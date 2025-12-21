Esta sería la nueva forma de encontrar el amor para ejecutivos y empresarios de Colombia: las apps de citas habrían quedado atrás

El matchmaking en Colombia se consolida como alternativa profesional y personalizada para ejecutivos que buscan pareja estable - crédito imagen Ilustrativa Infobae

El fenómeno del matchmaking, también conocido como cazatalentos sentimental, ha llegado con fuerza a Colombia, dirigido principalmente a ejecutivos de alto nivel que buscan pareja mediante un proceso profesional, confidencial y personalizado.

Este servicio, con una trayectoria consolidada en España, se presenta como una alternativa a las aplicaciones de citas tradicionales, apostando por la rigurosidad y el acompañamiento experto en la búsqueda de relaciones estables, según relataron sus fundadoras a la revista Cambio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Verónica Alcanda, fundadora y CEO de Alcanda Matchmaking, define el matchmaking como “la aplicación de metodologías de selección de talento al ámbito de las relaciones personales con el fin de establecer una relación sentimental. Se trata de identificar, evaluar y presentar personas altamente compatibles para una relación estable, con criterios objetivos, análisis psicológico y acompañamiento humano. No se trata de buscar citas sino de facilitar encuentros con verdadero potencial de proyecto de vida”.

Liliana Barreto, fundadora y CEO de Lovit Matchmaking en Colombia, coincide en que el proceso va mucho más allá de la simple presentación de candidatos. “Nosotros lo que hacemos es ayudarle al cliente a filtrar esa persona que potencialmente puede ser compatible, pero ya la decisión de enamorarse, la afinidad, la química, le corresponde a él y al candidato”, explicó a Cambio.

El servicio de cazatalentos sentimental ofrece confidencialidad, análisis psicológico y acompañamiento experto en la búsqueda de relaciones serias - crédito imagen Ilustrativa Infobae

El perfil de quienes recurren a estos servicios suele estar predominado por altos ejecutivos y empresarios que, por la exigencia en sus labores y la falta de tiempo, no disponen del espacio para conocer personas más allá de lo laboral.

“Trabajo con un número muy limitado de clientes activos al año, porque es un servicio premium, artesanal y muy personalizado. La bolsa de candidatos es amplia y dinámica, con muchos miles de perfiles evaluados a lo largo de los años, aunque solo una parte muy pequeña cumple los criterios para ser presentada a nuestros clientes”, señaló Alcanda.

Barreto, por su parte, observa en Colombia una demanda creciente entre ejecutivos, CEO, presidentes y altos directivos que, hasta ahora, solo contaban con aplicaciones de citas. “Esperamos tener, en un lapso de cinco años, entre 4.000 y 5.000 afiliados”, anticipó.

En cuanto a la expansión y el tamaño del mercado, Alcanda señaló que en España el matchmaking “sigue siendo un servicio minoritario, asociado a perfiles exigentes y con poco tiempo, pero cada vez más normalizado”.

En Colombia, Barreto describió el sector como “muy nuevo, pero con una potencialidad enorme”, y destacó la necesidad de alternativas profesionales para quienes buscan una relación seria y estable.

El modelo de matchmaking en Colombia proyecta alcanzar hasta 5.000 afiliados en cinco años, según sus fundadoras - crédito imagen Ilustrativa Infobae

El debate sobre si el matchmaking representa una mercantilización del amor o una profesionalización del proceso de encuentro está presente en la industria. Alcanda sostuvo que “el matchmaking no mercantiliza el amor: profesionaliza el proceso de encuentro. El amor no se compra, pero el acompañamiento, el análisis y el criterio experto sí. Nadie cuestiona acudir a un psicólogo o a un head-hunter profesional, pero cuando hablamos de pareja parece que todo deba quedar al azar. Yo no vendo amor, facilito condiciones para que pueda surgir”.

Barreto añadió que su labor consiste en “optimizar de forma metódica” la búsqueda de pareja, considerando características físicas, de personalidad, gustos, cultura y hábitos, y profundizando en el proyecto de vida del cliente.

Las diferencias de género en la búsqueda de pareja también se reflejan en las demandas de los clientes. Alcanda observó que “las mujeres buscan coherencia, estabilidad emocional y un compañero con quien sentirse seguras siendo ellas mismas. Cada vez menos ‘estatus’ y cada vez más tranquilidad. Los hombres buscan admiración, paz emocional y una relación donde no sientan que deben competir o justificarse constantemente. En el fondo, ambos buscan lo mismo: conexión, respeto y un vínculo que sume, no que complique”.

Barreto matizó que, para los hombres, el atractivo físico es un factor determinante, mientras que las mujeres suelen priorizar la ambición, la estabilidad económica y el estatus, además del amparo emocional.

La inclusión de clientes Lgbt+ y de personas fuera de las élites económicas es un aspecto en evolución. Alcanda relató a Cambio que ha trabajado con clientes gais, aunque reconoció que “el servicio resulta objetivamente más complejo. No por falta de interés, sino porque estadísticamente son muchas menos las personas que recurren al matchmaking, lo que reduce de forma significativa el tamaño del pool de candidatos compatibles. Esto limita las posibilidades de cruce y exige procesos más largos y muy afinados.

Aun así, cuando se dan las condiciones adecuadas, el valor del acompañamiento profesional es incluso mayor que en el mercado heterosexual”. Barreto, en cambio, indicó que en Colombia aún no han recibido solicitudes de este tipo, pero afirmó: “Claro que estamos abiertos”.

Las diferencias de género influyen en las prioridades de búsqueda de pareja: mujeres priorizan estabilidad y hombres, admiración y paz emocional - crédito imagen ilustrativa Infobae

Respecto a la viabilidad del servicio para personas fuera de las élites, Alcanda sostuvo que “es un modelo viable para cualquier persona que valore el autoconocimiento, el compromiso con el proceso y la búsqueda de una relación estable, independientemente de su nivel socioeconómico. El factor determinante no es la clase social, sino el grado de madurez emocional y la disposición a implicarse seriamente”.

El costo del servicio en Colombia, según Barreto, “empieza en 15 millones de pesos y garantiza la presentación de tres candidatas en un lapso de cuatro meses con una compatibilidad del 80% con respecto al perfil que construimos con el cliente. Si para encontrar un gerente los empresarios están dispuestos a pagar hasta 80 millones de pesos, ¿por qué no invertir en algo tan valioso como la pareja?”, planteó a Cambio.

En cuanto a los indicadores de éxito, Alcanda detalló al diario nacional que en su empresa “medimos el éxito en un indicador muy concreto y objetivo: el número de parejas que hacen match en el primer encuentro que organizamos desde la empresa y que manifiestan el deseo de seguir conociéndose. Bajo este criterio, nuestra ratio de éxito supera el 85%”.