Petro dio jalón de orejas en pleno evento al Ministerio de Transporte por falta de ejecución en obra clave para el país: “Nos engañaron”

El regaño de Petro al Ministerio de Transporte - crédito presidencia

La priorización de obras viales en Colombia volvió a estar en el centro del debate tras la denuncia pública del presidente Gustavo Petro, sobre la construcción de la carretera del Catatumbo, una de sus directrices para el Ministerio de Transporte, que no ha sido ejecutada como prioridad, a pesar de su importancia estratégica para la región y para la sustitución de cultivos ilícitos.

El mandatario advirtió que, a seis meses de finalizar su mandato, el proyecto sigue sin avances concretos, lo que atribuyó a intereses internos en la cartera de Transporte que, según él, favorecen obras en zonas de mayor poder económico.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El jefe de Estado señaló que la cartera priorizó los proyectos que beneficien a zonas con mayor poder económico - crédito Alcaldía de Bogotá

Durante un evento oficial en el departamento de Nariño, el presidente Petro expresó su frustración por la falta de cumplimiento de la orden respecto a la carretera del Catatumbo. En su intervención, el jefe de Estado relató: “A mí me pasó porque yo dije la carretera del Catatumbo es una prioridad, porque cómo así que la segunda o tercera zona cocaínera del mundo y no hay carretera. Cómo va cualquier producto que quiera venir hacia el centro del país o hacia el mar, no hacia Maracaibo, porque Maracaibo sí queda más cerca, y no hay carretera, son 12 horas de carretera”.

A renglón seguido, el jefe de Estado profundizó en las consecuencias sociales y económicas de esta omisión, señalando que los campesinos de la región manifestaron su disposición a sustituir los cultivos de hoja de coca, pero exigen la construcción de la vía como condición para acceder a mercados legales.

Petro dio jalón de orejas en pleno evento al Ministerio de Transporte por falta de ejecución en obra clave para el país - crédito Presidencia/Colprensa

“Entonces esos campesinos dicen, yo sí quiero sustituir estos cultivos de hoja de coca, Petro, pero hay que hacer la carretera porque ¿de dónde sale el otro? Llevo tres años y en el Ministerio de Transporte no aparece en primer lugar y como prioridad la carretera. ¿Qué pasó allí? Y lo comento para que ustedes vayan entendiendo un poco este asunto de Colombia”, enfatizó Petro.

Incluso, el mandatario colombiano cuestionó abiertamente las prioridades del Ministerio de Transporte, sugiriendo que los funcionarios de la entidad favorecen proyectos que benefician a sectores con mayor poder económico. Según Petro, “los mismos funcionarios del Ministerio de Transporte que oyen mi discurso y mi orden tienen otra cosa en la cabeza. Y es que es más rentable hacer una vía doble calzada, autopista en el centro de Colombia, incluso sin llegar a ninguna frontera, si ahí están las casas de los dueños del poder y sus haciendas y sus fincas y sus fábricas”.

El presidente Gustavo Petro aseguró que es necesario trabajar en más vías para conectar al país - crédito Juan Cano/Presidencia/Flickr

Petro también criticó el destino de los recursos públicos, argumentando que estos terminan valorizando propiedades de los sectores más acomodados, mientras que proyectos como la carretera del Catatumbo quedan relegados. El presidente ejemplificó esta situación con la doble calzada Ruta del Sol 2, obra que, según él, ha sido objeto de escándalos de corrupción y que absorbe inversiones millonarias.

“Entonces el dinero público va y valoriza las propiedades de los que más tienen y entonces eso se llama doble calzada Ruta del Sol 2, por poner un ejemplo, se vuelve un negocio, eso sí vale billones de pesos hacerla. Por ahí siempre salen los escándalos en la prensa, que se robaron tal y tal, pero dónde quedó la carretera al Catatumbo; cuando yo voy y pregunto, dicen que ya la estamos estudiando, ya la estamos estudiando, ya la estamos estudiando”, afirmó el mandatario.

Por lo tanto, lamentó que, pese a la cercanía del fin de su gobierno, el estudio para la carretera del Catatumbo no se ha presentado. “Pero si me quedan seis meses de Gobierno, ¿dónde está el estudio? No está. Simplemente, nos engañaron y priorizaron las carreteras del gran capital, en vez de las carreteras de la paz. Eso no puede seguir pasando”.