impuestos predial, vehicular, ICA, entre otros

El nuevo cronograma establece los plazos para la declaración y el pago de tributos distritales, ofreciendo incentivos por pronto pago y alternativas de cuotas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales

Guardar
El calendario tributario 2026 ofrece
El calendario tributario 2026 ofrece descuentos del 10% por pronto pago en el impuesto predial y de vehículos en Bogotá - crédito Johan Largo/Infobae

La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá (SDH), mediante la resolución SDH 000195 de 2025, estableció el calendario tributario 2026 para la declaración y pago de los principales tributos del Distrito Capital.

De acuerdo con la entidad de Hacienda, dicha programación busca que los contribuyentes tengan claridad sobre los plazos, accedan a beneficios por pronto pago y eviten intereses o sanciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El director de Impuestos de la Secretaría de Hacienda, Pablo Verástegui, indicó que el cumplimiento puntual de las obligaciones fiscales respalda la financiación de obras, inversión social, infraestructura y programas de seguridad en Bogotá. La invitación oficial es a “agendarse desde ya con el calendario tributario 2026 y aprovechar las opciones de pago, incluido el pago por cuotas, para cumplir con tranquilidad”.

Los contribuyentes pueden optar por
Los contribuyentes pueden optar por el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario (Spac) para predial y vehículos en fechas específicas - crédito Alcaldía de Bogotá

A continuación, se presentan las fechas clave para el pago de los principales impuestos distritales en Bogotá para 2026:

Impuesto Predial Unificado

Pago con 10% de descuento:

  • Hasta el 17 de abril de 2026

Pago sin descuento:

  • Hasta el 10 de julio de 2026

Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario (SPAC):

  • Declaración inicial hasta el 8 de mayo de 2026
  • Cuotas del SPAC predial:
    • 1. 5 de junio de 2026
    • 2. 14 de agosto de 2026
    • 3. 2 de octubre de 2026
    • 4. 4 de diciembre de 2026
La Secretaría de Hacienda recomienda
La Secretaría de Hacienda recomienda consultar la web oficial para detalles sobre otros impuestos y procedimientos tributarios en Bogotá - crédito Secretaría de Hacienda

Impuesto de Vehículos

Pago con 10% de descuento:

  • Hasta el 15 de mayo de 2026

Pago sin descuento:

  • Hasta el 24 de julio de 2026

Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario (Spac):

  • Declaración inicial hasta el 12 de junio de 2026
  • Cuotas del SPAC vehículos:
    • 1. 3 de julio de 2026
    • 2. 4 de septiembre de 2026

Impuesto de Industria y Comercio (ICA)

Contribuyentes del régimen común (con impuesto a cargo - FU - que exceda $19.471.409 para el año gravable 2025):

Declaración y pago bimestral:

  1. Primer bimestre: 10 de abril de 2026
  2. Segundo bimestre: 12 de junio de 2026
  3. Tercer bimestre: 21 de agosto de 2026
  4. Cuarto bimestre: 9 de octubre de 2026
  5. Quinto bimestre: 11 de diciembre de 2026
  6. Sexto bimestre: 12 de febrero de 2027

Agentes de retención del ICA:

  • Declaración y pago bimestral:
    • Primer bimestre: 20 de marzo de 2026
    • Segundo bimestre: 22 de mayo de 2026
    • Tercer bimestre: 17 de julio de 2026
    • Cuarto bimestre: 18 de septiembre de 2026
    • Quinto bimestre: 20 de noviembre de 2026
    • Sexto bimestre: 15 de enero de 2027

Contribuyentes del régimen común con FU 2025 no mayor de $19.471.409:

  • Declaración anual por medios virtuales:
    • Hasta el 26 de febrero de 2027

Régimen preferencial:

  • Declaración anual por medios virtuales:
    • Hasta el 26 de febrero de 2027
El impuesto de Industria y
El impuesto de Industria y Comercio (ICA) en Bogotá establece plazos bimestrales y anuales según el régimen y el monto a cargo - crédito Secretaría de Hacienda

Retenciones de premios de loterías

Presentación y pago de la declaración:

  • Dentro de los diez (10) primeros días hábiles de cada mes por el impuesto generado el mes anterior

Impuesto de Publicidad Exterior Visual

  • Presentación y pago:
    • Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del registro de la valla o de su instalación

ReteICA (correspondiente a calendario tributario 2025, bimestre 6 - noviembre-diciembre):

  • Fecha de vencimiento:
    • 16 de enero de 2026

Aporte voluntario del 10%

Los contribuyentes de predial, vehículos e ICA podrán realizar un aporte voluntario de hasta el 10% sobre el valor del impuesto. Este valor adicional, completamente opcional, se destina a apoyar los proyectos y programas de desarrollo de la ciudad.

