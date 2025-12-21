Colombia

Sara Corrales reveló detalles de su embarazo y cómo le fue con la congelación de óvulos

La famosa actriz mostró una faceta llena de ilusión en esta nueva etapa de su vida

La actriz colombiana contó cómo
La actriz colombiana contó cómo fue realmente el proceso para convertirse en madre - crédito @saracorrales/IG

La maternidad de Sara Corrales ha dado mucho de qué hablar en redes sociales, donde los internautas se preguntan sobre los métodos que utilizó para lograr su embarazo, especialmente tras los rumores sobre la posible utilización de óvulos congelados.

En una entrevista con el programa La Red, la actriz abordó de forma directa el tema y compartió detalles inéditos sobre el proceso que la llevó a convertirse en madre, apenas unos meses después de su boda con Damián Pasquini.

La recordada Jessica de Vecinos explicó que, aunque en su momento inició un procedimiento de congelación de óvulos, este no prosperó: “Empecé el proceso de congelación de óvulos, pero no se obtuvieron embriones para congelar, así que el procedimiento no avanzó como esperaba”, afirmó la actriz.

Sara Corrales aclaró rumores y
Sara Corrales aclaró rumores y compartió detalles íntimos sobre su salud - crédito @saracorrales/IG

Durante una de las extracciones, solicitó que le retiraran la T de cobre, el método anticonceptivo que utilizaba en ese entonces. Tras esa experiencia, optó por buscar el embarazo de manera natural: “Pensé que me iba a demorar mucho en quedar embarazada, porque hay muchos mitos sobre el uso prolongado de anticonceptivos y tratamientos hormonales”, reconoció Corrales en la misma entrevista.

El momento en que descubrió su embarazo fue bastante significativo por el momento en el que se encontraba: “Había celebrado mi boda y me fui de viaje con mi pareja. Al regresar, mi ginecólogo me llamó para hacerme unos exámenes de rutina y ahí me enteré de que estaba esperando un bebé”, relató.

Sobre los cambios físicos, Sara Corrales detalló que ha subido aproximadamente 2 kilos y que se siente en óptimas condiciones, pues se considera una mujer saludable, aunque esto la ha llevado a ser ampliamente criticada.

Ante este panorama, la actriz no se quedó callada: “He seguido entrenando durante el embarazo, siempre bajo supervisión médica. Al principio fui muy cuidadosa y evité cualquier actividad de alto impacto para proteger al feto, adaptando mis rutinas a las recomendaciones de los especialistas”, aseguró.

La actriz celebró la revelación
La actriz celebró la revelación de género junto a Damián Pasquini, sorprendiendo a sus seguidores al revelar que espera una niña - crédito @saracorrales/ Instagram

Del mismo modo, Sara Corrales expresó su deseo de tener un parto natural, aunque reconoció que la decisión final dependerá de la evolución del embarazo y las determinaciones médicas.

Sueño con tener un parto natural, pero sé que todo dependerá de cómo avance el proceso. Estoy disfrutando cada etapa, llena de ilusión y aprendizaje”, concluyó la actriz en su diálogo con La Red.

El cumpleaños de su esposo

Durante el fin de semana antes de la Navidad de 2025, la actriz celebró el cumpleaños de su pareja y le dedicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, que acompañó con varios videos demostrando la feliz vida en pareja que llevan.

“Hoy celebro tu vida, pero también celebro la fortuna inmensa que tengo de caminarla a tu lado. Gracias por ser quien eres, por tu amor honesto, tu ternura silenciosa, tu fuerza y tu manera tan hermosa de cuidar. Bendigo tu presencia en mi vida todos los días; la valoro, la honro y la celebro con el corazón lleno. Estamos viviendo una etapa profundamente sagrada. Cada latido, cada sueño compartido, cada mirada cómplice me confirma que este amor es hogar. Verte en este momento de vida, tan consciente, tan amoroso, tan presente, me llena de paz y de ilusión”, inició diciendo en su mensaje de celebración el 21 de diciembre.

La actriz afronta cada paso con emoción y mucha responsabilidad junto a su esposo - crédito Sara Corrales / Instagram

Además agregó: “No tengo ninguna duda: elegí al mejor papá del universo para nuestra hija. Ella llegó a un mundo donde la espera un padre increíble, y yo no podría sentirme más segura, más agradecida y más orgullosa de ese regalo. Gracias por amarme, por elegirnos, por sostenernos. Gracias por ser casita, risas, calma y futuro. Hoy te celebro con el alma, y le pido a la vida que te devuelva multiplicado todo lo que das. Feliz cumpleaños, amor de mi vida. Qué felicidad tan grande compartirlo todo contigo”.

