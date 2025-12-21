Colombia

Adiós a cámara de fotomultas en Silvania, Cundinamarca: fallo ordenó retirar el dispositivo tras denuncias de irregularidades

Una investigación impulsada por la veeduría y respaldada por denuncias de conductores permitió que un juez declarara ilegal el funcionamiento del equipo, obligando a las autoridades a retirarlo tras varios meses

Guardar
La cámara de fotomulta en Silvania fue retirada tras comprobarse su funcionamiento sin autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial - crédito Señor Biter/YouTube

La cámara de fotomulta instalada en Silvania, Cundinamarca, se convirtió en el centro de un intenso debate tras una serie de denuncias sobre su legalidad y funcionamiento, pero que terminó con muy buenas noticias para las personas que se movilizan por esta zona del país.

Las quejas de diversos conductores y la intervención de la Veeduría Nacional del señor Biter destaparon una controversia que terminó con la orden judicial de retiro del dispositivo, tras comprobarse que operaba sin la autorización requerida por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según relató el señor Biter en su canal de YouTube, la cámara comenzó a facturar una importante cantidad de comparendos a conductores desde el momento de su instalación. Ante el creciente número de reclamos, un equipo liderado por Adriana, coordinadora de la Veeduría Nacional, acudió al sitio para realizar una investigación.

La Secretaría de Tránsito de Silvania defendió la legalidad de la cámara, argumentando que no requería autorización de la Ansv si había un agente en sitio - crédito Waze Bogotá/X

De acuerdo con la veeduría, la cámara aplicada para notificaciones utilizaba únicamente medios electrónicos, como el correo electrónico, sin realizar detenciones en sitio ni notificaciones personales, una práctica que, según Adriana, requería de manera obligatoria la autorización de la Ansv. No obstante, al revisar el sistema oficial, encontraron que la cámara no tenía registro de autorización.

Las denuncias públicas presentadas por la veeduría y el señor Biter forzaron una respuesta de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Silvania. Según la titular de la dependencia, Daira Arianda, los puestos de control tecnológico en vía estaban permitidos bajo la normatividad vigente y no requerían autorización de la Ansv, siempre y cuando contaran con la presencia de un agente de tránsito en el sitio.

Sin embargo, la veeduría insistió en que la evidencia mostraba que los comparendos no se estaban imponiendo en sitio y que la cámara seguía operando ilegalmente. Ante la negativa de la administración local para suspender la operación de la cámara, uno de los ciudadanos afectados acudió a la vía legal mediante la interposición de una acción de tutela, alegando la vulneración de su derecho al debido proceso.

El fallo judicial determinó la
El fallo judicial determinó la ilegalidad de los comparendos emitidos por la cámara de fotomulta en Cundinamarca - crédito Google Maps

El fallo del juez fue contundente: determinó que el comparendo era ilegal y que el ciudadano no debía pagar ninguna suma por este concepto. Además, el juzgado constató la ilegalidad de la cámara y ordenó su retiro en un plazo máximo de 48 horas.

Según declaraciones de la veeduría, aunque la alcaldía fue notificada del fallo, evitó inicialmente cumplir la orden y apeló. En respuesta, el alcalde buscó el respaldo de la Superintendencia de Transporte, pidiendo un pronunciamiento público sobre la validez del procedimiento. El superintendente aseguró que el mecanismo utilizado por la Secretaría de Tránsito de Silvania era legal según la normativa vigente para el control en vía y que no requería autorización de la Ansv, brindando un “parte de tranquilidad” para que la cámara pudiera seguir instalada.

La intervención del superintendente generó preocupación en la veeduría y los denunciantes, quienes cuestionaron que se priorizara el concepto de la Superintendencia por encima de la decisión judicial. La doctora Adriana, con experiencia previa en el Ministerio de Transporte, recalcó que la sentencia de un juez de la República es de cumplimiento obligatorio y que, a pesar de los argumentos administrativos, la legalidad de la cámara no se sostenía al faltar el registro ante la Ansv.

