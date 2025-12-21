Ejército honró a los siete soldados que fallecieron en atentado del ELN en Aguachica, Cesar: “Su sacrificio jamás será olvidado”

Las autoridades resaltaron el compromiso de los soldados caídos e insistieron en mantener vivo su recuerdo como símbolo de entrega y sacrificio - crédito Segunda División del Ejército Nacional

Siete integrantes del Batallón de Infantería N.° 14 Capitán Antonio Ricaurte, adscrito a la Quinta Brigada del Ejército Nacional, fallecieron tras un ataque atribuido al ELN en Aguachica (Cesar,) la noche del jueves 18 de diciembre de 2025.

Así lo comunicó la Segunda División de la institución en un mensaje difundido en redes sociales, donde se rindió homenaje a los uniformados, calificados de “Héroes por siempre”.

Entre los militares se encontraban Jaime Alejandro Cárdenas Ramírez, originario de Zulia, Norte de Santander, con siete años al servicio de la fuerza pública, y Mateo Pino Pulgarín, de Medellín, Antioquia, con dos años en la institución.

La lista de víctimas incluye, también, a Juan David Pérez Vides, natural de Sahagún, Córdoba; Kevin Andrés Méndez Torres, natural de Puerto Escondido, Córdoba; Jhon Fredy Moreno Sierra, oriundo de San Benito Abad, Sucre; y Jorge Mario Orozco Díaz, igualmente de Puerto Escondido. Todos contaban con dos años de servicio.

Estos fueron los seis militares y el soldado que fallecieron en un ataque del ELN en Aguachica - crédito Ejército Nacional

A este grupo se suma Brandon Daniel Valderrama Martínez, nacido en Bucaramanga, Santander, que llevaba cuatro meses de labor en el Ejército.

El pronunciamiento destaca la labor realizada por estos soldados durante el cumplimiento de misiones asignadas en una región marcada por la presencia activa de grupos armados organizados.

La publicación oficial expresa un mensaje de solidaridad con las familias afectadas y los compañeros caídos, resaltando que “su sacrificio jamás será olvidado”.

La institución concluyó el mensaje deseando paz para las víctimas, haciendo un llamado a mantener el recuerdo de estos militares que perdieron la vida en cumplimiento de funciones en el nororiente del país.

El hecho evidencia los riesgos persistentes para los integrantes de la fuerza pública desplegados en zonas de conflicto.

Ejército Nacional rindió homenaje a uniformados asesinados en el nororiente de Colombia - crédito Segunda División del Ejército Nacional

El ataque se produjo después de que el ELN decretara el confinamiento de civiles y lanzara amenazas directas a las autoridades en diversas regiones del país.

Imágenes difundidas por redes sociales muestran a los heridos siendo trasladados a centros médicos y un incendio en la base militar. El Colombiano destacó que el empleo de drones con explosivos se ha convertido en una táctica reiterada de este grupo armado: desde abril, se han registrado más de 400 ataques similares en distintas zonas, especialmente en Catatumbo y Chocó.

“La situación con los drones en el país es muy crítica. Esto se ha venido expandiendo y es la modalidad más usada por esa guerrilla”, reconoció el comandante Cardozo a Blu Radio.

Las fuerzas militares han implementado tecnología para neutralizar estas amenazas, logrando inhibir miles de ataques y restituir al punto de origen alrededor de mil drones empleados en las acciones.

Ejército homenajeó a los siete militares muertos en atentado del ELN en Aguachica (Cesar) el pasado jueves 18 de diciembre de 2025 - crédito Segunda División del Ejército Nacional

Esto fue lo que dijo el ministro de Defensa por este atentado: “La guerrilla es una amenaza”

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, expresó un fuerte rechazo frente al atentado atribuido al ELN en Aguachica, Cesar, donde siete uniformados fallecieron y al menos 28 resultaron heridos tras un ataque con drones y artefactos explosivos dirigido contra una base militar.

La postura se conoció a través de un pronunciamiento difundido en la plataforma X, en el que Sánchez definió al grupo insurgente como “una amenaza que debe ser desmantelada totalmente”.

El funcionario calificó la acción como un “cobarde atentado terrorista” y realizó un llamado a la solidaridad nacional: “A las familias de nuestros héroes caídos y a los heridos, toda mi solidaridad, respeto y acompañamiento. Honramos su servicio y su sacrificio por Colombia”, indicó.

La Segunda División del Ejército Nacional homenajeó a los uniformados asesinados por el ELN, expresó respaldo a sus seres queridos y los calificó como “Héroes por siempre” - crédito @Ejercito_Div2

Sánchez reveló que este año se ha logrado inhibir cerca del 95% de los ataques con drones, aunque alertó sobre el rápido crecimiento de esta modalidad, que representa una amenaza significativa para la seguridad del país.

Ante la gravedad de la situación, informó que el presidente autorizó una urgencia manifiesta y la gestión de 1 billón de pesos para adelantar la primera fase de un programa que busca reforzar la defensa frente a ataques con drones.

Además, el ministro anunció el despliegue inmediato de recursos de inteligencia y operaciones para dar con los responsables y evitar nuevos incidentes de este tipo. Finalmente, ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita anticipar y evitar atentados.