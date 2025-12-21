Tome nota: Bogotá definió su calendario tributario 2026 para los pagos de los impuestos predial, vehicular, ICA, entre otros

El calendario tributario 2026 ofrece descuentos del 10% por pronto pago en el impuesto predial y de vehículos en Bogotá - crédito Johan Largo/Infobae

La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá (SDH), mediante la resolución SDH 000195 de 2025, estableció el calendario tributario 2026 para la declaración y pago de los principales tributos del Distrito Capital.

De acuerdo con la entidad de Hacienda, dicha programación busca que los contribuyentes tengan claridad sobre los plazos, accedan a beneficios por pronto pago y eviten intereses o sanciones.

El director de Impuestos de la Secretaría de Hacienda, Pablo Verástegui, indicó que el cumplimiento puntual de las obligaciones fiscales respalda la financiación de obras, inversión social, infraestructura y programas de seguridad en Bogotá. La invitación oficial es a “agendarse desde ya con el calendario tributario 2026 y aprovechar las opciones de pago, incluido el pago por cuotas, para cumplir con tranquilidad”.

Los contribuyentes pueden optar por el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario (Spac) para predial y vehículos en fechas específicas - crédito Alcaldía de Bogotá

A continuación, se presentan las fechas clave para el pago de los principales impuestos distritales en Bogotá para 2026:

Impuesto Predial Unificado

Pago con 10% de descuento:

Hasta el 17 de abril de 2026

Pago sin descuento:

Hasta el 10 de julio de 2026

Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario (SPAC):

Declaración inicial hasta el 8 de mayo de 2026

Cuotas del SPAC predial: 1. 5 de junio de 2026 2. 14 de agosto de 2026 3. 2 de octubre de 2026 4. 4 de diciembre de 2026



La Secretaría de Hacienda recomienda consultar la web oficial para detalles sobre otros impuestos y procedimientos tributarios en Bogotá - crédito Secretaría de Hacienda

Impuesto de Vehículos

Pago con 10% de descuento:

Hasta el 15 de mayo de 2026

Pago sin descuento:

Hasta el 24 de julio de 2026

Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario (Spac):

Declaración inicial hasta el 12 de junio de 2026

Cuotas del SPAC vehículos: 1. 3 de julio de 2026 2. 4 de septiembre de 2026



Impuesto de Industria y Comercio (ICA)

Contribuyentes del régimen común (con impuesto a cargo - FU - que exceda $19.471.409 para el año gravable 2025):

Declaración y pago bimestral:

Primer bimestre: 10 de abril de 2026 Segundo bimestre: 12 de junio de 2026 Tercer bimestre: 21 de agosto de 2026 Cuarto bimestre: 9 de octubre de 2026 Quinto bimestre: 11 de diciembre de 2026 Sexto bimestre: 12 de febrero de 2027

Agentes de retención del ICA:

Declaración y pago bimestral: Primer bimestre: 20 de marzo de 2026 Segundo bimestre: 22 de mayo de 2026 Tercer bimestre: 17 de julio de 2026 Cuarto bimestre: 18 de septiembre de 2026 Quinto bimestre: 20 de noviembre de 2026 Sexto bimestre: 15 de enero de 2027



Contribuyentes del régimen común con FU 2025 no mayor de $19.471.409:

Declaración anual por medios virtuales: Hasta el 26 de febrero de 2027



Régimen preferencial:

Declaración anual por medios virtuales: Hasta el 26 de febrero de 2027



El impuesto de Industria y Comercio (ICA) en Bogotá establece plazos bimestrales y anuales según el régimen y el monto a cargo - crédito Secretaría de Hacienda

Retenciones de premios de loterías

Presentación y pago de la declaración:

Dentro de los diez (10) primeros días hábiles de cada mes por el impuesto generado el mes anterior

Impuesto de Publicidad Exterior Visual

Presentación y pago: Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del registro de la valla o de su instalación



ReteICA (correspondiente a calendario tributario 2025, bimestre 6 - noviembre-diciembre):

Fecha de vencimiento: 16 de enero de 2026



Aporte voluntario del 10%

Los contribuyentes de predial, vehículos e ICA podrán realizar un aporte voluntario de hasta el 10% sobre el valor del impuesto. Este valor adicional, completamente opcional, se destina a apoyar los proyectos y programas de desarrollo de la ciudad.

La SDH permite un aporte voluntario del 10% adicional en predial, vehículos e ICA para apoyar proyectos de desarrollo en la ciudad - crédito Alcaldía de Bogotá

Hasta noviembre de 2025, por esta modalidad se recaudaron $1.578.179.718 de 24.166 contribuyentes, distribuidos así: $864.078.718 en predial, $703.530.000 en vehículos y $10.571.000 en ICA.

Finalmente, la entidad recuerda a los contribuyentes estar atentos a los canales oficiales, como la página web www.haciendabogota.gov.co, para más detalles sobre fechas específicas y condiciones aplicables a otros impuestos distritales y procedimientos de declaración y pago.

También reiteró que la atención presencial y virtual estará disponible para solventar inquietudes, facilitar trámites y garantizar que todos los contribuyentes cumplan sus obligaciones fiscales sin contratiempos en el año gravable 2026.