Conductora “inexperta” salió a realizar sus compras navideñas, iba a parquear y terminó dentro de un local de un centro comercial

Las compras navideñas de una mujer en Cali enfretan dificultades luego de que se convirtiera en la protagonista de un accidente con su vehículo al interior de un centro comercial.

Los hechos se registraron en la tarde del sábado 20 de diciembre, en el centro comercial Cosmocentro, ubicado en el sur de Cali, cuando el vehículo ingresó al interior del establecimiento y chocó uno de sus locales, lo que generó una fuerte alarma entre clientes y trabajadores.

El accidente, que ocurrió poco después de las 2:00 p. m., terminó con daños materiales, sin que se reportaran personas heridas, según informaron la Secretaría de Movilidad de Cali y los Bomberos Voluntarios de Cali.

Las autoridades detallaron que la situación involucró a una conductora “inexperta” que, al intentar estacionar de manera voluntaria en el parqueadero, perdió el control del automotor al acelerar excesivamente sobre un piso supuestamente resbaloso, provocando el choque.

Al respecto, Alex Moreno, director de Mercadeo y Comercial de Cosmocentro, explicó en declaraciones recogidas por El País que la persona responsable del accidente no venía desde la vía pública sino que ya se encontraba dentro del establecimiento cuando ocurrió el siniestro.

“La persona no estaba entrando desde la calle, estaba ingresando al establecimiento, aceleró el vehículo de más, el piso estaba resbaloso y siguió derecho hasta colisionar”, comentó Moreno al diario.

Durante el suceso, el vehículo involucrado golpeó a otro vehículo que permanecía estacionado en el parqueadero y alcanzó a impactar a un tercer automotor que circulaba por el lugar, lo que elevó la alerta inicial entre los presentes.

A pesar del aparatoso accidente, las autoridades confirmaron que la conductora resultó ilesa y no requirió traslado a ningún centro asistencial, de acuerdo con información proporcionada por los organismos de socorro.

Ante la emergencia, unidades de la Policía Nacional, la Secretaría de Movilidad de Cali y los Bomberos Voluntarios de Cali hicieron presencia en el lugar. Los bomberos reportaron que sobre las 2:05 p. m. se desplazó una máquina extintora con cuatro unidades junto a una ambulancia con dos paramédicos para atender la situación.

Directivos de Cosmocentro informaron al medio mencionado que el centro comercial continuó con su operación habitual después de que la emergencia fue controlada, teniendo en cuenta la importancia de mantener la normalidad de actividades porque la fecha corresponde a la temporada navideña, caracterizada por un alto flujo de visitantes.

“A cualquiera le puede pasar. Por favor calma entiendo que las fiestas de Navidad y Cepeda Presidente nos emociona y perdemos la calma”; “Uy no pobre persona en pleno diciembre y severo gasto que se le viene”; “Ami me pasó me coloque a manejar un carro que no era mío le di reversa metí mal los cambios no sé si estaba en neutro se me olvidó todo solo recuerdo cuando choque los carros que estaban atrás parqueados me tocó responder por los daños tres carros”; “Qué tal esta señora inexperta andando por la vida” ; “Cada quien entra al centro comercial como quiere jajajjaj no mentiris jajjaja (sic)”, fueron algunos comentarios en redes sociales al conocer lo ocurrido.

Aumentan las muertes por accidentes de tránsito durante diciembre en el país

Más de 7.000 personas han fallecido en accidentes de tránsito en lo que va del año en el país, según datos compartidos por Telemedellín.

Los hallazgos, basados en un estudio de la empresa Satrack, revelan que diciembre es el mes en el que los accidentes y las muertes aumentan considerablemente.

De acuerdo con el informe de Satrack, que utilizó herramientas de ingeniería de datos e inteligencia artificial, durante las festividades de fin de año las muertes por accidentes de tránsito en el país se incrementan en un 20%.

Las principales causas identificadas son el exceso de velocidad, microsueños o fatiga, distracciones, irrespeto a las normas y la conducción en estado de embriaguez.

Sergio Ramírez, gerente para empresas de Satrack, señaló que cada mes fallecen entre 130 y 150 personas en eventos en los que está involucrado al menos un vehículo de carga, pero para diciembre la cifra asciende entre 160 a 180 muertes en ese tipo de accidentes.