La SDH permite un aporte
La SDH permite un aporte voluntario del 10% adicional en predial, vehículos e ICA para apoyar proyectos de desarrollo en la ciudad - crédito Alcaldía de Bogotá

Hasta noviembre de 2025, por esta modalidad se recaudaron $1.578.179.718 de 24.166 contribuyentes, distribuidos así: $864.078.718 en predial, $703.530.000 en vehículos y $10.571.000 en ICA.

Finalmente, la entidad recuerda a los contribuyentes estar atentos a los canales oficiales, como la página web www.haciendabogota.gov.co, para más detalles sobre fechas específicas y condiciones aplicables a otros impuestos distritales y procedimientos de declaración y pago.

También reiteró que la atención presencial y virtual estará disponible para solventar inquietudes, facilitar trámites y garantizar que todos los contribuyentes cumplan sus obligaciones fiscales sin contratiempos en el año gravable 2026.

Temas Relacionados

Impuesto Vehicular 2026Impuestos BogotáCalendario tributarioImpuesto PredialImpuesto Predial 2026Colombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

Por qué la extradición de Zulma Guzmán está suspendida y cuánto podría tardar

El proceso judicial que busca el traslado de la acusada a Colombia permanece en pausa debido a su actual régimen de salud mental, lo que retrasa la respuesta de las autoridades británicas ante la solicitud formal

Por qué la extradición de

La embajada recuerda a colombianos ilegales en Estados Unidos que hay bonos gratis a aquellos que quieran regresar al país por Navidad

Este programa busca que los ciudadanos se deporten de manera voluntaria sin la necesidad de detenciones o multas

La embajada recuerda a colombianos

Luis Díaz anunció que será papá por tercera vez con una particular celebración de gol con el Bayern Múnich

El colombiano no solo sorprendió en su regreso con su inconfundible talento, sino con su confirmación de paternidad

Luis Díaz anunció que será

Gustavo Petro reaccionó al fallecimiento de exmagistrada: “Cómo me hubiera gustado que hubiésemos coincidido”

La reacción del mandatario colombiano se sumó a los mensajes de condolencia emitidos por figuras públicas y entidades, que resaltaron la trayectoria de la jurista

Gustavo Petro reaccionó al fallecimiento

A recoger agua: Bogotá tendrá suspensión del servicio por 27 horas antes de Navidad, esta será la zona afectada

La empresa realizará trabajos en la red de distribución para prevenir daños mayores y asegurar la continuidad del suministro en la zona

A recoger agua: Bogotá tendrá
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Secuestraron al primo hermano del

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

ENTRETENIMIENTO

Luis Díaz anunció que será

Luis Díaz anunció que será papá por tercera vez con una particular celebración de gol con el Bayern Múnich

Yina Calderón habría terminado su amistad con La Toxi Costeña por encuentro con Melissa y habla de lealtad sin matices: “La gente es blanco o negro”

Presentadora de Caracol Televisión reveló estar hospitalizada por severa picazón en la cabeza: esto fue lo qué le pasó

“Se me fue el amor de mi vida”: Virginia Silva, madre de Jessica Cediel, tras la muerte de su esposo

Renzo Meneses es confirmado como otro de los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’: dividió opiniones en redes sociales

Deportes

Bayern Múnich vs. Heidenheim: gol

Bayern Múnich vs. Heidenheim: gol y victoria de Luis Díaz en el último partido del 2025 en la Bundesliga del fútbol de Alemania

Miguel Borja viajaría a México a formalizar su vínculo con Cruz Azul: salario del delantero sería el doble de lo que ganaba en River Plate

Luis Díaz, goleador: el colombiano en el Bayern Múnich cerró con anotación el 2025

David Trezeguet y otros referentes hablaron sobre la posibilidad de que Miguel Borja cambie de River a Boca: “Yo soy de River, a muerte”

Negocio entre Marino Hinestroza y Boca Juniors no está cerrado: esto dijo el presidente de Atlético Nacional