Sargento del Ejército fue asesinado cuando visitaba a su mamá: lo atacaron a bala dentro de la casa

La muerte violenta de un militar en el barrio La Ceiba ha provocado inquietud entre los habitantes - crédito Colprensa

El asesinato de Cristian Camilo Carvajal Yate, suboficial activo del Ejército Nacional de Colombia, generó preocupación en el municipio de Flandes, Tolima, donde la comunidad percibe un aumento de la violencia y cuestionó la capacidad de las autoridades para garantizar la seguridad.

De acuerdo con el reporte oficial, el crimen ocurrió en la noche del sábado 20 de diciembre de 2025, cuando el sargento segundo, de 35 años, se encontraba en una vivienda del barrio La Ceiba, hasta donde había llegado el 9 de diciembre para visitar a su madre durante un periodo de vacaciones, tras cumplir con sus labores en el departamento del Valle del Cauca.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el lugar de los hechos, un hombre vestido de negro y con casco cerrado irrumpió abruptamente en la residencia y allí disparó en repetidas ocasiones contra el suboficial, según el testimonio inicial entregado por la madre de la víctima a los investigadores.

Hay temor ante el aumento de hechos delictivos y la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades - crédito Pexels

De acuerdo con el relato de la mujer, divulgado por medios locales como Ecos del Combeima, el ataque se produjo hacia las 8:40 p. m. y dejó a Carvajal Yate con 7 heridas de arma de fuego, principalmente en la región craneal y pectoral que le ocasionaron graves heridas.

Tras la agresión, el atacante huyó y, de acuerdo con información preliminar, fue recogido por un cómplice en una motocicleta. Aunque esta versión será confirmada o descartada conforme avance la investigación.

De acuerdo con la información del medio local, vecinos del sector auxiliaron al militar y lo trasladaron de urgencia a la Clínica Judicial, donde falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

La inspección técnica del cadáver y la recolección de elementos materiales probatorios estuvieron a cargo de un equipo de policía judicial, que trabaja para esclarecer los móviles del crimen y determinar si el ataque guarda relación con la condición de Carvajal Yate como integrante activo de la Fuerza Pública.

Los residentes piden acciones concretas para frenar la ola de violencia - crédito Colprensa

Las autoridades judiciales mantienen abiertas las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del homicidio que enluta a toda una familia y tiene preocupados a los habitantes de esta zona del Tolima.

Y es que, tras lo ocurrido, la comunidad mostró su inquietud por el incremento de hechos violentos y aseguraron que no cuentan con suficiente pie de fuerza en el municipio, lo que ha intensificado el clima de inseguridad en la región.

Otros ataques sicariales en el Tolima

La ola de violencia que sacude al Tolima golpeó con fuerza al municipio de El Espinal con el asesinato de Jeferson Steven Loaiza Lozano, conocido como alias Yeye, en plena vía pública del barrio Villa Catalina. Este crimen, ocurrido la tarde del jueves 18 de diciembre, elevó a tres los homicidios con arma de fuego en menos de 24 horas.

Las otras víctimas fueron identificadas como Carlos Eduardo Díaz, de 71 años, y su hijo Yeferson Stiven Díaz, alias Neymar, de 25 años, que fueron atacados a tiros a las afueras de su vivienda alrededor de las 7:50 p. m. L

os reportes oficiales aseguran que los agresores salieron de una zona boscosa cercana y dispararon de forma reiterada. Alias Neymar recibió 7 impactos de bala, mientras que su padre fue alcanzado por 2 disparos en el pecho. Ambos fallecieron en un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas.

Varios casos de sicariato se han presentado en el territorio - crédito Colprensa

Las versiones recogidas por las autoridades y fuentes extraoficiales sugieren que los recientes asesinatos podrían estar relacionados con una confrontación entre bandas delincuenciales, lo que habría desencadenado una cadena de retaliaciones. Aunque continúan avanzando las investigaciones para determinar qué sucedió en cada uno de los casos.