El caso resalta la importancia
El caso resalta la importancia del control y la vigilancia en la instalación de sistemas de fotodetección vehicular en Colombia - crédito Colprensa

Finalmente, el 11 de diciembre de 2025, un nuevo fallo judicial ratificó la orden de retirar la cámara. En esta ocasión, las autoridades locales cumplieron y desinstalaron el equipo de detección, decisión que fue verificada por la veeduría en los días siguientes. La medida deja en vilo la situación de los múltiples conductores sancionados durante los tres meses de operación de la cámara.

Como mecanismo de apoyo, la Veeduría Nacional del señor Biter ofrecerá gratuitamente un formato de acción de tutela para todos los afectados, permitiéndoles solicitar la revocatoria de los comparendos emitidos por este dispositivo en Silvania. Los ciudadanos interesados pueden comunicarse con la veeduría para acceder a la herramienta y avanzar con el procedimiento judicial.

Temas Relacionados

FotomultasSeñor BiterSilvaniaAgencia Nacional de Seguridad VialCundinamarcaSuperintendencia de TransporteColombia-Noticias

Más Noticias

Yeison Jiménez reveló cómo las críticas de Amparo Grisales afectaron a su familia y su carrera: “Me dolió Mucho”

El cantante de música popular habló sobre los señalamientos que recibió de la reconocida actriz y jurado de ‘ Yo me llamo’, revelando el impacto que tuvieron en su vida

Yeison Jiménez reveló cómo las

Sargento del Ejército fue asesinado cuando visitaba a su mamá: lo atacaron a bala dentro de la casa

El reciente ataque armado desató alarma entre la población, pues aseguran no sentir respaldo de las autoridades

Sargento del Ejército fue asesinado

Gaseosas, papitas y otros alimentos subirán de precio a partir del 1 de enero de 2026: por qué será al nivel máximo previsto

Las tarifas del impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas se expresarán en función de la unidad de valor adquisitivo (UVA), lo que permitirá un ajuste automático anual de los valores impositivos

Gaseosas, papitas y otros alimentos

Angélica Lozano respondió a Gustavo Petro, que intentó defender a Ricardo Bonilla con el hundimiento del presupuesto del 2025: esto dijo

La senadora de Alianza Verde respondió a un extenso pronunciamiento del presidente, que cuestionó varios aspectos, incluyendo el rechazo por parte de las comisiones económicas del Congreso al monto asignado para la actual vigencia, y recordó su decisión de promulgarlo mediante decreto

Angélica Lozano respondió a Gustavo

Petro sacó pecho por las investigaciones contra congresistas por presunta apropiación ilegal de tierras: “Los descubrimos”

El mandatario afirmó que los legisladores involucrados no buscaban hacer leyes, sino “negocio personal” a través de baldíos que deberían pertenecer al Estado

Petro sacó pecho por las
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Secuestraron al primo hermano del

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

ENTRETENIMIENTO

Yeison Jiménez reveló cómo las

Yeison Jiménez reveló cómo las críticas de Amparo Grisales afectaron a su familia y su carrera: “Me dolió Mucho”

Bogotá vs. Medellín: tiktoker reveló las palabras rolas que los paisas no comprenden

Estas son las series de moda en Prime Video Colombia hoy

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en Colombia

Estas son las mejores películas de Prime Video para ver hoy en Colombia

Deportes

Mercado de jugadores en el

Mercado de jugadores en el fútbol colombiano 2026: Millonarios y Deportivo Cali anunciaron nuevas caras para la próxima Liga BetPlay

Bayern Múnich vs. Heidenheim: gol y victoria de Luis Díaz en el último partido del 2025 en la Bundesliga del fútbol de Alemania

Miguel Borja viajaría a México a formalizar su vínculo con Cruz Azul: salario del delantero sería el doble de lo que ganaba en River Plate

Luis Díaz, goleador: el colombiano en el Bayern Múnich cerró con anotación el 2025

David Trezeguet y otros referentes hablaron sobre la posibilidad de que Miguel Borja cambie de River a Boca: “Yo soy de River, a muerte”