Revelan ‘jugadita’ del Ministerio del Interior, con la que buscaría entregar 77.000 millones de pesos a líderes cercanos al Gobierno Petro

Mientras la mayoría de los colombianos se prepara para las celebraciones de fin de año, en el Ministerio del Interior se ejecuta una operación urgente: la distribución de $77.560.000.000 a líderes regionales y organizaciones comunales, incluso durante los días festivos, Nochebuena y Año Nuevo.

Esta asignación de recursos, que se canaliza a través de la convocatoria denominada Banco de Iniciativas, generó inquietud entre las propias organizaciones beneficiarias, que advierten sobre la brevedad del proceso y la posibilidad de que los fondos terminen favoreciendo intereses políticos de cara a las elecciones 2026, según reveló Semana.

En el cierre del proceso, el Ministerio del Interior informó en su página web que la convocatoria se dio por finalizada el 15 de diciembre de 2025, tras alcanzar el número de postulaciones previstas. No obstante, algunos líderes comunales de distintas regiones señalaron que aunque conocían la existencia de la convocatoria, no disponían del tiempo suficiente para participar, mientras que otros no recibieron información sobre el proceso.

Tulio Noriega, líder comunal de Malambo, Atlántico, expresó: “Se debe devolver el recurso a las arcas del Estado. Ninguna de las asociaciones de reforma agraria se presentará con proyectos. Estamos recibiendo capacitaciones del Sena para conocer los derechos”, según declaró al medio citado.

El origen de la controversia se remonta al 8 de noviembre de 2025, cuando entró en vigor la Ley de Garantías, que restringe los convenios interadministrativos con entidades territoriales. En este contexto, la cartera dirigida por el ministro Armando Benedetti puso en marcha el Banco de Iniciativas, con el objetivo de financiar proyectos de organizaciones comunales, religiosas, étnicas y defensoras de derechos humanos, buscando incentivar la participación y mejorar la calidad de vida en las regiones.

Sin embargo, la convocatoria se diseñó para estar abierta solo siete días, lo que, según las Juntas de Acción Comunal, limita la participación y genera sospechas sobre la transparencia del proceso.

La gestión de los proyectos recae en el Viceministerio para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, así como en las direcciones para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras; Derechos Humanos; y Democracia, Participación Ciudadana y Acción Comunal. Las cinco convocatorias se lanzaron sin previo aviso ni socialización pública, y la primera comunicación oficial del Ministerio del Interior sobre el tema se realizó a las 6:00 p.m del 4 de diciembre de 2025 en la red social X, apenas un día antes de la publicación de los detalles.

El cronograma oficial indica que la configuración de la plataforma y las pruebas técnicas comenzaron el 19 de septiembre y concluyeron el 9 de diciembre, cuatro días después del lanzamiento de los procesos. La socialización e invitación a las organizaciones sociales se realizó entre el 5 y el 14 de diciembre, y el plazo para postularse fue de solo siete días, con un límite de 1.911 postulaciones.

Entre el 23 y el 26 de diciembre se publicarán las iniciativas seleccionadas para evaluación, y del 27 de diciembre al 15 de enero de 2026, el ministerio dispondrá de 20 días para verificar los documentos técnicos, jurídicos y financieros.

Así se repartirá el dinero que habría facilitado el Ministerio del Interior

De los $77.560.000.000, más del 50 % —equivalente a $42.292.000.000— se destinó a organizaciones comunales. En la convocatoria participaron las Juntas de Acción Comunal, asociaciones de juntas, federaciones y la Confederación Nacional de Acción Comunal, que agrupa cerca de 70.000 juntas en los 32 departamentos del país, reveló Semana. Estas organizaciones expresaron su apoyo al presidente Gustavo Petro, comprometiéndose incluso a respaldar iniciativas como la Asamblea Nacional Constituyente y la consulta popular.

El presidente de la Confederación Nacional Comunal, Guillermo Cardona, fue un actor clave en la articulación entre los líderes comunales y el Gobierno nacional. Cardona, que ha acompañado al ministro Benedetti y al viceministro general Jaime Berdugo en diversas ocasiones, ahora es candidato al Senado por el Frente Amplio Unitario, una coalición afín al petrismo para las elecciones de 2026. Ocupa el puesto número 16 en la lista y, pese a su aspiración política, continúa al frente de la confederación, cuyos afiliados podrían obtener 510 de las 660 iniciativas financiadas que proyecta el Ministerio del Interior para esta convocatoria.

En un video difundido en redes sociales, Cardona explicó: “El objetivo esencial de la acción comunal en este proceso es garantizar aval a las y los comunales para que participen en 2027 en elecciones de alcaldías, concejos y juntas administradoras locales”.

No obstante, un día después de la apertura de inscripciones, Cardona envió una carta al Ministerio del Interior manifestando su “frustración” por el desarrollo del Banco de Iniciativas. En el documento dirigido al viceministro Berdugo, criticó que no se cumplieron los acuerdos previos y cuestionó que la evaluación de los proyectos quedara en manos de Findeter, cuando las juntas habían solicitado que el trámite se realizara directamente con ellas.

En la misiva, Cardona denunció: “El Ministerio del Interior desarrolló algunas actividades de inducción e informó sobre fecha de apertura de la convocatoria, de manera autocrática, sin el mínimo nivel de concertación con los organismos comunales y, lo más grave, incumpliendo irrespetuosamente con la organización comunal los términos previamente acordados, situación que nos lleva como Confederación a expresar nuestra inconformidad por la arrogancia y prepotencia con que se asume desde el ministerio el destino de recursos públicos”.