Polémica por desalojo de hogar de adultos mayores en Usaquén deja a 14 personas sin refugio

Los quince abuelos están sin techo en el momento y la fundación está buscando cómo ayudarlos - crédito Reuters

El desalojo de un hogar de adultos mayores en Usaquén, Bogotá, mantiene la controversia luego de la ejecución de una orden judicial que dejó a 15 residentes sin alojamiento fijo.

El procedimiento se llevó a cabo tras varios meses de disputa entre la fundación a cargo del inmueble y la propietaria, por presuntos incumplimientos en el pago del arriendo y los servicios públicos, según reportó Citytv.

De acuerdo con la defensa, el hogar operaba sin los permisos requeridos y acumulaba deudas por varios meses tanto en arriendo como en facturación de agua y energía, sumando a la complejidad del caso.

El abogado defensor señaló que la intervención judicial buscaba proteger los derechos de los adultos mayores.

“Se inició un proceso de conciliación para el pago de cánones de arrendamiento y servicios públicos. Sin embargo, no se logró esa conciliación”, afirmó el representante legal.

Representantes de la fundación aseguran que intentaron remediar la situación financiera antes del desalojo. “Mostré que tenía el dinero en mi cuenta y ofrecí pagar directamente, pero no fue aceptado. Nosotros queremos cumplir con el pago y vamos a pagar ese dinero”, explicó la directora del hogar ante las cámaras de Citytv.

Los cuidadores de los abuelos están buscando ayuda del Distrito - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante el operativo, en el que participaron la Secretaría de Integración Social, Bienestar Familiar, la Policía Nacional, el juzgado correspondiente y la entidad para protección animal Dipviva, las autoridades habrían hallado conexiones de servicios públicos restablecidas de manera irregular, pese a los sellos de corte impuestos en el predio.

El fallo del juzgado otorgó un plazo no mayor a sesenta días para la entrega y restitución completa del inmueble, fijando como fecha límite el 30 de junio de 2025.

Mientras tanto, algunos de los adultos mayorespermanecen alojados temporalmente en diferentes lugares de la ciudad, mientras otros han sido recogidos por sus familias, informó el medio.

El caso continúa generando debate sobre las garantías de protección para la población mayor en situación de vulnerabilidad y los mecanismos institucionales para su atención en la capital.

El ciclo 11 de pagos de Colombia Mayor en diciembre

El Gobierno nacional inició el ciclo 11 de pagos del programa Colombia Mayor, con el que implementó un incremento que eleva el monto de la transferencia mensual a $230.000 para más de 1,6 millones de personas mayores de 60 años, de acuerdo con información confirmada por Prosperidad Social.

El ajuste beneficiará tanto a mujeres mayores de 60 años como a hombres mayores de 65, quienes no cuentan con pensión.

La medida representa un aumento significativo frente a los $80.000 que recibían anteriormente y forma parte de la estrategia nacional Dignidad Mayor – Rumbo al Pilar Solidario. “Este incremento les permitirá superar la línea de pobreza extrema y representa un avance importante en el propósito de garantizar un ingreso digno a quienes no cuentan con pensión”, comunicó el Gobierno, citado por Rtvc.

Prosperidad Social anuncia una inversión superior a 600.000 millones de pesos para el ciclo 12 del programa Colombia Mayor en 2025 - crédito Prosperidad Social

Durante este ciclo, que corresponde a diciembre y estará vigente hasta el día 16, los beneficiarios podrán reclamar el dinero a través de los canales habituales, ya sea por giro o transferencia bancaria. La inversión para este pago asciende a $386.499 millones. Los mayores de 70 y 80 años, quienes ya recibían el nuevo monto desde el ciclo anterior, siguen incluidos en el programa.

La implementación de esta política se articula con los pilares de la reforma pensional en trámite en la Corte Constitucional, y busca ampliar la cobertura del subsidio a todos los adultos mayores sin acceso a una pensión formal.

La renta básica solidaria de 230.000 pesos busca superar la línea de pobreza extrema entre los adultos mayores sin pensión en Colombia - crédito Prosperidad Social

Para ello, Prosperidad Social ha liderado una búsqueda activa casa a casa que identificó a más de 1,3 millones de personas mayores que ahora reciben el beneficio estatal.

Las autoridades recomiendan a los inscritos en el programa Colombia Mayor que mantengan actualizados sus datos de contacto para facilitar la llegada de los recursos.

La meta para el ciclo 12 del programa es alcanzar a 3 millones de beneficiarios, consolidando a Colombia Mayor como uno de los principales instrumentos de protección social en el país.