El cantante Riko se reencontró con J Balvin y este le dio un cambio de look: “Es una nueva etapa”

Días atrás Riko anunció en redes que debido a dificultades económicas empezó a trabajar como domiciliario en Medellín

Riko sorprendió a sus seguidores al mostrar el apoyo que le brindó J Balvin - crédito @rikoelmonumental / TikTok

El reconocido exponente del reguetón Riko “El Monumental” enfrenta actualmente uno de los momentos más trascendentales de su vida, anunciando su incursión en el sector de servicios domiciliarios como respuesta a una etapa compleja a nivel económico.

A pesar de esta transición, el artista originario de Medellín, conocido por su intenso recorrido musical junto a otras figuras de la escena urbana, manifiesta su determinación por mantener vigente su carrera en la industria.

En medio de las recientes dificultades, Riko sorprendió en sus plataformas sociales al declarar abiertamente: “Voy a empezar a trabajar de domiciliario a las personas que estén aquí en Medellín, que necesiten hacer alguna diligencia, que los recojan o que los lleven. Me marcan de una”, acompañado del lema: “Monumental Domis en la casa”.

Asimismo, compartió su número de contacto, invitando al público a requerir sus servicios personales, desde diligencias hasta encargos, siempre dentro del territorio de Medellín.

El intérprete de “Una mirada”, “Me le pegué” y “Déjala volar” inició su camino musical a finales de los 2000, época en la que estos temas dominaron clubes y estaciones de radio en Colombia.

Todo el proceso de cambio
Todo el proceso de cambio de look quedó registrado en redes sociales - crédito composición fotográfica

Su nombre estuvo estrechamente vinculado al auge del género en la ciudad; coincidió en el tiempo con el ascenso de colegas como J Balvin y Reykon, que, junto a él, marcaron una generación que consolidó a Medellín como enclave productivo dentro del reguetón latino.

Mientras varios de sus contemporáneos impulsaron sus carreras fuera de Colombia y alcanzaron repercusión internacional, el desarrollo profesional de Riko experimentó fases de menor visibilidad, alternando periodos de pausa con breves retornos a la escena pública.

El anuncio de su nuevo oficio generó una ola de reacciones y comentarios en redes sociales. Los mensajes de apoyo y solidaridad no se hicieron esperar. Las personas en redes sociales compartieron que agregaron su música en las listas de reproducción para que le llegue dinero de las regalías.

Paralelamente a la noticia sobre su incursión como domiciliario, Riko optó por un drástico cambio de imagen.

En un video ampliamente compartido en su cuenta de TikTok, el público pudo observar cómo J Balvin, tijera en mano y acompañado de un café, se encargó personalmente de transformar el cabello largo de Riko.

Riko mostró cómo fue el proceso de cambio de look - crédito @rikoelmonumental / TikTok

Durante la grabación, J Balvin tomó el momento para reflexionar: “Todos los cambios son dolorosos... cada vez que uno quiere tomar una decisión o pasa por algo, es doloroso, pero después llegan los gloriosos”, señaló, subrayando el simbolismo detrás del cambio estético y lo que implica iniciar nuevas etapas personales o profesionales.

Tras varios videos en la cuenta de Riko en TikTok, el momento concluye con la presentación del nuevo look de Riko, momento en el que J Balvin enfatiza la idea de renovación.

“Nueva etapa, nueva faceta. El precio de hoy no es el mismo de mañana. Así que cuando lo vayan a contratar, ya saben qué va, tutún, porque no perdieron, porque no aprovecharon el descuento que había”. Los seguidores interpretaron el gesto como una declaración de respaldo a Riko y un mensaje implícito sobre las oportunidades y ciclos de la vida artística.

Fue así como todos agradecieron en comentarios al niño de Medellín: “Balvin gracias, ayudo a Reykon ahora a Riko”, escribió un usuario, mientras que otros expresaron: “Amo que lo estén apoyando sus viejos amigos que ahora tienen fama” y “Esa es la verdadera humildad”. Estas muestras evidencian la vigencia de los lazos entre artistas urbanos de Medellín, incluso cuando sus trayectorias individuales toman rumbos diferentes.

J Balvin destacó que la vida de Riko toma un nuevo rumbo - crédito @rikoelmonumental / TikTok

15 años después de su primer ascenso al reconocimiento público, Riko “El Monumental” demuestra que la resiliencia y el apoyo mutuo siguen presentes entre los artistas paisas.

Estos videos, en redes sociales, anuncian el regreso del artista a las grandes ligas de la mano de J Balvin, por lo que los fans están esperando a Riko como invitado en la gira Ciudad Primavera 2026 de J Balvin.

