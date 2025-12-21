Colombia

Margarita Rosa de Francisco aseguró que Carolina Corcho será la “mejor” legisladora del próximo periodo: “La gran figura política del 2025”

La actriz y presentadora también aseguró que la exministra de Salud mantiene pendiente su llegada a la contienda por la Presidencia de Colombia en un futuro no muy lejano

La actriz y presentadora Margarita
La actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco siempre ha mostrado su aprecio por la exministra de Salud Carolina Corcho, a la que considera viable para llegar a la presidencia - crédito @Margaritarosadf/X

Aunque el Pacto Histórico, la coalición del presidente Gustavo Petro, ya definió a su candidato a la presidencia y la lista de los nuevos aspirantes para el Senado de la República, en la mañana del domingo 21 de diciembre, la actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco volvió a referirse a una de las fichas del petrismo: la exministra de Salud Carolina Corcho.

A través de su cuenta de X, la artista apareció para enviar un saludo fraternal a la ahora candidata a la cámara alta en el periodo 2026-2030, asegurando que, pese a no ser la escogida por el sector oficialista para representar al Pacto en las urnas por la Presidencia, su trayectoria la dejaría como una de las políticas más importantes del año.

Incluso, la también cantante dio por hecha la escogencia de Corcho como nueva senadora de la República, especialmente, por la alta probabilidad de alcanzar su curul en 2026 al quedar como cabeza de lista.

Sin embargo, Margarita Rosa también dejó ver su descontento por no ver a la exministra en el tarjetón de primera vuelta, aunque aseguró que su llegada a la Casa de Nariño podría darse en un futuro no muy lejano.

La actriz envió un saludo
La actriz envió un saludo a la exministra de Salud Carolina Corcho - crédito X

Quiero reiterar mi admiración y apoyo ciudadano a una mujer demócrata que brillará en el Congreso y, en un futuro no muy lejano, también como presidenta de Colombia. Carolina Corcho , eres, para mí, la gran figura política del 2025. Abrazo inmenso”, concluyó la actriz.

La relación entre ambas mujeres se fue fortaleciendo cuando la exministra de Salud anunció su deseo de llegar a ocupar el cargo político más importante del país en 2026.

De hecho, en octubre de 2025, el respaldo público de Margarita Rosa de Francisco a Carolina Corcho puso en evidencia las tensiones internas que atravesaba el Pacto Histórico en la antesala de su elección interna, adelantada el 26 de octubre.

Esta votación fue determinante, ya que definió tanto al candidato presidencial, Iván Cepeda, como a quienes integrarán las listas al Senado y la Cámara de Representantes por la coalición, en medio de las disputas de poder y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.

Margarita Rosa de Francisco sueña
Margarita Rosa de Francisco sueña con que Carolina Corcho se presidenta de Colombia - crédito @margaritarosa.defrancisco y @carolinacorcho/Instagram

En ese momento, el analista colombiano Mauricio Marulanda denunció en su programa de YouTube que Corcho enfrentaba una “campaña interna” destinada a marginarla de la contienda, a pesar de contar con respaldo en encuestas y en diversos sectores.

Marulanda afirmó que la cúpula del Pacto Histórico y figuras del Polo Democrático habían decidido consolidar un solo candidato para enfrentar a Daniel Quintero, entonces candidato de la consulta, lo que derivó en presiones explícitas para que Corcho y otros aspirantes se unieran tras la candidatura de Iván Cepeda.

Según Marulanda, la distribución de recursos de campaña favorecía exclusivamente a Cepeda, impidiendo una competencia en igualdad de condiciones, y existían controles restrictivos sobre los mecanismos de encuesta internos.

De acuerdo con Marulanda, tras su salida del Ministerio de Salud, Corcho desempeñó un papel clave al identificar “desfalcos de billones de pesos” a través del sistema de salud y las EPS, lo que habría generado molestias tanto en la oposición como en sectores económicos influyentes de Colombia.

Margarita Rosa de Francisco se
Margarita Rosa de Francisco se pronunció por ataques a Carolina Corcho - crédito @Margaritarosadf

El analista sostuvo que, además de la falta de reconocimiento público, Corcho enfrentaba dudas sobre la equidad del proceso de selección, citando la ausencia de recursos de campaña y el trato recibido en medios y redes sociales, donde antiguos apoyos dieron paso a silencios o críticas.

En ese escenario, Margarita Rosa de Francisco utilizó su cuenta de X para compartir la reflexión de Marulanda sobre el hostigamiento que sufría Corcho, incluso por parte de miembros y simpatizantes del Pacto Histórico.

Aquí Mauricio Marulanda @EscribidorMao hace una muy oportuna reflexión sobre el matoneo bestial que le están haciendo a @carolinacorcho desde las mismas huestes del Pacto”, escribió Margarita Rosa.

De Francisco también expresó reservas sobre la participación de Daniel Quintero, que para ese momento estaba confirmado en la consulta, señalando: “Me parece un despropósito”, y recordó las críticas que enfrentó Rodolfo Hernández en 2022 por motivos legales similares.

